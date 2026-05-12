Petrovietnam nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng, ổn định nguồn cung xăng dầu

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trọng yếu, đặc biệt bảo đảm nguồn dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước, cùng nguồn cung các sản phẩm xăng dầu, khí... góp phần quan trọng ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bối cảnh 4 tháng đầu năm cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Biến động giá dầu, diễn biến địa chính trị và các rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn là những biến số khó dự báo, tác động trực tiếp tới hoạt động khai thác, chế biến và phân phối năng lượng. Trong điều kiện đó, việc duy trì vận hành ổn định hệ thống sản xuất và chuỗi cung ứng không chỉ mang ý nghĩa hiệu quả kinh doanh, mà còn là yếu tố then chốt đối với ổn định vĩ mô và hoạt động sản xuất của nền kinh tế.

Bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ/ngành, Petrovietnam đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, đồng thời duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an toàn toàn hệ thống. Động thái này phản ánh định hướng điều hành tập trung vào “ổn định vận hành” và “chủ động nguồn cung” trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động nhanh, qua đó giảm thiểu độ trễ trong phản ứng chính sách và phản ứng thị trường.

DUY TRÌ CÔNG SUẤT CAO HAI NHÀ MÁY LỌC DẦU, CHỦ ĐỘNG NGUỒN DẦU THÔ BỔ SUNG

Một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược bảo đảm nguồn cung xăng dầu của Petrovietnam là duy trì vận hành công suất cao, ổn định và liên tục đối với hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn. Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu nội địa lớn và thị trường nhập khẩu có thể chịu tác động bởi các biến động địa chính trị, việc duy trì ổn định công suất các nhà máy trong nước đóng vai trò như “lớp đệm” giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Song song với đó, Petrovietnam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò - khai thác, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách nhằm tìm kiếm các nguồn cung dầu thô bổ sung. Đây là yếu tố có ý nghĩa quan trọng bởi năng lực vận hành tối đa công suất lọc dầu chỉ có thể được bảo đảm nếu nguồn dầu thô đầu vào được cung ứng ổn định, liên tục và có tính cạnh tranh.

Trong chuỗi giá trị năng lượng, khâu thượng nguồn và trung nguồn liên kết chặt chẽ. Việc Petrovietnam đồng thời đẩy mạnh khai thác và tìm kiếm nguồn dầu thô bổ sung cho thấy định hướng rõ ràng trong việc giữ ổn định toàn bộ chuỗi, thay vì chỉ tập trung vào một mắt xích riêng lẻ.

6 CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CHỦ YẾU ĐỀU VƯỢT KẾ HOẠCH

Kết quả điều hành được thể hiện rõ qua việc toàn bộ 6 chỉ tiêu sản xuất chủ yếu của Tập đoàn đều vượt kế hoạch 4 tháng. Các chỉ tiêu này bao gồm: khai thác dầu thô; khai thác khí; sản xuất điện; sản xuất xăng dầu (bao gồm NSRP); sản xuất đạm Urê; sản xuất NPK.

Việc đồng thời vượt kế hoạch ở cả nhóm chỉ tiêu năng lượng và hóa chất - phân bón cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam không chỉ ổn định ở lĩnh vực dầu khí truyền thống mà còn duy trì vai trò cung ứng đầu vào thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Trong bối cảnh biến động giá năng lượng toàn cầu thường kéo theo rủi ro về chi phí đầu vào, sự ổn định sản lượng của các nhóm sản phẩm chiến lược là yếu tố góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá trong nước, qua đó hỗ trợ mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô.

KHAI THÁC DẦU THÔ TĂNG MẠNH, TẠO DƯ ĐỊA CHO ỔN ĐỊNH NGUỒN CUNG

Điểm sáng nổi bật trong hoạt động 4 tháng đầu năm của Petrovietnam là sản lượng khai thác dầu thô tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý 1/2026, khai thác dầu thô toàn Tập đoàn đạt 2,63 triệu tấn, tăng 10,4%, trong đó khai thác dầu thô trong nước tăng 12%.

Đáng chú ý, mức tăng này được ghi nhận trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động do xung đột Trung Đông. Trong điều kiện nhiều quốc gia và doanh nghiệp đối mặt với rủi ro gián đoạn nguồn cung hoặc chi phí khai thác gia tăng, việc duy trì tăng trưởng sản lượng khai thác dầu thô phản ánh năng lực tổ chức khai thác và tối ưu vận hành các mỏ của Petrovietnam.

Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất là nơi đang sản xuất và cung ứng nguồn ethanol cho BSR phối trộn, kiểm soát chất lượng xăng E10 để đưa ra thị trường.

Theo Petrovietnam, kết quả tăng trưởng đến từ việc phát triển và đưa vào khai thác sớm các mỏ mới, đồng thời tối ưu sản lượng các mỏ hiện hữu bằng nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ. Đây là yếu tố quan trọng bởi trong ngành khai thác dầu khí, gia tăng sản lượng không đơn thuần dựa vào mở rộng khai thác mà phụ thuộc lớn vào tối ưu kỹ thuật, hiệu quả vận hành và khả năng đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN GIỮ VỮNG CHUỖI CUNG ỨNG, GIA TĂNG ĐÓNG GÓP SẢN LƯỢNG

Quý 1/2026, PVEP đạt tổng sản lượng khai thác 1,08 triệu tấn quy dầu, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Vietsovpetro khai thác khoảng 770 nghìn tấn dầu/condensate và hơn 10 triệu m³ khí thiên nhiên, đồng thời đưa về bờ trên 210 triệu m³ khí.

Cùng thời điểm, PVEP-NCS và Vietsovpetro đạt dấu mốc tiến độ tại dự án phát triển mỏ Đại Hùng Nam; PV Drilling hoàn tất tái khởi động và sẵn sàng đưa giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX vào hoạt động thương mại từ tháng 4/2026. Đây là các tín hiệu cho thấy chuỗi cung ứng dịch vụ kỹ thuật dầu khí đang được kích hoạt trở lại, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ thăm dò và phát triển mỏ.

Ở lĩnh vực lọc hóa dầu, BSR duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ổn định ở mức công suất cao, đạt khoảng 124-125% công suất bình quân quy đổi. Đây là mức vận hành tối ưu, cho phép nhà máy vừa bảo đảm an toàn, vừa tối đa hóa sản lượng trong giai đoạn thị trường thuận lợi.

Trong quý 1/2026, sản lượng sản xuất của BSR đạt hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm các loại, góp phần quan trọng vào bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, hỗ trợ bình ổn thị trường và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, BSR phối hợp cùng PVOIL đẩy mạnh triển khai lộ trình phát triển xăng sinh học E10, hình thành chuỗi sản xuất - phân phối và sẵn sàng cung ứng rộng rãi trên toàn quốc từ tháng 5/2026. Đây là bước đi cho thấy sự chủ động trong việc chuẩn bị năng lực cung ứng theo định hướng chuyển đổi sản phẩm nhiên liệu trong nước.

Ở lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS đã kịp thời đưa về các lô hàng chiến lược trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Điển hình là tàu LNG FAT’H AL KHAIR cập cảng Thị Vải ngày 10/3 mang theo 63.000 tấn LNG và tàu Clipper Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng ngày 20/3. Các lô hàng này góp phần duy trì dòng chảy năng lượng ổn định, qua đó hỗ trợ bình ổn thị trường trong nước.

Đáng chú ý, PV GAS cùng EVN và PV Power đã ký kết các thỏa thuận quan trọng về cung cấp LNG cho các dự án điện khí quy mô lớn. Đây được xem là bước tiến cụ thể trong việc hình thành hệ thống cung ứng LNG mang tính quốc gia, với PV GAS giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị từ nhập khẩu đến tiêu thụ.

TĂNG YÊU CẦU VỀ QUẢN TRỊ VÀ NĂNG LỰC DỰ BÁO TRONG GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỘNG

Đánh giá bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh yêu cầu đối với Tập đoàn không chỉ dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng quản trị, năng lực dự báo và khả năng điều hành linh hoạt.

Trước biến động khó lường của giá dầu và địa chính trị quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam yêu cầu Ban Điều hành và các đơn vị xây dựng kịch bản điều hành theo nhiều cấp độ nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

Với tinh thần đổi mới quản trị, quyết liệt điều hành, rõ trách nhiệm và bám sát thực tiễn, Petrovietnam đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ tháng 5 và quý 2/2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước.