PNJ có Tổng giám đốc mới

Minh Huy

28/02/2026, 08:38

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa đưa ra thông báo về việc ông Lê Trí Thông sẽ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc (CEO) cho ông Phan Quốc Công kể từ ngày 3/4...

Ông Lê Trí Thông (trái) từ nhiệm Tổng giám đốc PNJ và ông Phan Quốc Công (phải) là người kế nhiệm từ ngày 3/4.
Ông Lê Trí Thông (trái) từ nhiệm Tổng giám đốc PNJ và ông Phan Quốc Công (phải) là người kế nhiệm từ ngày 3/4.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vừa công bố kế hoạch chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc (CEO), theo đó, ông  Lê Trí Thông sẽ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc cho ông Phan Quốc Công kể từ ngày 03/04/2026, theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được Hội đồng Quản trị (HĐQT) chuẩn bị trong nhiều năm.

PNJ cho biết thời điểm chuyển giao được lựa chọn vào đầu quý 2/2026, sau khi kết thúc mùa cao điểm kinh doanh của ngành, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh quý 1 cũng như duy trì hoạt động vận hành thông suốt trên toàn hệ thống.

Sau khi hoàn tất chuyển giao, ông Lê Trí Thông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, tập trung vào công tác hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Định hướng chuyển giao bắt nguồn từ kế hoạch phát triển cá nhân của ông Lê Trí Thông, khi ông mong muốn phát triển sự nghiệp theo hướng trở thành nhà đầu tư tài chính và tái tạo doanh nghiệp nên có mong muốn dành thời gian theo đuổi các cơ hội kinh doanh trong những lĩnh vực mới. Định hướng này đã được ông Thông trao đổi với HĐQT từ năm 2024. Trong hơn 2 năm qua, doanh nghiệp đã chủ động triển khai quá trình hoạch định kế nhiệm, bao gồm phát triển đội ngũ nhân tài, từng bước chuyển giao các vị trí kiêm nhiệm trong Ban Điều hành và xây dựng phương án kế nhiệm CEO phù hợp, đảm bảo tính liên tục và ổn định trong vận hành. 

Người kế nhiệm vị trí Tổng Giám đốc là ông Phan Quốc Công. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp. Ông Phan Quốc Công có học vị Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại nhiều doanh nghiệp như: Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Electrolux Việt Nam, SmithKline Beecham và Nestlé Việt Nam.

Trong giai đoạn 2004 - 2014, ông Công là nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP), đưa doanh nghiệp từ một startup trở thành một trong những công ty hóa mỹ phẩm nội địa lớn tại Việt Nam với các thương hiệu như X- Men, Purité, Thuận Phát. Từ năm 2015 đến nay, ông chuyển hướng sang đầu tư và phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập hoặc thành viên HĐQT tại nhiều doanh nghiệp như Saigon Food, Wakamono, Moonshot Biotech và One Solution Tech; ông từng là thành viên HĐQT tại PNJ, Mekong Capital và ThếGiới Di Động.

Theo PNJ, việc bổ nhiệm ông Phan Quốc Công giữ vai trò CEO nhằm duy trì sự liên tục trong công tác điều hành và đáp ứng định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Ban Lãnh đạo tin tưởng rằng, với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, PNJ sẽ tiếp tục củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Thời điểm chuyển giao diễn ra khi PNJ đã trải qua giai đoạn biến động của thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh nghiệp đạt quy mô doanh thu ở mức cao dù thị trường gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận đạt mức cao nhất từ trước đến nay, vượt mốc 2.800 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường trong quý 1/2026 cũng ghi nhận vượt mức hơn 43.000 tỷ đồng.

Song song với kết quả kinh doanh, PNJ cho biết doanh nghiệp đã tiếp tục củng cố nội lực quản trị, nâng cao năng lực vận hành trên nhiều lĩnh vực như marketing, trải nghiệm khách hàng, hoạt động bán lẻ, ứng dụng công nghệ, quản lý chuỗi cung ứng, quản trị nguồn nhân lực cũng như các hoạt động liên quan đến ESG và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR).

