Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Saudi Aramco: Tồn trữ nhiên liệu toàn cầu có thể tụt xuống mức thấp nghiêm trọng

An Huy

12/05/2026, 09:53

Saudi Aramco, công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, cảnh báo tồn trữ nhiên liệu như xăng và nhiên liệu máy bay trên toàn cầu có thể giảm xuống mức "thấp nghiêm trọng" trước mùa hè nếu eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng đóng cửa...

CEO Amin Nasser của Saudi Aramco - Ảnh: Bloomberg.
CEO Amin Nasser của Saudi Aramco - Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu vào ngày 11/5, CEO Amin Nasser của Saudi Aramco nói rằng tình trạng tốc độ suy giảm của tồn trữ nhiên liệu trên đất liền “đang bị đẩy nhanh”, mà trong đó, các nhiên liệu tinh chế như xăng và nhiên liệu máy bay có mức tồn trữ giảm nhanh nhất.

Cũng theo ông Nasser kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu và eo biển Hormuz bị đóng cửa, thế giới đã mất tổng cộng 1 tỷ thùng dầu lẽ ra đã được cung ứng ra thị trường. Thế giới sẽ tiếp tục mất thêm 100 triệu thùng khác mỗi tuần nếu eo biển này còn chưa được khai thông.

Tồn trữ là "lớp đệm duy nhất có sẵn hôm nay" nhưng tồn trữ đã "suy giảm đáng kể" - tờ báo Financial Times dẫn lời ông Nasser khi công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 của Saudi Aramco.

Những bình luận của ông Nasser nối tiếp một loạt các cảnh báo gần đây rằng cú sốc dầu mỏ do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra có thể đang bước vào một giai đoạn mới phức tạp hơn. Giá dầu đã dao động mạnh trong 10 tuần qua, tăng lên tới 126 USD/thùng vào cuối tháng 4 trước khi giảm trở lại khoảng 100 USD/thùng trong thời gian gần đây, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nỗ lực tìm kiếm một giải pháp dài hạn để chấm dứt xung đột.

Tình trạng đóng cửa kéo dài của eo biển Hormuz đã buộc một số quốc gia châu Á phải giảm cắt giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong khi các quốc gia phương Tây đã phải dựa nhiều hơn vào dự trữ thương mại và dự trữ chiến lược.

Cũng trong ngày 11/5, ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase cảnh báo rằng tồn trữ dầu thương mại ở các nước phát triển có thể "giảm xuống mức độ căng thẳng về mặt vận hành" vào đầu tháng 6, theo đó hạn chế khả năng của thế giới trong việc tiếp tục hấp thụ cú sốc nguồn cung dầu Trung Đông bằng cách rút dầu dự trữ ra dùng.

Theo các nhà phân tích của JPMorgan Chase, thực tế này có thể buộc Mỹ đi đến một thỏa thuận với Iran, mặc dù Nhà Trắng và Tehran vẫn đang bất đồng quan điểm về những nội dung chính của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trong trường hợp nếu hai bên không thể đi đến một thỏa thuận nào, hệ quả sẽ là giá nhiên liệu tinh chế tăng mạnh hơn nữa, đẩy áp lực lạm phát toàn cầu tăng hơn nữa.

"Chúng tôi kết luận rằng bằng cách này hay cách khác, eo biển Hormuz sẽ mở lại vào tháng 6”, bà Natasha Kaneva, trưởng chiến lược hàng hóa toàn cầu của JPMorgan Chase, nhận định. Dù vậy, bà cảnh báo thị trường chỉ tin tưởng vào một "thông báo rõ ràng, đáng tin cậy, được cả hai bên phê chuẩn và xác nhận”.

“Giai đoạn tiếp theo của cú sốc này có thể ít giống với một cú sốc dầu thô truyền thống, và thay vào đó, sẽ là một cuộc khủng hoảng nhiên liệu tinh chế”, bà Kaneva nhận xét.

