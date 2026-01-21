Phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc – động lực phát triển trong kỷ nguyên mới

Tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện sáng 21/1 trong khuôn khổ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng và động lực quan trọng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga thay mặt Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

CỦNG CỐ ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI, LAN TỎA SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Theo bà Hà Thị Nga, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm “dân là gốc”, gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, thống nhất về ý chí và hành động.

Nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó, sự đồng thuận xã hội ngày càng được mở rộng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm với đoàn đại biểu đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp, Mặt trận Tổ quốc tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống dân sinh; kịp thời tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Qua các kênh giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phản ánh những bất cập trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ; cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc cụ thể. Những hoạt động này góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân.

Cùng với đó, tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng thông suốt, hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2026 – 2031.

BIẾN TINH THẦN ĐOÀN KẾT THÀNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng – việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng mang ý nghĩa chiến lược. Đây là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Trên tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước có bước đột phá toàn diện về nhận thức, chủ trương, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện; biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể, hiệu quả. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội một cách thực chất.

Mặt trận Tổ quốc cũng đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình đối với kiến nghị của nhân dân. Khi cơ chế lắng nghe, phản hồi và giải quyết kiến nghị được vận hành đồng bộ, đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, thời gian tới, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương xác định Mặt trận Tổ quốc phải phát huy cao độ vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động; lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân quyền làm trọng tâm. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và cơ sở; kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới, cơ chế tổ chức theo hướng “một việc – một đầu mối – một thời hạn – một kết quả”.

Theo tham luận, việc nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xác định cụ thể và chủ trì thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội trên phạm vi toàn quốc đối với những vấn đề thiết thực, các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, bảo đảm hiệu quả và thực chất.

Các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ trì cần xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn và tiêu chí đánh giá kết quả; gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bà Hà Thị Nga khẳng định Mặt trận Tổ quốc phải thực sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả cụ thể; tiếp tục là trung tâm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.