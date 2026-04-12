Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

Minh Hà

12/04/2026, 07:00

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), trong tổng thể quy hoạch phát triển, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư mới 14 khu công nghiệp từ nay đến năm 2033 với tổng diện tích khoảng 3.833 ha…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033 - Ảnh: Khu công nghiệp Tân Phú Trung.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033 - Ảnh: Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tổng diện tích dự kiến cho 14 khu công nghiệp mới này là khoảng 3.833 ha.

Cụ thể, kế hoạch 3 giai đoạn phát triển 14 khu công nghiệp mới theo mô hình thông minh, xanh. Trong đó:

Giai đoạn 2025–2027, gồm 04 khu công nghiệp: Phạm Văn Hai I, Phạm Văn Hai II, Vĩnh Lộc 3, Nhị Xuân;

Giai đoạn 2027–2030, gồm 05 khu công nghiệp: An Phú, Trung An, Lê Minh Xuân 4, Phạm Văn Hai III, Hiệp Phước 3;

Giai đoạn 2030–2033, gồm 05 khu công nghiệp: Tân Phú Trung 2, 3, 4 (600 ha), Bình Khánh 1, Bình Khánh 2.

Đại diện HEPZA cho biết hiện các dự án vẫn đang trong giai đoạn lập quy hoạch và chưa lựa chọn nhà đầu tư, do đó chưa phát sinh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, Ban Quản lý sẽ tham mưu UBND Thành phố tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí quy định, bao gồm năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án, năng lực kỹ thuật và hiệu quả tài chính – thương mại. Quy trình lựa chọn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Hiện tại, Thành phố có 105 khu chế xuất và khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 50.288 ha, trong đó 58 khu đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%. Điều này cho thấy sức hút đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả khai thác của các khu công nghiệp hiện hữu.

Việc phát triển các khu công nghiệp mới không chỉ nhằm tạo thêm quỹ đất sạch phục vụ sản xuất mà còn thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Thành phố hiện cũng đang tập trung lập quy hoạch phân khu theo lộ trình cụ thể, với kế hoạch trong năm 2026 sẽ lập quy hoạch cho 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.374 ha. Tiếp theo, năm 2027 sẽ là 10 khu công nghiệp với 4.657 ha, và năm 2028 là 4 khu công nghiệp với 1.100 ha. Sau năm 2028, quy hoạch cho 9 khu công nghiệp còn lại với diện tích 7.194 ha sẽ được hoàn thành.

Việc phát triển các khu công nghiệp mới được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược trong việc phát triển kinh tế mà còn là cơ hội để thành phố khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế.

Với tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển công nghiệp bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế toàn diện và bền vững trong tương lai.

Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026

TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026

Hải Phòng bãi bỏ nghị quyết phát triển logistics

Hải Phòng bãi bỏ nghị quyết phát triển logistics

