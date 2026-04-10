Bước chuyển mình từ dịch vụ gọi xe thành "trợ lý thông minh" của người dân Đông Nam Á

Tại sự kiện GrabX 2026, Grab chính thức giới thiệu 13 tính năng mới ứng dụng AI, đánh dấu bước chuyển từ một “siêu ứng dụng” thành “trợ lý thông minh” của người Đông Nam Á...

Theo công bố tại sự kiện GrabX 2026 được tổ chức tại Jakarta (Indonesia), Grab giới thiệu 13 trải nghiệm mới dựa trên AI, tập trung vào ba trụ cột chính gồm khám phá địa phương, du lịch liền mạch và tăng cường năng lực kinh doanh.

Các sản phẩm được xây dựng trên nền tảng Intelligence Layer – hạ tầng AI khai thác dữ liệu từ hơn 20 tỷ chuyến xe và đơn hàng, giúp dự đoán hành vi, tối ưu vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm.

Nếu năm ngoái, trợ lý AI dành cho đối tác cửa hàng được giới thiệu, thì năm nay, phiên bản dành cho tài xế với tên gọi "Coach" (Huấn luyện viên) chính thức ra mắt.

Ông Anthony Tan, CEO kiêm đồng sáng lập Grab cho biết được phát triển thông qua hợp tác với OpenAI, công cụ này hiện đã nằm trong thiết bị di động của 500.000 đối tác tài xế và đang trong kế hoạch mở rộng. Chức năng chính của "Coach" là hướng dẫn gia tăng thu nhập và xử lý các tác vụ để tài xế duy trì sự tập trung khi điều khiển phương tiện.

"Triết lý của Grab là làm cho AI dễ tiếp cận: lợi ích của AI không nên chỉ dành cho những người biết cách sử dụng, cũng không nên chỉ dành cho những người có khả năng chi trả," ông Tan nhấn mạnh.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab nhấn mạnh, AI sẽ đảm nhận những phần việc phức tạp nhất, từ đó giúp người dùng và đối tác tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong các quyết định thường nhật.

Ba nhóm sản phẩm chính trong lần ra mắt này bao gồm Khám phá địa phương; Du lịch liền mạch; và Tăng cường năng lực kinh doanh. Trong đó, nhiều tính năng đã và sẽ sớm được triển khai tại Việt Nam – một trong những thị trường trọng điểm của Grab.

Ở nhóm “Khám phá địa phương”, các giải pháp như Grab More (đặt thêm món từ nhiều nhà hàng nhưng không tăng phí giao hàng), GrabMaps (lập kế hoạch hành trình thông minh) hay Grab Shopping Agent đã có mặt tại Việt Nam. Đáng chú ý, Group Ride – tính năng đi chung giúp tiết kiệm chi phí tới 40% – dự kiến ra mắt trong quý III/2026, trong khi Grab AI Assistant – trợ lý cá nhân hóa toàn diện – sẽ được triển khai vào cuối năm.

Trong lĩnh vực du lịch, Grab hướng tới trải nghiệm xuyên suốt với các tính năng như Personalised Travel Experience(dự kiến ra mắt quý III/2026) và Discover by Grab – nền tảng khám phá ẩm thực ứng dụng AI, dự kiến có mặt tại Việt Nam vào giữa năm 2026.

Song song đó, Grab cũng tăng cường hỗ trợ đối tác kinh doanh với các công cụ AI như Virtual Store Manager, Cloud Printer hay Driver AI Assistant – hiện đã triển khai tại Việt Nam – giúp tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất và gia tăng thu nhập. Một số giải pháp thanh toán như Tap to Pay dự kiến sẽ ra mắt tại Việt Nam vào năm 2027.

Việc đồng loạt ra mắt các sản phẩm AI tại sự kiện GrabX 2026 cho thấy Grab đang bước vào giai đoạn tái định vị chiến lược. Nếu trước đây hãng tập trung vào mở rộng quy mô và độ phủ, thì hiện tại trọng tâm chuyển sang tối ưu trải nghiệm và gia tăng giá trị trên mỗi người dùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường Đông Nam Á đã bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng, buộc các nền tảng phải tìm kiếm động lực mới. Trong đó, AI với khả năng cá nhân hóa và tự động hóa, trở thành “đòn bẩy” quan trọng để nâng cao hiệu quả vận hành và tạo khác biệt.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ nằm ở việc triển khai đồng bộ các công nghệ này trên nhiều thị trường với đặc thù khác nhau. Ngoài ra, vấn đề dữ liệu, quyền riêng tư và sự chấp nhận của người dùng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của chiến lược này.

Dẫu vậy, với nền tảng dữ liệu lớn được tích lũy từ hàng tỷ chuyến xe và đơn hàng, Grab đang sở hữu lợi thế đáng kể trong cuộc đua AI tại khu vực. Nếu tận dụng tốt, hãng có thể không chỉ giữ vững vị thế mà còn định hình lại cách người dùng Đông Nam Á tương tác với các dịch vụ số trong tương lai.

Đối với thị trường Việt Nam, việc đẩy mạnh ứng dụng AI cho thấy Grab đang đặt cược lớn vào thị trường này, không chỉ ở nhu cầu tiêu dùng số đang tăng nhanh mà còn ở tiềm năng trở thành trung tâm đổi mới của khu vực. Với chiến lược lấy AI làm nền tảng, Grab kỳ vọng sẽ đơn giản hóa mọi quyết định hằng ngày của người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ.