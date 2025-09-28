Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

Ngày 28/9, thông tin từ các địa phương cho biết, ảnh hưởng của bão số 10 - Bualoi đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa...
Tại thành phố Huế, do ảnh hưởng bão số 10, từ ngày 27/9, tại địa phương này có mưa rất lớn khiến nước dâng cao ở nhiều tuyến sông, một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Thành phố Huế huy động gần 5.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an sẵn sàng túc trực, ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.
Chiều 27/9, một trận lốc xoáy xảy ra trên
địa bàn xã Quảng Điền khiến khoảng 75 nhà dân ở 3 thôn bị tốc mái. Trong đó,
thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà, An Xuân Tây 20 nhà và An Xuân Bắc 15 nhà.
Ngoài ra, một số công trình tại thôn An Xuân Tây như mái che trường học bị sập,
nhiều trụ điện gãy đổ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại,
lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục.
Theo dự báo, ngày 28/9, khu vực ven biển thành phố Huế có
gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, các khu vực sâu trong đất liền gió cấp 5, giật
cấp 6-7, kèm mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã
yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 10 giờ đến 14 giờ, cho đến
khi có thông báo mới.
Tại Quảng Trị, sáng 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa
Việt cho biết đang phối hợp các lực lượng ứng cứu 2 tàu cá của thành phố Hồ Chí
Minh gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão. Một tàu bị chìm, một tàu chết máy,
sóng đánh vỡ mạn, trên hai tàu có 11 thuyền viên. Đến 8 giờ 45 phút, lực lượng
cứu hộ đã đưa được 5 người vào bờ an toàn và cứu thành công 1 tàu cá.
Tại Hà Tĩnh, hàng ngàn người dân ở các vùng ven biển, vùng
có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao đã được tổ chức sơ tán đến nơi an toàn.
Tại phường Sông Trí, hơn 1.000 người dân ở các tổ dân phố Hải
Phong 1, Hải Phong 2 và Hải Thành cũng đã được đưa đến trụ sở UBND cũ và trạm y
tế để tránh bão. Ở xã Cẩm Trung, 222 hộ dân với 375 nhân khẩu đã được sơ tán khẩn
cấp; xã Cẩm Lạc cũng tổ chức di dời dân ở các điểm xung yếu đến trường học và
trạm y tế.
Không chỉ đảm bảo nơi ở an toàn, các lực lượng chức năng tại
Hà Tĩnh còn bố trí cán bộ trực tại các điểm sơ tán để giữ gìn an ninh trật tự,
bảo vệ tài sản, đồng thời chuẩn bị phương án hậu cần, y tế để hỗ trợ người dân
khi cần thiết.
Tại Nghệ An, do mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được tại nhiều
điểm vượt 200 mm, gây ngập úng, sạt lở đất đá ở nhiều xã miền Tây. Trên tuyến
Quốc lộ 7, Tỉnh lộ 543D, Quốc lộ 48 và Quốc lộ 16, hàng loạt điểm sạt lở khiến
giao thông ách tắc, nhiều khu vực bị cô lập tạm thời. Lực lượng chức năng đã
huy động máy móc, phương tiện để san gạt, khơi thông, đảm bảo thông tuyến sớm
nhất.
Tại Thanh Hóa, từ đêm 26/9 đến nay, mưa lớn diện rộng đã gây
ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt giao thông nhiều nơi. Ở xã Vạn Xuân, 6/10 thôn bị
ngập; tại Xuân Chinh, Tân Thành, Tam Thanh có hơn 20 ngầm tràn ngập sâu, 9/14
thôn bị cô lập. Chính quyền và lực lượng công an đã triển khai phương châm “4 tại
chỗ”, hỗ trợ di dời tài sản, cứu trợ dân kịp thời. Tại các xã Yên Nhân, Văn
Phú, Hóa Quỳ, nhiều điểm nguy cơ cao sạt lở đã được lập lán tạm, barie chốt chặn,
di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Để ứng phó bão số 10 và hoàn lưu sau bão, Thanh Hóa đã chuẩn
bị phương án sẵn sàng sơ tán hơn 7.300 nhân khẩu tại 59 xã có nguy cơ lũ quét,
sạt lở. Công tác phòng chống, cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.
Bão chưa vào đất liền, mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa, Quảng Trị ngập lụt
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ
Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp vào Nghệ An để kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở.
Ba thuyền viên mất tích do bão số 10, hàng loạt chuyến bay và tuyến đường sắt bị ảnh hưởng
Chiều 28/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng báo cáo nhanh về tình hình giao thông trong bối cảnh bão số 10 (Bão Bualoi) chuẩn bị đổ bộ...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa
Tính đến trưa 28/9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm, trong đó: Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.372 người; Nghệ An 891 người; Hà Tĩnh 6.749 người; Quảng Trị 651 người; Huế 620 người... Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm…
Bộ Xây dựng ra công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bão Bualoi), Bộ Xây dựng vừa có chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trực thuộc, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, cũng như duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không trong vùng chịu ảnh hưởng...
Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên
Theo thống kê, hiện có trên 70% người cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên như sa sút trí tuệ, hội chứng dễ bị tổn thương, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thoái hoá cơ xương khớp...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: