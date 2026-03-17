Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha
Nguyễn Thuấn
17/03/2026, 15:42
Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc
với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T nhằm trao đổi về tình hình triển khai và kế
hoạch nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trên địa bàn. Các lĩnh vực được doanh nghiệp
quan tâm gồm hạ tầng, năng lượng, đô thị và dịch vụ, trong đó có nhiều dự án
quy mô lớn đang được xúc tiến.
Tại buổi làm việc, đại diện Công
ty Cổ phần Tập đoàn T&T cho biết doanh nghiệp đang triển khai và nghiên cứu
một số dự án đầu tư tại Quảng Trị. Nổi bật trong số đó là dự án Cảng hàng không
Quảng Trị đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa vào khai
thác.
Bên cạnh dự án sân bay, Tập đoàn
T&T cũng đang nghiên cứu đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ
– Trung tâm thương mại tự do – Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân
bay Quảng Trị. Dự án có quy mô khoảng 11.577 ha, dự kiến triển khai tại các khu
vực Gio Linh, Cửa Việt, Cồn Tiên và Bến Hải.
Trong lĩnh vực năng lượng, doanh
nghiệp đang tham gia triển khai Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với công suất
khoảng 1.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 59.400 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn cũng
đang nghiên cứu một số dự án năng lượng khác như LNG Quảng Trị, nhà máy điện
sinh khối, các dự án điện gió và điện mặt trời.
Không chỉ tập trung vào hạ tầng
và năng lượng, Tập đoàn T&T còn nghiên cứu đầu tư một số dự án đô thị và du
lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể gồm: Khu đô thị phía Đông phường Nam Đông Hà,
khu dịch vụ – du lịch Gio Hải và khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân
golf Cam Lộ.
Tại buổi làm việc, đại diện doanh
nghiệp cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự
án. Trong đó, vấn đề giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị
được xác định là một trong những nội dung cần sớm tháo gỡ. Đồng thời, doanh
nghiệp kiến nghị tỉnh xem xét cập nhật một số dự án trọng điểm của tập đoàn vào
quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nhằm hoàn thiện cơ sở
pháp lý cho việc triển khai trong thời gian tới.
Lãnh đạo các sở, ngành và địa
phương của tỉnh Quảng Trị cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên
quan đến quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng cũng như sự đồng thuận của người
dân tại khu vực triển khai dự án. Các địa phương đề nghị trong quá trình thực
hiện, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án;
đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và có phương án hỗ trợ
chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm sau khi các dự án đi vào hoạt động.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ
tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ngành và địa phương liên
quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai các dự án. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, đẩy
nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đồng
thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân
trong vùng dự án.