CEO Nasser của Aramco cảnh báo rằng các nhà giao dịch năng lượng có vẻ vẫn đang đánh giá quá cao lượng dầu còn trong kho, vì hầu hết việc số liệu tồn trữ không tính đến lượng dầu cần thiết để duy trì hoạt động của thị trường toàn cầu có mức tiêu thụ 100 triệu thùng mỗi ngày. "Mức tồn trữ tổng hợp toàn cầu không phản ánh đúng sự thắt chặt của thị trường dầu vật chất hiện tại mà chúng ta đang thấy”, ông Nasser nói.

Ông cho biết chỉ một phần nhỏ trong số dầu tồn trữ của thế giới là có thể tiếp cận được, và “phần còn lại bị khóa trong việc lấp đầy đường ống, mức tối thiểu của bể chứa và các hạn chế vận hành hàng ngày khác”.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang điều phối đợt xả dầu lớn nhất từ trước đến nay từ dự trữ dầu lửa chiến lược của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, tác dụng của đợt xả này bị giới hạn bởi tốc độ mà các quốc gia có thể rút từ kho dự trữ của họ.

"Ở châu Âu và Mỹ, mức tối đa có thể rút dầu từ dự trữ là 2 triệu thùng mỗi ngày”, ông Nasser nói.

Hồi tháng 3, vị CEO này đã cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" đối với nền kinh tế thế giới nếu chiến tranh Mỹ-Iran kéo dài. Nếu đến giữa tháng 6 mà eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, thị trường dầu sẽ tiếp tục bất ổn định trong năm tới, ông Nasser nói vào ngày 11/5.

"Sự gián đoạn nguồn cung càng kéo dài, thậm chí chỉ thêm vài tuần nữa, sẽ mất nhiều thời gian hơn để thị trường dầu tái cân bằng và ổn định", ông Nasser nói.

Theo ông Nasser, Saudi Aramco có thể đạt được sản lượng dầu tối đa bền vững của công ty là 12 triệu thùng mỗi ngày nếu eo biển Hormuz mở lại, nhưng các quốc gia khác sẽ gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng nhanh chóng.

Lợi nhuận của Aramco trong 3 tháng đầu năm tăng mạnh nhờ giá dầu cao hơn và khả năng của công ty trong việc chuyển hướng hoạt động xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh sang cảng Biển Đỏ. Lợi nhuận ròng sau điều chỉnh tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 33,6 tỷ USD, vượt dự báo của giới phân tích. Tổng doanh thu quý 1 tăng 7%, đạt 115,5 tỷ USD. Công ty công bố trả 21,9 tỷ USD cổ tức cho cổ đông.

Ông Nasser cho biết Aramco đang xem xét mở rộng khả năng tăng cường xuất khẩu dầu từ khu vực Yanbu trên Biển Đỏ. Điều này cho thấy Aramco - cỗ máy tài chính chủ đạo của Chính phủ Saudi Arabia - đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz.

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

16:50, 11/05/2026

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

12:07, 11/05/2026

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

13:58, 07/05/2026

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

Từ khóa:

dầu Hormuz khủng hoảng năng lượng nhiên liệu Saudi Aramco thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc, và điều này được phản ánh qua một cảnh báo của Phòng Thương mại Mỹ (US Chamber of Commerce)...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dẫn đầu là mạng xã hội Facebook, với hơn 3,1 tỷ người dùng mỗi tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu...

Mỹ cho doanh nghiệp vay hơn 53 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược

Mỹ cho doanh nghiệp vay hơn 53 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược

Lượng dầu trong đợt phân bổ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 6 đến tháng 8, đúng mùa cao điểm đi lại bằng ô tô tại Mỹ...

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Giá đặt chỗ đi qua kênh đào Panama tăng mạnh khi nhu cầu vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Á vọt lên. Theo dữ liệu giai đoạn tháng 3-4, mức đấu giá trung bình cho mỗi lượt qua kênh đào này lên khoảng 385.000 USD, thậm chí có trường hợp trên 1 triệu USD...

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

2

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Tài chính

3

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Chứng khoán

4

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Tài chính

5

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy