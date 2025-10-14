Phát hiện nhiều sản phẩm dầu thực vật giả tại Hưng Yên

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Các sản phẩm được phát hiện là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…
Ngày 14/10, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết qua quá trình điều tra và xác minh tại địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), cơ quan chức năng đã phát hiện đơn vị này sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm dầu thực vật là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Bao gồm: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.
Kết quả kiểm tra, giám định cho thấy các sản phẩm trên là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên.
Đồng thời, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.
Để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, triển khai các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất; xử lý nghiêm các vi phạm theo phản ánh từ đường dây nóng và kết quả giám sát tại địa phương.
Đồng thời, tiếp tục theo dõi, xử lý kịp thời các cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp với các địa phương trong giám sát ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong các sự kiện chính trị - xã hội và dịp lễ cuối năm…
Hiện Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trình Quốc hội năm 2026; trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Dự thảo Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm tăng mức chế tài xử phạt.
Đề án phát triển quan hệ lao động tại các địa phương cần phát huy vai trò của các chủ thể trong quan hệ lao động, xác lập mô hình hoạt động hiệu năng, hiệu quả, duy trì sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh...
Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng đối tượng, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...
Lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đang được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10...
Bộ Nội vụ đề xuất danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường…
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đang xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng ngay từ năm học 2026-2027. Đồng thời, xây dựng lộ trình, tính toán chi phí để phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: