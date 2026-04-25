Trang chủ Thế giới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 18-25/4/2026: Eo biển Hormuz vẫn tắc, Mỹ và Iran tái khởi động đàm phán

An Huy

25/04/2026, 12:03

Trong tuần qua, tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn dưới sự phong tỏa đồng thời của Mỹ và Iran, dù lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên được gia hạn...

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz thuộc khu vực Musandam của Oman hôm 22/4/2026 - Ảnh: Reuters.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz thuộc khu vực Musandam của Oman hôm 22/4/2026 - Ảnh: Reuters.

Động thái nối lại đàm phán hòa bình đưa thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, nhưng giá dầu thô vẫn neo cao và gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý.

Trong bối cảnh đó, các cảnh báo về cú sốc nguồn cung tiếp tục được đưa ra và các quốc gia xoay sở để tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế cho dòng dầu thô và khí đốt từ Trung Đông bị gián đoạn.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 18-25/4/2026 do VnEconomy điểm lại:

Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình ở Pakistan

Theo thông tin được Nhà Trắng công bố vào ngày thứ Sáu, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump, sẽ đến Pakistan vào sáng thứ Bảy (25/4) để tham gia “đàm phán trực tiếp” với các quan chức Iran. Trước đó, vào hôm thứ Ba, ông Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran ngay trước khi thỏa thuận này hết hạn.

Eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông, giá dầu tăng hơn 15% tuần này

Giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục tê liệt trong tuần này, khi cả Mỹ và Iran cùng duy trì sự phong tỏa ở tuyến đường biển huyết mạch của hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu. Căng thẳng đã có những thời điểm leo thang khi Mỹ và Iran có động thái bắt tàu chở hàng. Khả năng bế tắc ở eo Hormuz kéo dài đã khiến giá dầu thô có một tuần tăng mạnh, vượt ngưỡng 105 USD/thùng.

Do giá dầu cao đặt ra rủi ro lạm phát tăng kéo lãi suất tăng theo, giá vàng đã giảm mạnh trong tuần này. Cả tuần, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 2,5%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp.

Căng thẳng giữa Nga và châu Âu về vấn đề Ukraine lại nóng lên

Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận cấp khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine sau khi Hungary từ bỏ việc phủ quyết về vấn đề này. Cùng với đó, EU thông qua một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Về phía Nga, theo tờ báo Financial Times, nước này đang lên kế hoạch dừng cung cấp dầu thô từ Kazakhstan tới Đức qua đường ống Druzhba, một động thái có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với nguồn cung năng lượng của Berlin

Những cảnh báo về cú sốc nguồn cung và nỗ lực ứng phó

Đến nay, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã kéo dài 8 tuần, gây ra thiệt hại lớn về nguồn cung dầu toàn cầu. Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ công ty dữ liệu vận tải biển Kpler cho biết trong 7 tuần đầu của cuộc chiến, dòng chảy của dầu thô và khí ngưng tụ ra thị trường toàn cầu đã mất đi hơn 500 triệu thùng.

Cùng với cú sốc năng lượng, thế giới còn đang lo ngại về khả năng xảy ra những cú sốc khác về vật tư y tế, lương thực… Ngoài ra, còn có những cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Nỗ lực ứng phó cú sốc giá dầu của các quốc gia

Để ứng phó với cú sốc giá dầu, các quốc gia đã và đang xoay sở nhiều cách, như tìm đến điện hạt nhân, đi tìm nguồn nhập khẩu dầu khí ở những nơi xa xôi hơn, và cả mua dầu Nga và Iran - thể hiện qua số liệu cho thấy xuất khẩu dầu của Nga và Iran cùng tăng trong tháng 3.

Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo cũng đang là một giải pháp được ưa chuộng.

Mối lo chiến tranh phủ bóng chuỗi sự kiện mùa xuân của WB và IMF

Chuỗi sự kiện mùa xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kết thúc vào ngày 18/4. Các vấn đề liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran nằm trong danh sách những mối lo lớn nhất của các đại biểu tham dự sự kiện này.

Giới lãnh đạo tài chính toàn cầu cũng cho rằng Mỹ không còn giữ vai trò dẫn dắt trật tự quốc tế như trước, và cũng không còn được xem là bên sẽ đưa ra lời giải cho các cuộc khủng hoảng.

Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm cầm quyền

Tuần này, Apple công bố rằng ông Tim Cook, người đã dẫn dắt “táo khuyết” qua một thời kỳ phát triển vượt bậc, sẽ rời khỏi vị trí CEO vào ngày 1/9/2026, sau 15 năm đảm nhiệm cương vị này với những thành tựu lớn.

Hiện tại, Apple đang ở mức vốn hóa hơn 3,9 nghìn tỷ USD, tăng gấp hơn 10 lần so với mức 350 tỷ USD khi ông Cook tiếp quản cương vị CEO vào tháng 8/2011, không lâu trước khi huyền thoại công nghệ Steve Jobs qua đời vì căn bệnh ung thư.

Ứng cử viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh điều trần trước Quốc hội Mỹ

Quốc hội Mỹ đang xúc tiến các thủ tục để phê chuẩn ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Trump đề cử cho cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay cho ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng tới. Tuần này, ông Warsh đã có một cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện.

Tại cuộc điều trần, ông không cam kết hạ lãi suất và tuyên bố muốn mạnh tay cải tổ Fed

Vai trò “hầm trú ẩn” của đồng USD giữa chiến tranh Mỹ - Iran đang suy yếu

Gần đây, các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một “hầm trú ẩn” an toàn.

Tuy nhiên, với căng thẳng còn chưa thực sự xuống thang, đồng USD còn được hỗ trợ. Tuần này, chỉ số Dollar Index vẫn tăng hơn 0,4%.

Nền kinh tế thời chiến của Iran đối mặt hàng loạt thách thức

Không chỉ gây rủi ro lớn cho nền kinh tế thế giới, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran còn đang đặt ra hàng loạt thách thức đối với kinh tế Iran như đồng tiền lao dốc, lạm phát cao, tăng trưởng sụt giảm.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 12-18/4/2026: Eo biển Hormuz mở rồi lại đóng, Tổng thống Trump cập nhật về đàm phán với Iran

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 29/3-4/4/2026: Chiến sự Iran vẫn “nóng, Tổng thống Trump có động thái thuế quan mới

Hội nghị toàn cầu đầu tiên về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch: Tham vọng giữa

Hội nghị toàn cầu đầu tiên về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch: Tham vọng giữa "bão" an ninh năng lượng

Nhà Trắng: Quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan để đàm phán với Iran

Nhà Trắng: Quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan để đàm phán với Iran

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, giá dầu suy yếu sau tin Mỹ và Iran nối lại đàm phán

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, giá dầu suy yếu sau tin Mỹ và Iran nối lại đàm phán

Giá vàng hồi mốc 4.700 USD/oz sau tin đàm phán hòa bình, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh

Giá vàng hồi mốc 4.700 USD/oz sau tin đàm phán hòa bình, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh

Châu Âu áp đảo xếp hạng những nước giàu nhất thế giới năm 2026

Châu Âu áp đảo xếp hạng những nước giàu nhất thế giới năm 2026

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

