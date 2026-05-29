Kết nối Hợp đồng lao động điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, hộ đăng ký kinh doanh, nhằm xác minh thông tin người sử dụng lao động tham gia giao kết hợp đồng. Còn việc kết nối với cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội để hỗ trợ đối chiếu thông tin về tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động...

Ngày 27/5/2026, Bộ Nội vụ ra Quyết định 582/QĐ-BNV ban hành Kiến trúc Nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nhằm xây dựng nền tảng thống nhất phục vụ quản lý, vận hành, kết nối và phát triển hệ thống hợp đồng lao động điện tử trên phạm vi cả nước.

Nền tảng được xây dựng theo kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng. Kiến trúc bao gồm 5 lớp chính: Lớp tương tác; lớp tích hợp và kết nối; lớp ứng dụng và nghiệp vụ; lớp dữ liệu và nền tảng lõi; lớp hạ tầng số và an ninh mạng.

Sự phân lớp này giúp phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và bảo đảm các thành phần có thể được phát triển độc lập nhưng vẫn tương thích và kết nối chặt chẽ với nhau.

Ngoài 5 lớp nêu trên, nền tảng còn tích hợp với các hệ thống bên ngoài. Đây là các thành phần có vai trò cung cấp dữ liệu, kiểm tra xác thực định danh, chữ ký số, chứng thực thông điệp dữ liệu hoặc tiếp nhận dữ liệu chia sẻ từ nền tảng.

Theo đó, nền tảng được tích hợp với các hệ thống nằm trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Các hệ thống cơ sở dữ liệu nằm trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, gồm hệ thống định danh và xác thực điện tử. Hệ thống này được sử dụng để xác thực danh tính của người sử dụng lao động và người lao động. Qua đó, bảo đảm việc xác định chính xác chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động điện tử, đồng thời hỗ trợ triển khai các cơ chế đăng nhập một lần và xác thực đa yếu tố.

Bên cạnh đó, hệ thống còn đóng vai trò kiểm soát truy cập, cấp và xác thực thông tin định danh trong suốt quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến hợp đồng lao động điện tử.

Nền tảng cũng được tích hợp cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, nhằm hỗ trợ đối chiếu thông tin về tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Việc kết nối nền tảng với cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội tạo thuận lợi trong việc giải quyết các dịch vụ công, phục vụ công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật bảo hiểm xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, nền tảng còn kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, hộ đăng ký kinh doanh nhằm phục vụ xác minh thông tin đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Nền tảng cũng kết nối với Sàn Giao dịch việc làm quốc gia, giúp Bộ Nội vụ khai thác, cập nhật và đồng bộ thông tin về cung - cầu lao động, về giao kết, chấm dứt hợp đồng lao động, góp phần hiện đại hóa, minh bạch hóa thị trường lao động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Nội vụ và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác cũng sẽ được kết nối, mục đích nhằm phục vụ việc trao đổi và khai thác dữ liệu cần thiết cho hoạt động của nền tảng.

Việc kết nối với các hệ thống này giúp xác thực thông tin, đối soát dữ liệu và tăng cường khả năng chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả cho việc quản lý và khai thác thông tin hợp đồng lao động điện tử.

Theo kiến trúc được ban hành, việc kết nối còn được mở rộng với Trung tâm dữ liệu bộ, ngành, khối cơ quan và các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, tích hợp với các hệ thống bên trong Bộ Nội vụ.