Danh sách CEO tháp tùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tháp tùng ông trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này...

Phái đoàn tháp tùng chủ yếu gồm đại diện các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, hàng không vũ trụ và nông nghiệp.

Danh sách có ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla; ông Tim Cook, CEO tập đoàn công nghệ Apple; ông Larry Fink, CEO tập đoàn quản lý tài sản BlackRock; và ông Kelly Ortberg, CEO nhà sản xuất máy bay Boeing.

Ngoài ra, trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, danh sách gồm ông Stephen Schwarzman, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn đầu tư Blackstone; bà Jane Fraser, Chủ tịch kiêm CEO ngân hàng Citigroup; và ông David Solomon, Chủ tịch kiêm CEO ngân hàng Goldman Sachs.

Nhóm doanh nghiệp công nghệ, bán dẫn và dữ liệu có ông Jim Anderson, CEO Coherent; ông Jacob Thaysen, CEO Illumina; ông Sanjay Mehrotra, Chủ tịch kiêm CEO Micron Technology; và ông Cristiano Amon, CEO Qualcomm; bà Dina Powell McCormick, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn công nghệ Meta Platforms.

Trong lĩnh vực thanh toán, phái đoàn dự kiến có ông Michael Miebach, CEO Mastercard, và ông Ryan McInerney, CEO Visa.

Danh sách còn có ông Brian Sikes, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn nông sản Cargill và ông H. Lawrence Culp Jr., Chủ tịch kiêm CEO GE Aerospace.

Vị quan chức trên đề nghị giấu tên vì danh sách này chưa được công bố chính thức.

Trong khi đó, người phát ngôn của công ty công nghệ mạng Cisco cho biết ông Chuck Robbins, CEO Cisco, cũng được Nhà Trắng mời tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến đi nhưng không thể tham dự do trùng với lịch công bố kết quả kinh doanh của công ty.

Nhóm lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trên dự kiến tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 14-15/5. Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập dự kiến bao gồm thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI), các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, vấn đề Đài Loan và chiến sự Iran. Cuộc gặp diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng song phương leo thang.

Tổng thống Mỹ kỳ vọng chuyến đi sẽ mở đường cho một loạt thỏa thuận kinh doanh và hợp đồng mua hàng với Bắc Kinh. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump muốn hoàn tất các chi tiết về một cơ chế thương mại với Trung Quốc trong chuyến đi này.

Đáng chú ý, ông Jensen Huang, CEO công ty chế tạo chip Nvidia, không có tên trong danh sách tháp tùng dự kiến. Tuần trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC, ông Huang rằng: “Chúng ta nên để Tổng thống tự công bố những gì ông ấy muốn công bố... Nếu được mời, đó sẽ là một đặc ân và là vinh dự lớn khi được đại diện cho nước Mỹ”.

Nvidia hiện là công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới, đồng thời là hãng chế tạo con chip tiên tiến đóng vai trò then chốt trong đà phát triển của AI toàn cầu.

Việc ông Huang không có tên trong phái đoàn có thể gây bất lợi cho nỗ lực của Nvidia nhằm xuất khẩu con chip AI sang Trung Quốc. Đây là thị trường mà ông Huang từng nói có thể mang lại doanh số 50 tỷ USD cho công ty.

Hãng xe General Motors, tập đoàn giải trí Disney và Alphabet - công ty mẹ của Google - cũng là những doanh nghiệp có lợi ích kinh doanh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo thông tin mà vị quan chức Nhà Trắng trên tiết lộ, lãnh đạo các công ty này không nằm trong nhóm dự kiến tháp tùng ông Trump.

Trong danh sách dự kiến tháp tùng ông Trump, sự xuất hiện của ông Musk là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và tỷ phú giàu nhất thế giới đã được hàn gắn sau giai đoạn căng thẳng. Năm ngoái, ông Musk từng phụ trách nỗ lực cắt giảm quy mô bộ máy liên bang trong chính quyền ông Trump. Tuy nhiên, hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn gay gắt, dẫn tới việc ông Musk rời khỏi vai trò này. Sau đó, ông Trump và ông Musk dường như đã giải quyết được bất đồng.

Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới và có vai trò đặc biệt quan trọng với Tesla. Hãng xe điện này đang tìm cách ổn định hoạt động tại Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất nội địa như BYD. Tháng trước, lượng xe xuất xưởng từ nhà máy Tesla ở Thượng Hải - cơ sở phục vụ cả thị trường Trung Quốc và xuất khẩu - tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Tesla kỳ vọng việc cơ quan quản lý Trung Quốc có thể phê duyệt công nghệ tự lái của hãng vào cuối năm nay sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh tại thị trường này.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/5), giá cổ phiếu Tesla có lúc tăng tới 1,3% sau khi Bloomberg đưa tin về danh sách lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến tháp tùng ông Trump. Trước đó trong cùng phiên, cổ phiếu này có thời điểm giảm khoảng 2,7%. Cổ phiếu Coherent cũng tiếp tục đà tăng mạnh, trong khi cổ phiếu Illumina, GE, Boeing, Visa, Mastercard và Apple đều chạm mức cao nhất trong phiên giao dịch cùng ngày.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Boeing đang tiến gần một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử hãng, với đơn hàng 500 máy bay 737 Max dự kiến được công bố khi ông Trump tới Bắc Kinh. Tháng trước, CEO Ortberg cho biết đơn hàng này có thể đạt quy mô “rất lớn”.