Tài trợ lĩnh vực fintech 6 tháng đầu năm tại Đông Nam Á giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024  

Báo cáo cho thấy hệ sinh thái fintech khu vực đang có sự thay đổi đáng kể về dòng vốn đầu tư. Dù các khoản đầu tư ở giai đoạn hạt giống và giai đoạn đầu sụt giảm mạnh, nhưng sự phục hồi ở các vòng gọi vốn giai đoạn cuối với giá trị lớn hơn đã góp phần giúp tổng lượng vốn tăng trưởng trở lại so với nửa cuối năm ngoái.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, các startup ở giai đoạn hạt giống chỉ gọi được 50,7 triệu USD, giảm một nửa so với 102 triệu USD của nửa cuối năm 2024 và giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Tài trợ ở giai đoạn đầu đạt 167 triệu USD, cũng giảm 27% so với cuối năm ngoái và giảm mạnh 65% so với nửa đầu năm 2024.

Ngược lại, các công ty ở giai đoạn phát triển muộn lại gọi vốn thành công với tổng cộng 558 triệu USD – tăng hơn gấp đôi so với 262 triệu USD của 6 tháng cuối năm ngoái, và cao hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào những thương vụ quy mô lớn và sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư đối với các công ty đã trưởng thành hơn trong lĩnh vực fintech.

Tracxn đánh giá fintech vẫn là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm trên khắp Đông Nam Á, khi phần lớn hoạt động gọi vốn trong nửa đầu năm 2025 tập trung vào lĩnh vực này. Đáng chú ý, nhiều thương vụ gọi vốn lớn và các thương vụ mua lại ở giai đoạn sau cho thấy fintech đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành, nổi bật hơn so với các lĩnh vực công nghệ khác.

Trong 6 tháng đầu năm, Đông Nam Á ghi nhận ba thương vụ gọi vốn có giá trị trên 100 triệu USD – cao hơn đáng kể so với chỉ một thương vụ ở nửa cuối năm 2024 và hai thương vụ trong nửa đầu năm ngoái. Các cái tên đáng chú ý bao gồm Thunes, Airwallex và Bolttech. Cụ thể, Thunes gọi được 150 triệu USD ở vòng Series D, Airwallex huy động 150 triệu USD ở vòng Series F, còn Bolttech thu hút 147 triệu USD ở vòng Series C.

Tuy nhiên, thị trường niêm yết không sôi động. Trong nửa đầu năm 2025, chỉ có một công ty fintech là Antalpha chính thức lên sàn. Cũng chỉ có một kỳ lân mới xuất hiện, bằng với con số của cùng kỳ năm ngoái, và không có kỳ lân nào được ghi nhận trong nửa cuối năm 2024.

Hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) cũng có dấu hiệu chững lại. Trong nửa đầu năm 2025, chỉ có 9 thương vụ được thực hiện, giảm so với 11 thương vụ ở nửa cuối năm 2024 và 16 thương vụ của cùng kỳ năm ngoái. Thương vụ có giá trị lớn nhất là việc KFin Technologies mua lại ASCENT với giá 34,7 triệu USD, theo sau là Titanlab mua lại Coinseeker với giá 30 triệu USD.

Các công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong khu vực, khi chiếm tới 88% tổng số vốn đầu tư đổ vào các công ty công nghệ Đông Nam Á trong nửa đầu năm 2025. Thành phố Taguig (Philippines) đứng thứ hai, nhưng ở khoảng cách khá xa so với Singapore.

Nhiều quỹ đầu tư quốc tế vẫn giữ vai trò chủ đạo. East Ventures, Y Combinator và 500 Global là những nhà đầu tư tích cực nhất trong toàn hệ sinh thái. Nếu chia theo từng giai đoạn, các quỹ như Iterative, Selini Capital và 500 Global nổi bật ở vòng hạt giống; Trở lại Black Capital, Citi Ventures và HSG dẫn đầu ở vòng đầu tư sớm; còn DST Global Partners (Mỹ), Unbound (Anh) và Vitruvian Partners đóng vai trò chính ở vòng gọi vốn giai đoạn cuối. Riêng DST Global Partners và Unbound đều đã bổ sung thêm một công ty fintech Đông Nam Á vào danh mục đầu tư của mình trong nửa đầu năm nay.

Thị trường fintech trong khu vực đang có sự chuyển dịch rõ nét về dòng vốn: đầu tư ở giai đoạn sớm giảm mạnh, trong khi các vòng gọi vốn giai đoạn cuối lại tăng vọt và trở thành lực đỡ chính cho tổng vốn toàn ngành.

Dù tốc độ hình thành các kỳ lân mới vẫn chậm và hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) có dấu hiệu hạ nhiệt, sự xuất hiện của ba thương vụ trên 100 triệu USD cùng vị thế vượt trội của Singapore cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tập trung vào những công ty fintech đã bước vào giai đoạn phát triển vững chắc hơn.