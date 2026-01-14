Penthouse và Shophouse Maison Grand hút dòng tiền đầu tư trong mùa mở bán đầu năm 2026

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn “lọc dự án”, nơi nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và khả năng khai thác thực, sự kiện mở bán Penthouse & Shophouse Maison Grand diễn ra ngày 11/1/2026 tại Nhà điều hành dự án đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và khách hàng.

Không khí giao dịch sôi động ngay từ đầu năm cho thấy sức hút của những dòng sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực, kinh doanh thực và tiềm năng tích sản dài hạn tại đô thị cảng Phú Mỹ.

Sự kiện thu hút nhiều nhà đầu tư và khách hàng tham dự.

Theo đại diện đơn vị kinh doanh tiếp thị DKRS, lượng khách tham dự đông đảo và tỷ lệ giao dịch tích cực tại sự kiện phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của dòng tiền về các dự án sắp bàn giao, có thể đưa vào khai thác ngay trong thời gian ngắn, thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá trong tương lai.

PENTHOUSE – BIỂU TƯỢNG SỐNG CỦA ĐÔ THỊ CẢNG QUỐC TẾ

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 51, trung tâm phường Phú Mỹ, Maison Grand sở hữu vị trí chiến lược kết nối nhanh đến cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành và hệ sinh thái logistics quy mô quốc tế. Trong tổng thể dự án, dòng sản phẩm penthouse được định vị là không gian sống dành cho giới chuyên gia cấp cao, doanh nhân và nhà quản lý đang làm việc tại các tập đoàn logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế.

Penthouse với thiết kế hiện đại, sở hữu tầm view khoáng đạt

Sở hữu số lượng giới hạn, tầm nhìn panorama rộng mở và không gian sống riêng tư, penthouse Maison Grand được đánh giá cao về tính biểu tượng và độ khan hiếm. Tại các đô thị cảng lớn trên thế giới, nhóm sản phẩm này thường có khả năng giữ giá tốt và tăng trưởng ổn định theo sự phát triển của hạ tầng và kinh tế khu vực. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư lựa chọn penthouse không chỉ để an cư mà còn như một tài sản tích lũy dài hạn gắn với vị thế của chủ sở hữu.

SHOPHOUSE – TÀI SẢN TẠO DÒNG TIỀN TRONG CHU KỲ MỚI

Song song đó, dòng shophouse thương mại tại Maison Grand tiếp tục là tâm điểm quan tâm của thị trường nhờ khả năng tạo dòng tiền ổn định. Lợi thế mặt tiền Quốc lộ 51 – trục giao thông huyết mạch kết nối cảng biển, khu công nghiệp và sân bay – giúp shophouse dễ dàng tiếp cận lưu lượng khách lớn, đồng thời thuận lợi phát triển các mô hình bán lẻ, dịch vụ, ẩm thực và văn phòng đại diện.

Không chỉ hưởng lợi từ dòng khách vãng lai, shophouse Maison Grand còn có nền tảng khai thác bền vững từ cộng đồng cư dân nội khu và lực lượng chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao đang làm việc tại khu đô thị cảng Phú Mỹ. Thiết kế linh hoạt cho phép kết hợp kinh doanh – lưu trú – cho thuê, giúp nhà đầu tư tối ưu công năng và gia tăng hiệu quả khai thác trong nhiều kịch bản thị trường.

Shophouse tại Maison Grand - Tâm điểm thu hút giới đầu tư tại siêu đô thị cảng quốc tế TP.HCM

Trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên các tài sản “vận hành được”, tạo dòng tiền thật và gắn với nhu cầu tiêu dùng thực, shophouse tại những dự án đã hình thành như Maison Grand được xem là lựa chọn phù hợp với khẩu vị đầu tư hiện nay.

Sự thành công của sự kiện mở bán Penthouse & Shophouse Maison Grand ngày 11/1/2026 không chỉ khẳng định sức hút của hai dòng sản phẩm chủ lực, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Phú Mỹ trong bức tranh đô thị cảng quốc tế. Tại đây, giá trị bất động sản đang được kiến tạo trên nền tảng hạ tầng, kinh tế và nhu cầu khai thác thực – những yếu tố cốt lõi tạo nên sức bền cho thị trường trong chu kỳ mới.