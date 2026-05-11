Australia khởi xướng điều tra đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam

Australia vừa chính thức khởi xướng điều tra đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam. Dù đối mặt với cáo buộc biên độ phá giá ở mức cao, các doanh nghiệp trong nước vẫn tự tin vào khả năng bảo vệ lợi ích hợp pháp dựa trên số liệu thực tế và kinh nghiệm dày dạn...

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Ủy ban chống bán phá giá thuộc Bộ Công Nghiệp, Khoa học và Tài Nguyên Australia vừa ra thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ kẽm từ hai đại diện lớn của Việt Nam là Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Cổ phần thép Nam Kim. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc cũng nằm trong danh sách điều tra đợt này.

KHUYẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP "HỢP TÁC TOÀN DIỆN"

Động thái pháp lý này được thực hiện dựa trên đơn đề nghị từ Công ty Thép Blue Scope (Australia). Phía nguyên đơn cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đã xuất khẩu thép vào thị trường Australia với mức giá thấp hơn giá thông thường, từ đó gây ra những tổn thất đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của nước này.

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025. Các mặt hàng bị nhắm tới bao gồm các mã thuế quan cụ thể như: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Dự kiến, cơ quan điều tra sẽ hoàn tất và trình báo cáo lên Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo cùng Bộ trưởng Khoa học Australia vào ngày 02/10/2026.

Trong báo cáo của Ủy ban chống bán phá giá thuộc Bộ Công Nghiệp, Khoa học và Tài Nguyên Australia, biên độ bán phá giá ước tính đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang bị áp ở mức rất cao, lên tới 56,21%.

Nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan cần nỗ lực hợp tác đầy đủ với phía Australia trong suốt tiến trình vụ việc.

Bộ Công Thương cũng đưa ra cảnh báo: bất kỳ thái độ thiếu thiện chí hoặc hợp tác không đầy đủ nào cũng có thể khiến cơ quan điều tra Australia sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi, dẫn đến việc áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất.

Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Ủy ban chống bán phá giá thuộc Bộ Công Nghiệp, Khoa học và Tài Nguyên Australia để phản hồi bản câu hỏi đúng định dạng và thời hạn, hoặc xin gia hạn hợp lệ khi cần thiết. Xây dựng chiến lược kháng kiện chủ động, kết hợp với việc đa dạng hóa thị trường và danh mục sản phẩm xuất khẩu. Duy trì kênh kết nối thông suốt với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

CÁO BUỘC BAN ĐẦU KHÔNG PHẢI KẾT LUẬN CUỐI CÙNG

Phản hồi về sự việc này, Tập đoàn Hoa Sen khẳng định mức biên độ trên chỉ là cáo buộc đơn phương từ phía nguyên đơn trong đơn kiện, hoàn toàn không phải là kết luận sơ bộ hay cuối cùng của cơ quan chức năng Australia. Hiện vụ việc chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, và các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị dữ liệu để trả lời bản câu hỏi điều tra.

Đại diện Hoa Sen cho biết trong các vụ kiện phòng vệ thương mại, bên đi kiện thường chọn lọc dữ liệu tham khảo và đưa ra các giả định có lợi cho họ để đẩy mức cáo buộc lên cao, nhằm thuyết phục cơ quan chức năng khởi xướng điều tra. Kết quả thực tế chỉ được phân định sau khi cơ quan điều tra tiến hành thu thập, thẩm tra và đánh giá chi tiết số liệu kế toán thực tế của các bên liên quan.

Minh chứng rõ nhất là trong vụ điều tra thép mạ kẽm tại Australia năm 2015, dù từng bị cáo buộc biên độ phá giá 16,26%, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đạt được mức thuế 0% sau khi phía Australia thẩm tra hồ sơ thực tế. Điều này cho thấy những con số ban đầu thường mang tính chất áp đặt và không phản ánh cục diện cuối cùng.

Theo lộ trình, phía Australia sẽ công bố Bản công bố sự kiện trọng yếu trước ngày 18/8/2026 và đưa ra kết luận cuối cùng chậm nhất vào 02/10/2026. Tập đoàn Hoa Sen cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời giữ vững uy tín cho ngành thép Việt Nam trên bản đồ quốc tế.