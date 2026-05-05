Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng

Hà Lê

05/05/2026, 07:53

Trước áp lực tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trả lời câu hỏi của báo chí - Ảnh: VG
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trả lời câu hỏi của báo chí - Ảnh: VG

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 vào tối ngày 4/5, trao đổi về các giải pháp điều hành kinh tế năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết đây là vấn đề được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo Thứ trưởng, ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế thế giới đã diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, từ cuối tháng 2, xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay, khiến giá xăng dầu và nguyên liệu đầu vào biến động mạnh.

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo chậm lại, trong khi lạm phát và nợ công có xu hướng gia tăng; nhiều nền kinh tế lớn duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời mở rộng dư địa tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng.

Trước những khó khăn chung này, để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho hay cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo.

Theo đó, trước hết là quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV; Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2; các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội khóa XVI, trong đó có các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, cùng Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ. Đây được xác định là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính xác định trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; đồng thời khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án về nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trước các biến động bất lợi từ bên ngoài, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và không để xảy ra biến động lớn về kinh tế.

Một nhóm nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, để người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đồng thời khẩn trương hoàn thiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) thông qua phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng các nguồn lực.

Ngoài ra, việc cải thiện chỉ số ICOR cũng được xác định là một trọng tâm, thông qua đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, trong đó vốn đầu tư công đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nền kinh tế.

16 nhóm giải pháp điều hành trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao

22:17, 04/05/2026

16 nhóm giải pháp điều hành trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao

Chính phủ xác định 787 “điểm nghẽn” thể chế, ưu tiên xử lý dứt điểm trong năm 2026

22:17, 04/05/2026

Chính phủ xác định 787 “điểm nghẽn” thể chế, ưu tiên xử lý dứt điểm trong năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ

19:40, 04/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ

Từ khóa:

kiểm soát lạm phát Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận

Đọc thêm

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Mặc dù ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2026 thặng dư 445,8 nghìn tỷ đồng, song chủ yếu mang tính ngắn hạn do phần lớn đến từ thu nội địa, nhóm thu dễ biến động theo diễn biến sản xuất – kinh doanh và các chính sách điều tiết thuế. Điều này đặt ra vấn đề về tính ổn định của cân đối ngân sách trong các giai đoạn tiếp theo…

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Tối 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng các bộ, ngành đã triển khai chiến dịch cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tiến độ khẩn trương, quy mô lớn, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương...

Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027: Chốt phương án, không chờ đợi

Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027: Chốt phương án, không chờ đợi

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tiếp tục tinh chỉnh chương trình, giảm tải hợp lý, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và kỹ năng mới cho học sinh.

Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Các vướng mắc cơ bản tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được xử lý. Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Kinh tế xanh

2

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Dân sinh

3

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Kinh tế xanh

4

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Tài chính

5

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy