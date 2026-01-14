Penthouse và Shophouse Maison Grand hút dòng tiền đầu tư trong mùa mở bán đầu năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 14/01/2026
Thu Ngân
14/01/2026, 09:00
Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn “lọc dự án”, nơi nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và khả năng khai thác thực, sự kiện mở bán Penthouse & Shophouse Maison Grand diễn ra ngày 11/1/2026 tại Nhà điều hành dự án đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và khách hàng.
Không khí giao dịch sôi động ngay từ đầu năm cho thấy sức hút của những dòng sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực, kinh doanh thực và tiềm năng tích sản dài hạn tại đô thị cảng Phú Mỹ.
Theo đại diện đơn vị kinh doanh tiếp thị DKRS, lượng khách tham dự đông đảo và tỷ lệ giao dịch tích cực tại sự kiện phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của dòng tiền về các dự án sắp bàn giao, có thể đưa vào khai thác ngay trong thời gian ngắn, thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá trong tương lai.
Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 51, trung tâm phường Phú Mỹ, Maison Grand sở hữu vị trí chiến lược kết nối nhanh đến cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành và hệ sinh thái logistics quy mô quốc tế. Trong tổng thể dự án, dòng sản phẩm penthouse được định vị là không gian sống dành cho giới chuyên gia cấp cao, doanh nhân và nhà quản lý đang làm việc tại các tập đoàn logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế.
Sở hữu số lượng giới hạn, tầm nhìn panorama rộng mở và không gian sống riêng tư, penthouse Maison Grand được đánh giá cao về tính biểu tượng và độ khan hiếm. Tại các đô thị cảng lớn trên thế giới, nhóm sản phẩm này thường có khả năng giữ giá tốt và tăng trưởng ổn định theo sự phát triển của hạ tầng và kinh tế khu vực. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư lựa chọn penthouse không chỉ để an cư mà còn như một tài sản tích lũy dài hạn gắn với vị thế của chủ sở hữu.
Song song đó, dòng shophouse thương mại tại Maison Grand tiếp tục là tâm điểm quan tâm của thị trường nhờ khả năng tạo dòng tiền ổn định. Lợi thế mặt tiền Quốc lộ 51 – trục giao thông huyết mạch kết nối cảng biển, khu công nghiệp và sân bay – giúp shophouse dễ dàng tiếp cận lưu lượng khách lớn, đồng thời thuận lợi phát triển các mô hình bán lẻ, dịch vụ, ẩm thực và văn phòng đại diện.
Không chỉ hưởng lợi từ dòng khách vãng lai, shophouse Maison Grand còn có nền tảng khai thác bền vững từ cộng đồng cư dân nội khu và lực lượng chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao đang làm việc tại khu đô thị cảng Phú Mỹ. Thiết kế linh hoạt cho phép kết hợp kinh doanh – lưu trú – cho thuê, giúp nhà đầu tư tối ưu công năng và gia tăng hiệu quả khai thác trong nhiều kịch bản thị trường.
Trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên các tài sản “vận hành được”, tạo dòng tiền thật và gắn với nhu cầu tiêu dùng thực, shophouse tại những dự án đã hình thành như Maison Grand được xem là lựa chọn phù hợp với khẩu vị đầu tư hiện nay.
Sự thành công của sự kiện mở bán Penthouse & Shophouse Maison Grand ngày 11/1/2026 không chỉ khẳng định sức hút của hai dòng sản phẩm chủ lực, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Phú Mỹ trong bức tranh đô thị cảng quốc tế. Tại đây, giá trị bất động sản đang được kiến tạo trên nền tảng hạ tầng, kinh tế và nhu cầu khai thác thực – những yếu tố cốt lõi tạo nên sức bền cho thị trường trong chu kỳ mới.
Chỉ trong 2 ngày 10 và 11/1, dự án Phú Thứ Park Hill (Nhị Chiểu, Hải Phòng) đã đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan và hơn 600 lượt giữ chỗ các sản phẩm đất nền.
Ngày 13/1/2026, MIK Group vinh dự được xướng tên trong hạng mục “Nhà phát triển bất động sản có tốc độ bán bán hàng tốt nhất năm” tại Lễ trao giải FChoice 2025.
Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được yêu cầu thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán theo quy định. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ, đúng giấy tờ, hạn chế việc bổ sung, đi lại nhiều lần và chỉ ký hợp đồng khi hồ sơ của khách hàng đã đầy đủ, hợp lệ…
Nhu cầu về nhà ở cho người lao động, chuyên gia, kỹ sư tại Hải Phòng đang tăng mạnh nhờ những thay đổi khi thành phố này đang là một trong những địa phương thu hút đầu tư sản xuất, logistics và công nghiệp mạnh nhất miền Bắc; dòng vốn FDI liên tục mở rộng tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ - Cát Hải…
Thời gian qua, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, các đối tượng xấu đã tung tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách, gây hoang mang trong nhân dân, kích động khiếu kiện, tụ tập đông người. Trước thực tế đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng để không bị lôi kéo….
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: