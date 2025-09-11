Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

Đan Tiên

11/09/2025, 15:13

Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành sẽ được triển khai với nhiều công nghệ tiên tiến, từ khảo sát địa hình bằng UAV, thiết kế 3D đến giám sát thi công trực tuyến và vận hành bằng hệ thống giao thông thông minh...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 138/2024, chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông, nay thuộc Lâm Đồng) – Chơn Thành (Bình Phước, nay thuộc Đồng Nai). Tuyến cao tốc dài hơn 128 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 25.540 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Dự án chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 có quy mô lớn nhất, dài hơn 128 km, quy hoạch 6 làn xe (phân kỳ đầu tư 4 làn), tổng vốn hơn 19.600 tỷ đồng, gồm 6.800 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 12.770 tỷ đồng vốn nhà đầu tư. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, đã lựa chọn liên danh Vingroup – Techtra làm nhà đầu tư, triển khai theo phương thức PPP.

Theo Bộ Xây dựng, công nghệ tiên tiến được áp dụng xuyên suốt dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị, dự án khảo sát địa hình bằng UAV, sóng radio và thiết kế trên mô hình 3D. Khi thi công, sử dụng vật liệu mới như bê tông cường độ cao, bê tông nhựa rỗng thoát nước, đồng thời giám sát qua hệ thống hình ảnh trực tuyến. Trong giai đoạn vận hành, dự án sẽ khai thác bằng hệ thống giao thông thông minh (CCTV, VDS, VMS) kết hợp thu phí không dừng.

Về tiến độ, Dự án thành phần 1 đã khởi công ngày 19/8/2025, Dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Lâm Đồng làm chủ quản khởi công gói thầu đầu tiên từ ngày 28/4/2025, còn Dự án thành phần 3 chưa khởi công. Tuy nhiên, giải ngân vẫn rất chậm: Dự án thành phần 2 đạt hơn 19%, thành phần 3 mới đạt 1,65%, trong khi thành phần 1 chưa giải ngân. Các dự án bồi thường, tái định cư cũng còn hạn chế, với tiến độ dưới 3%.

Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiếp tục giám sát chặt chẽ, đồng thời đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư để đảm bảo tiến độ. Việc tăng cường quản lý nhà nước, giám sát chất lượng và phòng ngừa vi phạm được xem là điều kiện cần thiết để dự án đạt yêu cầu theo Nghị quyết 138/2024.

Thu hồi hơn 1.000 ha đất làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

07:00, 15/08/2025

Thu hồi hơn 1.000 ha đất làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Không để xảy ra tình trạng "quân xanh, quân đỏ" khi đấu thầu dự án Gia Nghĩa – Chơn Thành và Ninh Bình - Hải Phòng

16:00, 08/02/2025

Không để xảy ra tình trạng "quân xanh, quân đỏ" khi đấu thầu dự án Gia Nghĩa – Chơn Thành và Ninh Bình - Hải Phòng

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ khởi công vào quý 3/2025

08:38, 09/01/2025

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ khởi công vào quý 3/2025

Từ khóa:

Cao tốc cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đầu tư Giao thông hạ tầng

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Quảng Trị đầu tư 20 tỷ đồng xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bắc – Nam

Quảng Trị đầu tư 20 tỷ đồng xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bắc – Nam

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc – Nam.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tỉ lệ giải ngân hiện còn rất thấp và chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, đồng thời yêu cầu phải hành động quyết liệt trong những tháng cuối năm.

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố Quyết định thành lập Tổ thường trực 24/24h triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan (gọi tắt là Tổ công tác)...

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành công điện gửi 10 tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên ngành, yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân tối thiểu 95%, tiến tới 100% kế hoạch vốn năm 2025...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Dân sinh

2

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Chứng khoán

3

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Dân sinh

4

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Dân sinh

5

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: