Giá vàng đảo chiều từ giảm sang tăng, SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/5) và chốt phiên trong trạng thái tăng trên ngưỡng chủ chốt 4.700 USD/oz, trong lúc nhà đầu tư đánh giá tình hình đàm phán Mỹ - Iran và chờ các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ.

Sau 3 tuần bán ròng, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã mua ròng trong phiên đầu tuần.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 20,8 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng 0,44%, đạt 4.736,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc đạt 86,22 USD/oz, tăng 5,75 USD/oz, tương đương tăng 7,15%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau chốt phiên ở mức 4.728,7 USD/oz, gần như đi ngang so với phiên trước.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm dưới 4.650 USD/oz, có lúc tăng vượt 4.750 USD/oz, tương đương phạm vi dao động lên tới khoảng 100 USD/oz. Áp lực giảm đã đè nặng lên vàng trong suốt thời gian giao dịch tại thị trường châu Á và đầu giờ tại thị trường châu Âu. Khi bước sang phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng đã đảo chiều và chuyển sang trạng thái tăng, lấy lại mốc 4.700 USD/oz.

Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dường như lại rơi vào bế tắc sau khi Mỹ vào cuối tuần vừa rồi từ chối đề xuất mà phía Iran đưa ra để trả lời cho đề xuất mà Washington gửi tới Tehran trước đó ít ngày. Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật nói câu trả lời của Iran là “không thể chấp nhận được”.

Ngày thứ Hai, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn đã duy trì 1 tháng giữa Mỹ và Iran “đang trong tình trạng nguy kịch” và “yếu tới mức khó tin”. “Thỏa thuận đang trong lúc yếu nhất, sau khi họ gửi đề xuất đến cho tôi. Tôi thậm chí còn chẳng buồn đọc hết”, ông Trump nói.

Giới phân tích cho rằng việc giá vàng vẫn tăng được trong phiên này là một dấu hiệu tích cực, bởi căng thẳng nóng lên giữa Mỹ và Iran lại đang kích hoạt "công thức" đã gây áp lực giảm lên giá kim loại quý trong suốt thời gian gần đây: chiến tranh khiến giá dầu tăng, đẩy cao mối lo lạm phát, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Cả giá dầu Brent và giá dầu WTI đều tăng khoảng 3% trong phiên này, trong đó giá dầu Brent chốt phiên trên 104 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn vàng American Gold Exchange, giá vàng tăng phiên này còn nhờ nhu cầu bắt đáy và việc các nhà giao dịch thiết lập vị thế vàng trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát trong tuần này. Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Ba và tiếp đó là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Tư.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng ING nhận định rằng trở ngại đối với khả năng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận hòa bình đang làm gia tăng kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, theo đó gây áp lực giảm lên giá vàng. ING vẫn cho rằng giá vàng sẽ đạt mốc 5.000 USD/oz trước cuối năm nay, nhưng triển vọng trong ngắn hạn còn bấp bênh.

Tuần này, chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Trump tới Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh của ông Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm cũng sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư toàn cầu. Theo kế hoạch, chuyến thăm sẽ diễn ra trong hai ngày 14-15/5.

Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân hạn chế mua vàng trong vòng 1 năm để bảo vệ dự trữ ngoại hối. Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Hai, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 97,9 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng nhẹ 0,8 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.036,3 tấn vàng. Tuần vừa rồi, quỹ bán ròng 2,3 tấn vàng, đánh dấu tuần bán ròng thứ ba liên tiếp.

Đầu giờ sáng nay (12/5) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều đi lên.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 18 USD/oz, tương đương tăng gần 0,4%, so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.754,5 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc tăng 0,6%, đạt 86,75 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.093 đồng (mua vào) và 26.373 đồng (bán ra).