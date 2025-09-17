Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

Thiên Anh

17/09/2025, 14:56

Ngày 17/9, tại Thanh Hóa, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hoài Anh (trái) và ông Nguyễn Hồng Phong (phải)
Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hoài Anh (trái) và ông Nguyễn Hồng Phong (phải)

Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh: đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong là những cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận đối với cá nhân hai đồng chí.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí vừa được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí vừa được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng, đồng thời đề nghị hai đồng chí cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sớm bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, vượt qua khó khăn để lãnh đạo tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Lê Minh Hưng lưu ý, Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống cách mạng và tiềm năng phát triển, cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị chu đáo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời tập trung cho các nhiệm vụ đột phá về hạ tầng, hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, gương mẫu, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết để góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chiều nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để bầu đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ khóa:

Ban tổ chức Bộ Chính trị Hội nghị Thanh Hóa

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy