KoCham và Parata Air ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

Ngày 17/4/2026, tại văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược giữa Parata Air và KoCham...

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU), hai bên sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó tập trung vào việc cung cấp các ưu đãi dịch vụ hàng không dành cho hội viên KoCham, đồng thời thúc đẩy nhu cầu thị trường thông qua việc kết nối ngành hàng không và du lịch.

Bên cạnh đó, dưới sự điều phối của Ban Văn hóa KoCham, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, hàng không, lữ hành, golf và phát triển điểm đến mới, đồng thời thảo luận khả năng triển khai các dự án hợp tác trong tương lai.

KoCham là tổ chức đại diện tiêu biểu cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đóng vai trò kết nối, hỗ trợ hoạt động đầu tư và thúc đẩy hợp tác kinh doanh, qua đó trở thành một trong những cầu nối quan trọng trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc.

Parata Air hiện đang định hướng trở thành cầu nối hàng không giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hãng hiện đang khai thác các đường bay đến các điểm du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Parata Air dự kiến khai trương đường bay mới đến Hà Nội vào ngày 13/7, qua đó góp phần nâng cao năng lực kết nối hàng không và thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc mở rộng mạng lưới đường bay của Parata Air được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành du lịch song phương, không chỉ tạo ra dòng khách mới mà còn góp phần phát triển các ngành dịch vụ liên quan, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào ngày 22/4. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

“KoCham kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế và nhân lực giữa hai quốc gia," Đại diện KoCham chia sẻ.

“Thông qua thỏa thuận này, chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời cung cấp các dịch vụ hàng không ổn định, khác biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng," Đại diện Parata Air cho biết.