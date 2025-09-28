Chủ Nhật, 28/09/2025

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Nguyễn Thuấn

28/09/2025, 19:14

Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp vào Nghệ An để kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về công tác ứng phó bão số 10 trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về công tác ứng phó bão số 10 trên địa bàn tỉnh

Tại xã Diễn Châu (được sáp nhập từ thị trấn Diễn Châu và các xã Diễn Hoa, Diễn Phúc, Ngọc Bích), Phó Thủ tướng đã đến bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn để thị sát tình hình phòng, chống bão. Không khí khẩn trương hiện rõ tại địa phương khi toàn bộ hệ thống chính trị và người dân đều tập trung cao độ ứng phó.

Xã Diễn Châu hiện có 378 phương tiện khai thác hải sản với 1.285 lao động. Tất cả tàu thuyền đã được kêu gọi, đưa về neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh; riêng Lạch Vạn có hai bến tiếp nhận. Các hộ nuôi trồng thủy sản đã hoàn tất việc di dời bè, mảng đến nơi tránh trú, chấm dứt tình trạng neo đậu tự phát hay chủ quan trước bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An

Song song với bảo đảm an toàn tàu thuyền, công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm cũng được triển khai quyết liệt. Toàn xã có 176 hộ với 540 nhân khẩu được di chuyển đến nơi an toàn, chủ yếu sang nhà người thân có công trình kiên cố, một số được bố trí tạm trú tại trường học. Các điểm tập trung di dân đã được chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, sẵn sàng đảm bảo an toàn trong nhiều ngày nếu bão kéo dài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thị sát tại bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn thuộc địa bàn xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thị sát tại bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn thuộc địa bàn xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Chính quyền xã đã huy động toàn bộ cán bộ chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, thôn đội trưởng, công an viên cơ sở cùng các cơ quan, trường học và toàn thể nhân dân tham gia ứng phó.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp trao đổi với ngư dân và người dân địa phương về công tác chuẩn bị, nhất là việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú và di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm. Người dân cho biết đã chủ động đưa phương tiện về neo đậu, đồng thời gia cố dây neo, chằng chống chắc chắn.

Ghi nhận tinh thần khẩn trương, chủ động của địa phương và người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, phải tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng. Ông cũng lưu ý các lực lượng tại chỗ cần tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân trong suốt quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão.

Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng nghe Chủ tịch UBND Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo tình hình triển khai ứng phó. Tỉnh đã quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời yêu cầu các xã, phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh và di dời dân. Đối với các hộ ở khu vực xung yếu, người già và trẻ em được di dời trước, người khỏe mạnh di chuyển sau.

Theo dự báo, bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An từ tối 28/9 với thời gian lưu bão có thể kéo dài tới 6 giờ. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết; khẩn trương, kiên quyết hoàn tất công tác di dời, không để người dân cố bám trụ trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Đồng thời, lực lượng tại chỗ phải luôn sẵn sàng ứng cứu, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, các địa phương ven biển đã xây dựng kế hoạch di dời dân cư trong bão số 10 là 2.030 hộ/6.379 khẩu. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 15h ngày 28/9.

Các lực lượng quân sự, công an và lực lượng khác trên địa bàn đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Về tình hình tàu thuyền, Nghệ An hiện có 2.895 phương tiện với 13.070 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Tính đến thời điểm báo cáo, đã có 2.891 phương tiện với 13.048 lao động về neo đậu an toàn (trong tỉnh 2.802 phương tiện/12.516 lao động; ngoài tỉnh 89 phương tiện/532 lao động). Tất cả tàu thuyền tại khu neo đậu đều được lực lượng chức năng cùng ngư dân tổ chức chằng chống chắc chắn. Chỉ còn 4 phương tiện với 22 lao động đang hoạt động tại vùng biển TP. Hồ Chí Minh, ngoài khu vực ảnh hưởng của bão.

Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

17:35, 28/09/2025

Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

Bộ Xây dựng ra công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi

14:55, 28/09/2025

Bộ Xây dựng ra công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi

Công an nhân dân vì Đảng, vì dân

Công an nhân dân vì Đảng, vì dân

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề “CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ ĐẢNG, VÌ DÂN”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa

Tính đến trưa 28/9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm, trong đó: Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.372 người; Nghệ An 891 người; Hà Tĩnh 6.749 người; Quảng Trị 651 người; Huế 620 người... Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm…

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Chính phủ tập trung việc xây dựng Đề án đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai Luật Quản lý và Đầu tư Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Triển khai Luật Quản lý và Đầu tư Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Ngày 26/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2136/QĐ-TTg, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15.

Thực hiện dứt điểm chi trả chế độ đối với công chức, người lao động có quyết định nghỉ hưu, thôi việc

Thực hiện dứt điểm chi trả chế độ đối với công chức, người lao động có quyết định nghỉ hưu, thôi việc

Thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8/2025, hoàn thành trước ngày 15/10/2025…

VnEconomy

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

1

Bộ Xây dựng ra công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi

Đầu tư

2

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Du lịch

3

Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á

Kinh tế xanh

4

Quần đảo Cát Bà tiếp tục được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Kinh tế xanh

5

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Tiêu điểm

