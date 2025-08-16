Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh

Chiều 15/8, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án lớn; khởi công khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh, cùng đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Hội nghị nhằm góp phần gắn kết cộng đồng nhà đầu tư với tỉnh Bắc Ninh; đánh giá tình hình, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh; qua đó kịp thời động viên và tạo động lực lan tỏa, thu hút hiệu quả hơn nữa hoạt động đầu tư trong và ngoài nước trong bối cảnh vừa hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 9 doanh nghiệp FDI và 7 doanh nghiệp trong nước; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 9 doanh nghiệp FDI của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Đồng thời, trao 7 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 12 quyết định lựa chọn nhà đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp. Tổng số thu hút là 5,848 tỷ USD vốn đầu tư các dự án trong nước và 1,1 tỷ USD vốn đầu tư các dự án FDI.

Ngoài ra, có hai doanh nghiệp thỏa thuận, cam kết tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 300 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư và cam kết mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp lên 7,24 tỷ USD. Đây là những con số ấn tượng về thu hút đầu tư, sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình chúc mừng các nhà đầu tư đã lựa chọn Bắc Ninh làm điểm đến. Theo Phó Thủ tướng, Bắc Ninh sở hữu nhiều lợi thế và tiềm năng vượt trội như vị trí chiến lược quan trọng, hệ thống hạ tầng giao thông - logistics đồng bộ, các khu công nghiệp được quy hoạch bài bản, đa dạng…

Phó Thủ tướng mong muốn các dự án được ký kết hôm nay sẽ sớm triển khai, các cam kết của doanh nghiệp nhanh chóng hiện thực hóa, để hình thành những công trình kinh tế hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bắc Ninh và cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao những thành quả nổi bật của Bắc Ninh trên nhiều phương diện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong những tháng đầu năm, tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Nguồn lực này sẽ bổ sung mạnh mẽ cho nền kinh tế địa phương, tạo cú hích lớn, thúc đẩy tăng tốc phát triển.

Sau khi sáp nhập, Bắc Ninh vươn lên đứng thứ 5 cả nước về quy mô kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 10%, thu hút FDI đứng đầu cả nước. Cùng với đó là nền hành chính thân thiện, gần gũi, luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đây là yếu tố cần duy trì để Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Với vị trí, tiềm năng hiện có, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng xây dựng nghị quyết phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, thế mạnh; lựa chọn đội ngũ Ban Chấp hành đủ đức, đủ tài để hiện thực hóa các mục tiêu. Tỉnh cũng cần tiếp tục hoàn thiện nền hành chính thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai thủ tục và thực hiện dự án nhanh nhất.

Cùng với đó, Bắc Ninh cần tập trung triển khai các dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh như sân bay Gia Bình, đường cao tốc kết nối sân bay với Hà Nội…, tạo động lực đột phá cho phát triển. Về định hướng công nghiệp, tỉnh kiên trì các lĩnh vực đã lựa chọn như công nghệ cao, công nghiệp xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp để tiếp tục giữ vững vị thế với những sản phẩm nổi tiếng như vải thiều đã chinh phục nhiều thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng lưu ý song hành với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa, tỉnh cần phối hợp cùng các nhà đầu tư chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm việc làm, giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, đô thị, nông thôn, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, giao thông…

Ngay sau khi sân bay Gia Bình đi vào hoạt động, cùng với các dự án công nghiệp trọng điểm, Bắc Ninh cần nhanh chóng khởi động các bước để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Ông Vương Quốc Tuấn khẳng định Bắc Ninh đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, giữ vững vị trí thứ hai về giá trị xuất khẩu. Song song với đó, tỉnh tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế, với dự kiến thu ngân sách đạt từ 66.000 - 68.000 tỷ đồng trong năm 2025 và phấn đấu vượt mốc 100.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bắc Ninh sẽ tập trung cải cách hành chính thực chất, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và đảm bảo chất lượng nguồn điện.

Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng thu hút các dự án công nghiệp xanh, thông minh, công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.