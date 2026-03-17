Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

Nguyễn Thuấn

17/03/2026, 15:42

Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về các dự án đầu tư trên địa bàn
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về các dự án đầu tư trên địa bàn

UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T nhằm trao đổi về tình hình triển khai và kế hoạch nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trên địa bàn. Các lĩnh vực được doanh nghiệp quan tâm gồm hạ tầng, năng lượng, đô thị và dịch vụ, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn đang được xúc tiến.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cho biết doanh nghiệp đang triển khai và nghiên cứu một số dự án đầu tư tại Quảng Trị. Nổi bật trong số đó là dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa vào khai thác.

Bên cạnh dự án sân bay, Tập đoàn T&T cũng đang nghiên cứu đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ – Trung tâm thương mại tự do – Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị. Dự án có quy mô khoảng 11.577 ha, dự kiến triển khai tại các khu vực Gio Linh, Cửa Việt, Cồn Tiên và Bến Hải.

Trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp đang tham gia triển khai Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với công suất khoảng 1.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 59.400 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn cũng đang nghiên cứu một số dự án năng lượng khác như LNG Quảng Trị, nhà máy điện sinh khối, các dự án điện gió và điện mặt trời.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị  kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi làm việc
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị  kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi làm việc

Không chỉ tập trung vào hạ tầng và năng lượng, Tập đoàn T&T còn nghiên cứu đầu tư một số dự án đô thị và du lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể gồm: Khu đô thị phía Đông phường Nam Đông Hà, khu dịch vụ – du lịch Gio Hải và khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Cam Lộ.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Trong đó, vấn đề giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị được xác định là một trong những nội dung cần sớm tháo gỡ. Đồng thời, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh xem xét cập nhật một số dự án trọng điểm của tập đoàn vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai trong thời gian tới.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của tỉnh Quảng Trị cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng cũng như sự đồng thuận của người dân tại khu vực triển khai dự án. Các địa phương đề nghị trong quá trình thực hiện, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và có phương án hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm sau khi các dự án đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án.

Kết nối và huy động hiệu quả nguồn tri thức của cộng đồng người Việt tại Silicon Valley (Hoa Kỳ)

10:44, 16/03/2026

Kết nối và huy động hiệu quả nguồn tri thức của cộng đồng người Việt tại Silicon Valley (Hoa Kỳ)

Huế tìm nhà đầu tư cho khu công nghiệp hơn 225ha

10:34, 16/03/2026

Huế tìm nhà đầu tư cho khu công nghiệp hơn 225ha

đầu tư hạ tầng Quảng Trị Dự án Cảng hàng không Quảng Trị dự án năng lượng LNG Hải Lăng du lịch Gio Hải khu đô thị Đông Hà Tập đoàn T&T UBND tỉnh Quảng Trị

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng năng lượng nguyên tử trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của quốc gia, đồng thời phấn đấu vận hành hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2035...

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Đây được xem là cơ sở để TP.Hà Nội hoạch định chính sách, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô góp phần đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của Thành phố...

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo hình thức BOT, trên cơ sở đề xuất của liên danh CC1 - BVEC…

Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hàn Quốc

Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hàn Quốc

Với nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc, cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc...

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Chứng khoán

2

SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm người quản trị công ty và công bố thông tin

Tài chính

3

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Đầu tư

4

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

Kinh tế số

5

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Dân sinh

