Phân vùng nước cảng biển Đà Nẵng: Bước đột phá cho phát triển kinh tế biển miền Trung

Việc phân vùng nước cảng biển Đà Nẵng thành 04 khu vực trọng yếu không chỉ là một động thái quản lý hành chính, mà còn là một chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung...

Thông tư số 26/2025/TT-BXD do Bộ Xây dựng mới ban hành đã xác lập rõ ranh giới và phạm vi quản lý của các khu vực này, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc phát triển bền vững và an toàn hàng hải.

Đà Nẵng, với vị trí địa lý chiến lược, từ lâu đã được coi là cửa ngõ quan trọng của miền Trung Việt Nam. Việc phân vùng nước cảng biển thành 04 khu vực gồm: Vịnh Đà Nẵng, Mỹ Khê, Kỳ Hà và Cù Lao Chàm không chỉ giúp tối ưu hóa việc quản lý và khai thác, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế biển.

Mỗi khu vực được xác định với các điểm tọa độ cụ thể, đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong quản lý. Đặc biệt, việc áp dụng Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và chuyển đổi sang Hệ tọa độ WGS-84 cho thấy sự chuẩn hóa và hiện đại hóa trong công tác quản lý hàng hải.

Khu vực vịnh Đà Nẵng, với giới hạn từ đảo Sơn Chà (giáp rang thành phố Huế) đến bán đảo Sơn Trà, là một trong những điểm nhấn quan trọng. Đây không chỉ là nơi tập trung các hoạt động hàng hải với cảng nước sâu Tiên Sa và Liên Chiểu, mà còn là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch biển.

Khu vực Mỹ Khê, nổi tiếng với bãi biển đẹp, cũng được xác định rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng. Trong khi đó, khu vực Kỳ Hà và Cù Lao Chàm, với hệ thống luồng lạch và bến cảng Chu Lai, Tam Hiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển logistics và vận tải biển.

Cảng nước sâu Tiên Sa - nơi tập trung các hoạt động hàng hải sôi động nhất khu vực miền Trung.

Ngoài ra, Thông tư số 26/2025/TT-BXD cũng quy định tổ chức vùng nước cảng biển Đà Nẵng thành 02 khu vực hàng hải, gồm: Khu vực hàng hải Đà Nẵng-Mỹ Khê và Khu vực hàng hải Kỳ Hà-Cù Lao Chàm.

Việc phân định rõ ràng các khu vực không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải. Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, với vai trò là cơ quan quản lý, sẽ có điều kiện tốt hơn để điều phối giao thông tàu thuyền, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và phòng ngừa các sự cố hàng hải. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế biển phát triển bền vững.

Thông tư số 26/2025/TT-BXD cũng đồng thời bãi bỏ các quy định cũ, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, từ đó tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việc này không chỉ giúp nâng cao năng lực khai thác và quản lý hệ thống cảng biển, mà còn thúc đẩy vai trò của Đà Nẵng trong chuỗi cung ứng logistics quốc gia và quốc tế.

Nhìn về tương lai, việc phân vùng nước cảng biển Đà Nẵng thành 04 khu vực trọng yếu là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp tối ưu hóa việc quản lý và khai thác, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế biển. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Đà Nẵng, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong khu vực và quốc tế. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đồng bộ trong quản lý, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển quan trọng của Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực miền Trung.