Đà Nẵng mở bán thêm gần 850 căn nhà ở xã hội

Sau khi tiếp nhận Thông báo số 04/2026/TB-TC ngày 13/3/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã công khai thông tin tiếp nhận đăng ký hồ sơ nói trên với 849 căn được mở bán.

Ngày 16/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5, thuộc khu B - khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, với 849 căn được mở bán (trong đó, khối nhà XH1 có 336 căn hộ, khối nhà XH2 có 345 căn hộ, khối nhà XH3 có 168 căn hộ).

Thông báo nêu rõ: hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu) để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm việc để tổng hợp gửi chủ đầu tư dự án.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16/4 đến ngày 16/5/2026.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5, thuộc khu B - khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà ở Toàn Cầu làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 1.739 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Dự án này được khởi công vào ngày 19/12/2025, xây dựng trên diện tích 28.942,79m2, với quy mô gồm 3 tòa chung cư nhà ở xã hội và 1 tòa chung cư nhà ở thương mại, cao 14 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng đạt 145.456m 2; tổng số căn hộ của dự án là 1.306 căn, trong đó có 1.040 căn nhà ở xã hội (XH1 có 424 căn hộ, XH2 có 411 căn hộ, XH3 có 205 căn hộ), diện tích linh hoạt từ 36 - 77m2.