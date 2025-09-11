Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành sẽ được triển khai với nhiều công nghệ tiên tiến, từ khảo sát địa hình bằng UAV, thiết kế 3D đến giám sát thi công trực tuyến và vận hành bằng hệ thống giao thông thông minh...

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 138/2024, chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông, nay thuộc Lâm Đồng) – Chơn Thành (Bình Phước, nay thuộc Đồng Nai). Tuyến cao tốc dài hơn 128 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 25.540 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Dự án chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 có quy mô lớn nhất, dài hơn 128 km, quy hoạch 6 làn xe (phân kỳ đầu tư 4 làn), tổng vốn hơn 19.600 tỷ đồng, gồm 6.800 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 12.770 tỷ đồng vốn nhà đầu tư. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, đã lựa chọn liên danh Vingroup – Techtra làm nhà đầu tư, triển khai theo phương thức PPP.

Theo Bộ Xây dựng, công nghệ tiên tiến được áp dụng xuyên suốt dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị, dự án khảo sát địa hình bằng UAV, sóng radio và thiết kế trên mô hình 3D. Khi thi công, sử dụng vật liệu mới như bê tông cường độ cao, bê tông nhựa rỗng thoát nước, đồng thời giám sát qua hệ thống hình ảnh trực tuyến. Trong giai đoạn vận hành, dự án sẽ khai thác bằng hệ thống giao thông thông minh (CCTV, VDS, VMS) kết hợp thu phí không dừng.

Về tiến độ, Dự án thành phần 1 đã khởi công ngày 19/8/2025, Dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Lâm Đồng làm chủ quản khởi công gói thầu đầu tiên từ ngày 28/4/2025, còn Dự án thành phần 3 chưa khởi công. Tuy nhiên, giải ngân vẫn rất chậm: Dự án thành phần 2 đạt hơn 19%, thành phần 3 mới đạt 1,65%, trong khi thành phần 1 chưa giải ngân. Các dự án bồi thường, tái định cư cũng còn hạn chế, với tiến độ dưới 3%.

Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiếp tục giám sát chặt chẽ, đồng thời đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư để đảm bảo tiến độ. Việc tăng cường quản lý nhà nước, giám sát chất lượng và phòng ngừa vi phạm được xem là điều kiện cần thiết để dự án đạt yêu cầu theo Nghị quyết 138/2024.