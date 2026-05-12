Khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đỗ Mến
12/05/2026, 09:53
Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị Quốc
gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh
đạo Đảng, Nhà nước tham dự.
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X phát biểu khai mạc đại hội.
Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn
2024 - 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của
Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai
trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám
sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động
trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất, hoàn thiện các cơ chế,
chính sách.
Điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây
dựng và tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ
sung một số điều của Hiến pháp.
Cùng với đó, đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2026 – 2031. Vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các
phong trào thi đua yêu nước.
Hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng
nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó
khăn, người yếu thế, thiết thực thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng để
không ai bị bỏ lại phía sau.
“Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ
XI được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới
với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, toàn dân tộc ta đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập
sâu rộng.
Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được
sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở
nước ngoài, là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô
hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
Cũng theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội có trách nhiệm thảo
luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại
đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026, thống nhất phương hướng,
mục tiêu, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -
2031;
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp
thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch,
Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người Việt tại châu Âu và đề xuất giải pháp phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong học tập suốt đời, đóng góp xây dựng, phản biện chính sách và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.
Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: