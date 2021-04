Ông Hoàng Trọng Dũng trúng cử chủ tịch hội đồng quản trị PVFCCo

Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho 74,12% số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện Công ty mẹ - Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cùng đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính thường niên của PVFCCo.

Trong phiên họp, Ban quản trị, kiểm soát và điều hành PVFCCo đã trình bày Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo báo cáo, 2020 là một năm đầy thách thức và bất ổn, nhưng PVFCCo đã có một năm thành công. Doanh thu đạt 8.038 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 848 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch năm 2020, tăng 82% so với năm 2019. Doanh thu tuy không đạt kế hoạch do giá phân bón thấp hơn so với dự kiến, nhưng lợi nhuận vượt xa năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do công ty tối ưu được chi phí, tiết kiệm định mức vật tư, năng lượng, nhờ đó giá thành sản phẩm chính giảm từ 3 đến 15%.

Với kết quả tích cực này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi cổ tức 14% bằng tiền mặt cho năm 2020, tương ứng 1.400 đ/cổ phiếu. Đầu năm 2021, PVFCCo đã tạm ứng cổ tức với mức 7%, như vậy sắp tới các cổ đông sẽ được nhận tiếp 7%, tức 700 đ/cổ phiếu nữa cho năm 2020.

Năm 2021 được dự kiến sẽ diễn ra trong bối cảnh các yếu tố thị trường như giá khí tiếp tục khó lường, nguồn cung khí chuyển sang thời kỳ khó khăn khi các nguồn khí giá rẻ sụt giảm sản lượng. Thêm vào đó, việc nhà máy Đạm Phú Mỹ dừng máy để bảo dưỡng tổng thể trong hơn 1 tháng làm giảm đáng kể sản lượng. Trong điều kiện đó, PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu ở mức 8.331 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng.



Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10%, PVFCCo đặt nhiệm vụ nâng tối đa sản lượng hai nhà máy sản xuất phân ure và NPK trong thời gian không bảo dưỡng, tiếp tục tối ưu hóa chi phí trong mọi khâu từ sản xuất, kinh doanh tới quản lý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới. Theo đó, ông Hoàng Trọng Dũng được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị PVFCCo, thay ông Nguyễn Tiến Vinh.

Được biết, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo Hoàng Trọng Dũng đã có tới hơn 20 năm công tác trong ngành dầu khí, phân bón, hóa chất, đảm trách các vị trí cấp cao tại: Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí; Ban Quản lý dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ; Ban Quản lý dự án Khí- Điện- Đạm Cà Mau, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí...