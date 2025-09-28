Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp vào Nghệ An để kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở.

Tại xã Diễn Châu (được sáp nhập từ thị trấn Diễn Châu và các xã Diễn Hoa, Diễn Phúc, Ngọc Bích), Phó Thủ tướng đã đến bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn để thị sát tình hình phòng, chống bão. Không khí khẩn trương hiện rõ tại địa phương khi toàn bộ hệ thống chính trị và người dân đều tập trung cao độ ứng phó.

Xã Diễn Châu hiện có 378 phương tiện khai thác hải sản với 1.285 lao động. Tất cả tàu thuyền đã được kêu gọi, đưa về neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh; riêng Lạch Vạn có hai bến tiếp nhận. Các hộ nuôi trồng thủy sản đã hoàn tất việc di dời bè, mảng đến nơi tránh trú, chấm dứt tình trạng neo đậu tự phát hay chủ quan trước bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An

Song song với bảo đảm an toàn tàu thuyền, công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm cũng được triển khai quyết liệt. Toàn xã có 176 hộ với 540 nhân khẩu được di chuyển đến nơi an toàn, chủ yếu sang nhà người thân có công trình kiên cố, một số được bố trí tạm trú tại trường học. Các điểm tập trung di dân đã được chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, sẵn sàng đảm bảo an toàn trong nhiều ngày nếu bão kéo dài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thị sát tại bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn thuộc địa bàn xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Chính quyền xã đã huy động toàn bộ cán bộ chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, thôn đội trưởng, công an viên cơ sở cùng các cơ quan, trường học và toàn thể nhân dân tham gia ứng phó.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp trao đổi với ngư dân và người dân địa phương về công tác chuẩn bị, nhất là việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú và di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm. Người dân cho biết đã chủ động đưa phương tiện về neo đậu, đồng thời gia cố dây neo, chằng chống chắc chắn.

Ghi nhận tinh thần khẩn trương, chủ động của địa phương và người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, phải tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng. Ông cũng lưu ý các lực lượng tại chỗ cần tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân trong suốt quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão.

Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng nghe Chủ tịch UBND Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo tình hình triển khai ứng phó. Tỉnh đã quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời yêu cầu các xã, phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh và di dời dân. Đối với các hộ ở khu vực xung yếu, người già và trẻ em được di dời trước, người khỏe mạnh di chuyển sau.

Theo dự báo, bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An từ tối 28/9 với thời gian lưu bão có thể kéo dài tới 6 giờ. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết; khẩn trương, kiên quyết hoàn tất công tác di dời, không để người dân cố bám trụ trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Đồng thời, lực lượng tại chỗ phải luôn sẵn sàng ứng cứu, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.