Phát hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ song một số loại tội phạm vẫn gia tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả. Đặc biệt phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu.

Sáng 9/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã báo cáo tóm tắt Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những biến động mới, nhanh và phức tạp, với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn; đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Theo đó, năm 2025, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%, trong đó, một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, tập trung mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 81,32% (án rất nghiêm trọng đạt 93,25%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16%), vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tương tự, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 28,97%. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với cùng kỳ năm 2024. Số vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ít hơn 48,17% so với cùng kỳ năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025. Ảnh: Quốc hội.

Đặc biệt, số vụ phạm tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông ít hơn 11,53% so với cùng kỳ năm 2024. Đã xây dựng mô hình liên ngành phòng, chống lừa đảo trực tuyến; tổng rà soát, làm sạch thuê bao di động, tài khoản ngân hàng; dịch vụ xác thực điện tử. Ngăn chặn truy cập các trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan hành vi vi phạm pháp luật.

Đánh giá chung, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kéo giảm hầu hết các loại tội phạm; khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông đạt nhiều kết quả tích cực…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Còn vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam. Vi phạm hành chính còn diễn ra nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống các văn bản pháp luật vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện; công tác tuyên truyền chưa đến được nhiều với đối tượng cần tuyên truyền; trang bị, phương tiện của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 19,18%). Tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tăng 11,76%), gây rối trật tự công cộng (tăng 21,83%), sản xuất, buôn bán hàng giả (tăng 47,17%).

Về công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu.

Đặc biệt, theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng cao (tăng 53,81%). Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Tuy nhiên, kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn còn có một số mặt cần lưu ý. Trong đó, một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội "núp bóng" doanh nghiệp để trục lợi...