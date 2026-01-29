Phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Thanh Thủy
29/01/2026, 14:37
Khánh Hòa vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná với tổng vốn hơn 57.384 tỷ đồng bằng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư...
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná. Theo đó, nhà đầu tư là Liên danh Trung Nam - Sideros Rive đã trúng thầu đầu tư thi công dự án với vốn đầu tư trên 57.384 tỷ đồng bằng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư.
Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Qua đó, tạo lập đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn để triển khai các dự án nguồn điện quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tới.
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná được xây dựng tại xã Cà Ná, với diện tích đất sử dụng khoảng 265 ha. Dự án có mục tiêu kinh doanh phát điện. Trong đó, dự án sẽ xây dựng nhà máy điện khí công suất 1.500 MW, kho cảng LNG công suất từ 1 - 1,2 triệu tấn/năm cùng các hạng mục phụ trợ khác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Bên cạnh đó, dự án còn tiến hành xây dựng một bến cảng nhập khí LNG; xây dựng đê chắn sóng phía Đông dài 2.400m và các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng nhập khí LNG.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được xây dựng, hoàn thành và đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2030. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
Được biết, giá điện đề nghị trúng thầu của dự án là 3.294,22 đồng/kW giờ, được xác định trên cơ sở các nguyên tắc thị trường, phù hợp với khung pháp lý hiện hành và yêu cầu cân đối lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người tiêu dùng.
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Công thương chủ trì đàm phán hợp đồng nhà đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, ký kết hợp đồng; đồng thời tổ chức công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đăng tải các thông tin chủ yếu của hợp đồng và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2024/NĐ-CP, Nghị định số 56/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná nằm cạnh khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1 có diện tích 378 ha do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná thực hiện và Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Cụm dự án này sẽ thu hút đầu tư theo hướng sử dụng năng lượng xanh và hoạt động sản xuất chọn lọc phù hợp với tiêu chí xanh, bền vững.
