Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan
Dũng Hiếu
28/05/2026, 21:06
Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.
Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên thăm Thái Lan trên cương vị mới, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cũng chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới và khẳng định kết quả này có được nhờ chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nền chính trị ổn định cùng nỗ lực của nhân dân Việt Nam.
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của phía Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan thời gian qua, đặc biệt trong duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghiệp mũi nhọn, hiện đại hóa hạ tầng và triển khai các chính sách phát triển bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá định hướng phát triển của Thái Lan mang “tầm nhìn chiến lược”, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Thái Lan trong khu vực và trên thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ Việt Nam – Thái Lan sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.
Hai bên đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai các thỏa thuận song phương.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết lượng khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam tăng trưởng mạnh, đồng thời ngày càng nhiều doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào thị trường mỗi nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 – 2031 vừa được ký kết, với nhiều nội dung hợp tác về quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam nhằm củng cố hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2023; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ.
Hai bên cũng nhất trí mở rộng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA và APPF, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan vui vẻ nhận lời.
Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy không gian kinh tế bổ trợ trong ASEAN
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2026 đánh dấu bước thúc đẩy mới trong hợp tác kinh tế song phương, với định hướng hình thành không gian kinh tế bổ trợ, tăng kết nối chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và các động lực tăng trưởng mới trong ASEAN.
Đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới
Việt Nam và Thái Lan nhất trí thúc đẩy Chiến lược "Ba kết nối", tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, logistics và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như AI, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng…
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, sâu rộng hơn, với trọng tâm là kinh tế, kết nối hạ tầng, năng lượng, đổi mới sáng tạo và phối hợp duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.
