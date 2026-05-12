Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 121 tỷ đồng, tập trung hầu hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF -226,6 tỷ đồng.

Trong tuần từ ngày 4/5-8/5 dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 169 tỷ đồng. Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 12/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở các quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 121 tỷ đồng , tập trung hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF -226,6 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF và quỹ CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF hút ròng lần lượt hơn 40 tỷ đồng và hơn 12 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng hơn 47, tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VN30 ETF -25,7 tỷ đồng và quỹ VFMVN Diamond ETF 22,3 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF vào ròng 3 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký, nhà đầu tư Thái Lan bán ròng hơn 1,4 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu tháng 5, các quỹ ETF ghi nhận ròng tiền bị rút ròng hơn 169 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 8/5, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính riêng các quỹ phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 64,5 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6% so với mức cuối năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 8/5 bao gồm các cổ phiếu VHM, HPG, MSN, VCK, VCB.

Riêng trong ngày 11/5, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng 73 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HPG, VIX, SSI, SHB, VCK.

Quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNDiramond ETF lần lượt bị rút ròng 10 tỷ đồng và hơn 14 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ VFM VNMidcap ETF không có biến động về dòng tiền.

Cập nhật về dòng vốn toàn cầu trong tuần giao dịch vừa qua, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh ABS cho biết: Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã thu hút dòng vốn chảy vào trong tuần thứ bảy liên tiếp tính đến ngày 06/05/2026, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý đầu tiên khả quan và kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Các nhà đầu tư đã mua ròng 4,35 tỷ USD quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, mặc dù đây là dòng vốn chảy vào hàng tuần thấp nhất kể từ ngày 18/03/2026.

Dữ liệu của LSEG, bao gồm 1.060 công ty thành viên của chỉ số MSCI World, cho thấy lợi nhuận hợp nhất trong quý đầu tiên tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của các nhà phân tích khoảng 6,3%.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Á dẫn đầu dòng vốn vào khu vực với mức ròng 3,35 tỷ USD, trong khi các quỹ châu Âu thu hút ròng 1,56 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ của Mỹ lại chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra ròng 2,26 tỷ USD.

Trong số các quỹ ngành, nhà đầu tư đã mua ròng 2,83 tỷ USD quỹ công nghệ nhưng lại bán ròng 2,05 tỷ USD quỹ chăm sóc sức khỏe.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu ghi nhận dòng vốn ròng chảy vào đạt 17,04 tỷ đô la, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 18/02/2026.

Các quỹ trái phiếu trung hạn bằng USD Mỹ nổi bật hơn cả, thu hút dòng vốn ròng 4,58 tỷ USD, mức dòng vốn lớn nhất kể từ ngày 02/02. Các quỹ trái phiếu bằng Euro và quỹ trái phiếu ngắn hạn thu hút lần lượt 1,6 tỷ USD và 1,5 tỷ USD.

Nhu cầu đối với các quỹ thị trường tiền tệ mạnh nhất kể từ ngày 7 tháng 1, với các nhà đầu tư đổ vào ròng 148,18 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã bán ròng 1,08 tỷ USD vàng và các quỹ kim loại quý khác trong tuần thứ hai liên tiếp dòng vốn chảy ra.

Tại các thị trường mới nổi, nhà đầu tư đã rút ròng 63 triệu USD từ các quỹ trái phiếu, chấm dứt chuỗi bốn tuần dòng vốn chảy vào. Các quỹ cổ phiếu cũng ghi nhận doanh thu ròng 1,46 tỷ USD, theo dữ liệu từ 28.871 quỹ.