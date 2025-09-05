Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng
Việt An
05/09/2025, 23:10
Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...
Chiều 5/9, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 751 về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo, nêu rõ cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025 và thời gian tới.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, ngay sau khi được kiện toàn vào tháng 4/2025, Ban Chỉ đạo 751 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã khẩn trương triển khai, thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn các công việc được giao. Trong đó, đã triển khai xây dựng và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng hạ tầng của Hệ thống đầu tư công (Hệ thống 751) để các bộ, ngành, địa phương trực tiếp, chủ động cập nhật thông tin, dữ liệu các dự án gặp khó khăn, vướng mắc lên Hệ thống theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo; đảm bảo trách nhiệm, công khai, minh bạch trong quá trình xử lý; kịp thời chia sẻ, quản lý dữ liệu đồng bộ, khách quan.
Đến nay, hệ thống đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc, 7 nhóm dự án cần được xem xét xử lý giải quyết khó khăn, vướng mắc gắn với 5 cấp thẩm quyền xử lý. Dự kiến số lượng dự án sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi do hiện các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung.
Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết Bộ Tài chính - cơ quan thường trực - đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo ban hành 6 công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai việc rà soát, phân loại, tổng hợp các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp...
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành 5 văn bản hướng dẫn, đôn đốc gửi các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện thông tin các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng lên Hệ thống đầu tư công.
Ban Chỉ đạo cũng tổ chức 4 Tổ công tác kiểm tra trực tiếp một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại 9 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, Quảng Nam (cũ), Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, qua đó đã tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án lớn.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận Ban Chỉ đạo đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn được giao. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu tối đa ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp để hoàn thành Báo cáo về kết quả, tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo những tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ những tháng cuối năm để báo cáo Chính phủ và báo cáo Bộ Chính trị.
Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, có báo cáo về các dự án có khó khăn, vướng mắc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tại các công điện về rà soát, phân loại, tổng hợp các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.
Trước đó, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai – địa phương đầu tiên Ban Chỉ đạo 751 có buổi làm việc theo quy mô toàn bộ Ban Chỉ đạo - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị.
Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã có kết luận thông báo về vấn đề này và cho chủ trương thực hiện thí điểm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng tại 5 tỉnh, thành phố.
Bước đầu, quá trình triển khai thực hiện tại 5 địa phương đã có những kết quả rất tích cực. Trên cơ sở đó, nhiều địa phương đã đề nghị cho phép được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tương tự như 5 tỉnh, thành phố đã thực hiện thí điểm. Chính phủ đã có báo cáo gửi Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã chỉ đạo phải đánh giá tổng thể quá trình triển khai thực hiện. Từ kết quả làm việc với tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ đạo 751 sẽ rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị.
Qua rà soát, đến thời điểm đầu tháng 8/2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 255 dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài, cần được cấp bách khơi thông, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện, tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế.
