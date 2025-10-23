Sau nâng hạng, nhiều nhà đầu tư vốn trăm đến nghìn tỷ USD quan tâm tới Việt Nam

Rất nhiều nhà đầu tư đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đã quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay, ngày 23/10, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức Đối thoại chứng khoán thường niên với chủ đề “Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi".

Phát biểu tại buổi Đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh: "Thời gian qua, thị trường chủ yếu tập trung vào câu chuyện tháo gỡ các điểm nghẽn để được nâng hạng, song có nhiều tiêu chí mà trước đó phải đáp ứng như: Quy mô nền kinh tế, sự ổn định của hệ thống pháp luật, cấu trúc và hàng hóa trên thị trường".

Tất cả các yếu tố đó phải đáp ứng thì mới đến giai đoạn xử lý điểm nghẽn. Một điểm nữa cần lưu ý là FTSE Russell cũng đánh giá năng lực tổ chức trung gian, định chế tài chính trên thị trường. Ví dụ, sau khi có KRX, các công ty chứng khoán có đủ nguồn lực để đáp ứng được các nhà đầu tư nước ngoài hay không.

“Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp không phải là chiếc vương miện đội lên đầu hoa hậu cảm thấy xinh đẹp vui mừng, mà chúng ta xác định đó là một cột mốc trong quá trình phát triển thị trường. Sau nâng hạng, chúng ta phải làm được gì cho sự phát triển của thị trường từ đó đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế”, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước nhấn mạnh và cho biết thêm rằng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thời gian qua đã chuẩn bị nhiều giải pháp từ phía cung lẫn phía cầu để đảm bảo tận dụng được tất cả các lợi thế khi chúng ta được nâng hạng.

Sau khi có kết quả công bố nâng hạng, có rất nhiều nhà đầu tư là các quỹ thụ động lẫn chủ động trước đây chưa từng quan tâm đến Việt Nam đã đến tìm hiểu rất nhiều. Rất nhiều nhà đầu tư đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ USD đã quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có những giải pháp để đa dạng hàng hóa, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Về phía cầu, tiếp tục đưa ra những giải pháp làm sao để tăng cường tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia, công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin công bằng với nhà đầu tư trong nước; bỏ prefunding đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài không phải chịu tất cả rủi ro về tỷ giá…

Bên cạnh đó, rất nhiều giải pháp khác được đưa ra như rà soát lại toàn bộ quy định đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận tốt hơn thị trường Việt Nam. Chúng ta có 80 tỷ USD room ngoại còn lại, rà soát lại room sẽ mở rộng rất lớn, tất nhiên phụ thuộc vào cả chính sách của Nhà nước và doanh nghiệp.

Về phía cung, hàng loạt giải pháp được đề ra như sửa đổi nghị định 245, rút ngắn thời gian IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trước đây, nhà đầu tư nước ngoài rất sợ phải chờ đợi thời gian từ IPO đến khi niêm yết cổ phiếu trên sàn, vì sẽ phải chịu rủi ro thanh khoản, tỷ giá và khi đó IPO không còn sức hấp dẫn thì bản thân doanh nghiệp cũng không muốn đưa hàng ra. Đó là nguyên nhân thời gian qua có ít đợt IPO ra thị trường.

Sau khi có Nghị định 245 chúng ta có trường hợp IPO đầu tiên là TCBS đáp ứng tiêu chí trong vòng 30 ngày kể từ chào hàng thì cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.

Hiện nay, một trong những giải pháp đa dạng hàng hóa là đưa doanh nghiệp FDI niêm yết trên thị trường. Đến thời điểm hiện nay nhận được sự đồng thuận từ các bộ ngành liên quan, chúng ta có thể mong chờ thời gian tới công ty có nguồn gốc FDI có thể IPO và niêm yết trên thị trường.

Ngoài cung về cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng tập trung vào phát triển các loại trái phiếu, điển hình xây dựng quy định pháp lý cho việc chào bán trái phiếu đặc biệt trái phiếu liên quan cơ sở hạ tầng, trái phiếu PPP…

Đa dạng hóa hàng hóa như phát triển hàng hóa về quỹ, các chỉ số cũng được đa dạng. "Chúng tôi xây dựng cách tiếp cận toàn diện từ phía cung lẫn cầu đảm bảo tận dụng tối đa lợi thế chúng ta có thể có được từ sự kiện chúng ta nâng hạng", Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước nhấn mạnh.