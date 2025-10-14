Thứ Ba, 14/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Phát hiện nhiều sản phẩm dầu thực vật giả tại Hưng Yên

Nhật Dương

14/10/2025, 16:08

Các sản phẩm được phát hiện là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…

Dầu thực vật GOLDMAX. Ảnh chụp màn hình.
Dầu thực vật GOLDMAX. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 14/10, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết qua quá trình điều tra và xác minh tại địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), cơ quan chức năng đã phát hiện đơn vị này sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm dầu thực vật là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bao gồm: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.

Kết quả kiểm tra, giám định cho thấy các sản phẩm trên là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên.

Đồng thời, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.

Để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, triển khai các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất; xử lý nghiêm các vi phạm theo phản ánh từ đường dây nóng và kết quả giám sát tại địa phương.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, xử lý kịp thời các cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp với các địa phương trong giám sát ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong các sự kiện chính trị - xã hội và dịp lễ cuối năm

Hiện Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trình Quốc hội năm 2026; trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Dự thảo Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm tăng mức chế tài xử phạt.

Từ khóa:

An toàn thực phẩm dầu thực vật Dầu thực vật Chica hàng giả Hưng Yên

