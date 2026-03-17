Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T nhằm trao đổi về tình hình triển khai và kế hoạch nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trên địa bàn. Các lĩnh vực được doanh nghiệp quan tâm gồm hạ tầng, năng lượng, đô thị và dịch vụ, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn đang được xúc tiến.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cho biết doanh nghiệp đang triển khai và nghiên cứu một số dự án đầu tư tại Quảng Trị. Nổi bật trong số đó là dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa vào khai thác.

Bên cạnh dự án sân bay, Tập đoàn T&T cũng đang nghiên cứu đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ – Trung tâm thương mại tự do – Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị. Dự án có quy mô khoảng 11.577 ha, dự kiến triển khai tại các khu vực Gio Linh, Cửa Việt, Cồn Tiên và Bến Hải.

Trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp đang tham gia triển khai Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với công suất khoảng 1.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 59.400 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn cũng đang nghiên cứu một số dự án năng lượng khác như LNG Quảng Trị, nhà máy điện sinh khối, các dự án điện gió và điện mặt trời.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng và năng lượng, Tập đoàn T&T còn nghiên cứu đầu tư một số dự án đô thị và du lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể gồm: Khu đô thị phía Đông phường Nam Đông Hà, khu dịch vụ – du lịch Gio Hải và khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Cam Lộ.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Trong đó, vấn đề giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị được xác định là một trong những nội dung cần sớm tháo gỡ. Đồng thời, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh xem xét cập nhật một số dự án trọng điểm của tập đoàn vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của tỉnh Quảng Trị cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng cũng như sự đồng thuận của người dân tại khu vực triển khai dự án. Các địa phương đề nghị trong quá trình thực hiện, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và có phương án hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm sau khi các dự án đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án.