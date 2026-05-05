Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng

Trước áp lực tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 vào tối ngày 4/5, trao đổi về các giải pháp điều hành kinh tế năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết đây là vấn đề được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo Thứ trưởng, ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế thế giới đã diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, từ cuối tháng 2, xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay, khiến giá xăng dầu và nguyên liệu đầu vào biến động mạnh.

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo chậm lại, trong khi lạm phát và nợ công có xu hướng gia tăng; nhiều nền kinh tế lớn duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời mở rộng dư địa tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng.

Trước những khó khăn chung này, để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho hay cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo.

Theo đó, trước hết là quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV; Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2; các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội khóa XVI, trong đó có các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, cùng Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ. Đây được xác định là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính xác định trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; đồng thời khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án về nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trước các biến động bất lợi từ bên ngoài, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và không để xảy ra biến động lớn về kinh tế.

Một nhóm nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, để người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đồng thời khẩn trương hoàn thiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) thông qua phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng các nguồn lực.

Ngoài ra, việc cải thiện chỉ số ICOR cũng được xác định là một trọng tâm, thông qua đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, trong đó vốn đầu tư công đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nền kinh tế.