Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46
Đỗ Như
17/09/2025, 14:54
Sáng 17/9, tại Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay...
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng ý nghĩa chiến
lược của quan hệ với Campuchia, cũng như quan hệ giữa ba nước Việt Nam -
Campuchia - Lào.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu
phát triển đất nước mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc
khai trương Sân bay quốc tế Techo ngày 9/9/2025 và tin tưởng chắc chắn rằng
Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu toàn diện trong công cuộc xây dựng,
phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chúc mừng Việt Nam
tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc
khánh 2/9, coi đây là minh chứng mạnh mẽ cho bản lĩnh và quyết tâm của nhân dân
Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhấn mạnh nhân dân Campuchia
không bao giờ quên công lao Việt Nam đã giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng,
tái sinh đất nước Campuchia, hai đất nước luôn kề vai sát cánh trong công cuộc
đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát
triển đất nước ngày nay.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon
Sudary đánh giá cao hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như giữa cơ quan lập
pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển; trao
đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có cả cấp ủy ban, nghị sĩ, nhóm nghị sĩ hữu
nghị được duy trì.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thương mại song
phương tăng trưởng mạnh, với kim ngạch 7 tỷ USD từ đầu năm đến nay, tăng 16,3%
so với cùng kỳ năm ngoái là minh chứng sống động cho hợp tác kinh tế - thương mại
- đầu tư ngày một gắn kết giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới, 2 bên cần tiếp
tục củng cố tin cậy chính trị, thường xuyên trao đổi thăm, tiếp xúc các cấp
trên tất cả các kênh; duy trì tiếp xúc giữa nghị viện 2 nước để trao đổi kinh
nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của
đất nước; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong
thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các
doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận
đã ký kết.
Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến tiềm năng kết nối hai nền
kinh tế Việt Nam - Campuchia, nhất là kết nối giao thông, cửa khẩu, thương mại
biên giới, qua đó gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư. Hai bên cũng nhất trí
thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Trao đổi các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng
cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực đa phương,
trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN,
đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria
Fernanda Lay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng việc Timor Leste sẽ trở
thành thành viên thứ 11 của ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 (tháng
10/2025); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy và mong muốn tăng cường
quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước láng giềng và khu vực, trong
đó có Timor Leste.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam luôn ủng
hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hay cho Timor Leste trong quá trình hội nhập
vào đại gia đình ASEAN. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi
đoàn cấp cao và các cấp, hướng tới sớm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay trân trọng
cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Timor Leste từ khi Timor Leste là
quan sát viên và tới đây sẽ trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội Fernanda Lay thông báo Quốc hội Timor
Leste đã phê chuẩn Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao
và công vụ; mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Timor Leste và cảm ơn Việt
Nam đã luôn hợp tác bảo đảm an ninh lương thực cho Timor Lester.
Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các mặt, Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của cơ
chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế - kỹ thuật Việt Nam - Timor Leste để trao
đổi các biện pháp cụ thể khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trên cơ sở Hiệp định
đã ký kết; triển khai hiệu quả các Thỏa thuận đã ký kết cũng như sớm hoàn tất,
phấn đấu ký kết các văn kiện song phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo,
thương mại gạo, lãnh sự, khoa học - công nghệ, du lịch, năng lượng sạch… trong
chuyến thăm của các Lãnh đạo cấp cao.
Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo nhất
trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua các biện pháp như
trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế; chia sẻ thông
tin và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện; phối hợp giám sát hiệu
quả các Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và tạo thuận lợi hợp tác song phương
toàn diện, trong đó có kết nối kinh tế, địa phương, doanh nghiệp, giao lưu nhân
dân…
Trao đổi các vấn đề quốc tế, hai bên đều nhấn mạnh đến việc
tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là
trong các vấn đề khu vực, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực,
quốc tế và các diễn đàn nghị viện đa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor - Leste
11:01, 17/09/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải và làm việc tại Trung Quốc
09:59, 31/08/2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6
10:32, 28/07/2025
Đọc thêm
Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu
Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 7,09% vào năm 2024, dẫn đầu nhóm ASEAN-6 và những bước chuyển mình mang tính chiến lược đang được thực hiện gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy hấp dẫn trên bản đồ đầu tư quốc tế bất chấp những biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu…
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor - Leste
Thủ tướng đánh giá chuyến thăm trước thềm gia nhập ASEAN của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, vừa hiệu quả, thiết thực và gần gũi hơn...
Chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới
Ngày 16/9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, Mặt trận số...
[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva
Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân lịch sử, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế…
Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025
Trong Báo cáo số 776/BC-CP vừa gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự kiến đến cuối 2025 nợ công sẽ ở mức 36% – 37% GDP; bội chi ngân sách nằm dưới ngưỡng Quốc hội phê duyệt…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: