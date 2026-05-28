Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn Thái Lan, thúc đẩy hợp tác đầu tư

Chiều 28/5, tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, năng lượng, đô thị, logistics và chuyển đổi xanh.

* Tiếp ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các tập đoàn công nghiệp lớn của Thái Lan tiếp tục mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, công nghiệp xanh, vật liệu mới, logistics và chuỗi cung ứng.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG Sethaudom cho biết tập đoàn đang đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực hóa dầu, nhựa, vật liệu và bao bì; mong muốn thúc đẩy định hướng hợp tác trong các lĩnh vực hóa dầu, vật liệu, công nghiệp xanh, logistics; vật liệu mới và các vật liệu có giá trị gia tăng cao phục vụ công nghiệp hiện đại; phát triển kinh tế tuần hoàn, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam; khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tập đoàn SCG cần tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Sarath Ratanavadi, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Gulf Development.

* Tại cuộc tiếp, ông Sarath Ratanavadi, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Gulf bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Ông cho biết thời gian tới, tập đoàn mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tái tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn cụ thể hóa từng dự án theo hướng thực hiện trách nhiệm môi trường - xã hội và cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và cam kết dài hạn như Tập đoàn Gulf.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Chadatip Chutrakul, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Siam Piwat.

* Tiếp bà Chadatip Chutrakul, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Siam Piwat, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình phát triển điểm đến trải nghiệm, kết hợp bán lẻ, du lịch, văn hóa, sáng tạo và không gian đô thị, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các đô thị lớn của Việt Nam.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Siam Piwat chia sẻ hiện nay tập đoàn đang đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, mong muốn phát triển tại khu vực Thủ Thiêm; chia sẻ kinh nghiệm về bán lẻ cao cấp, phát triển điểm đến, du lịch và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, trong đó có thương mại hiện đại, du lịch, văn hóa, sáng tạo và các mô hình kinh tế đô thị mới.

Tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác mới ở các địa phương phù hợp; tiếp tục nghiên cứu đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, sáng tạo và phát triển điểm đến đô thị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp ngắn đại diện Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Lãnh đạo Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia; khẳng định, thời gian tới hội sẽ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động, sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, nhân dân hai nước nói riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và mong rằng hội tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam; tiếp tục đổi mới hoạt động, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước; trở thành cầu nối hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên; qua đó, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.