Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

Ngày 28/9, thông tin từ các địa phương cho biết, ảnh hưởng của bão số 10 - Bualoi đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa...

Tại thành phố Huế, do ảnh hưởng bão số 10, từ ngày 27/9, tại địa phương này có mưa rất lớn khiến nước dâng cao ở nhiều tuyến sông, một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Thành phố Huế huy động gần 5.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an sẵn sàng túc trực, ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.

Lực lượng chức năng thành phố Huế khẩn trương tìm kiếm tung tích của một phụ nữ bị nước cuốn mất tích trong đêm 27/8

Khu vực ven biển xuất hiện sóng lớn, gió mạnh. Thành phố đã xây dựng phương án di dời hơn 10 ngàn hộ dân với gần 33 ngàn nhân khẩu, chủ yếu tại các khu vực ven biển, đầm phá, cửa sông.

Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa trước khi bão vào đất liền

Chiều 27/9, một trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Quảng Điền khiến khoảng 75 nhà dân ở 3 thôn bị tốc mái. Trong đó, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà, An Xuân Tây 20 nhà và An Xuân Bắc 15 nhà.

Ngoài ra, một số công trình tại thôn An Xuân Tây như mái che trường học bị sập, nhiều trụ điện gãy đổ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục.

Lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà ở thành phố Huế bị tốc mái.

Theo dự báo, ngày 28/9, khu vực ven biển thành phố Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, các khu vực sâu trong đất liền gió cấp 5, giật cấp 6-7, kèm mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 10 giờ đến 14 giờ, cho đến khi có thông báo mới.

Tại Quảng Trị, sáng 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết đang phối hợp các lực lượng ứng cứu 2 tàu cá của thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão. Một tàu bị chìm, một tàu chết máy, sóng đánh vỡ mạn, trên hai tàu có 11 thuyền viên. Đến 8 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được 5 người vào bờ an toàn và cứu thành công 1 tàu cá.

Lực lượng chức năng triển khai ứng cứu.

Một thuyền viên vào bờ an toàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ chằng buộc phương tiện tàu thuyến của ngư dân bảo đảm an toàn

Một đoạn bờ sông Kiến Giang thuộc thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều người dân sinh sống tại các ngôi nhà bên đường trong khu vực nguy cơ bị sạt lở đang lo lắng khi mà nước sông Kiến Giang đang dâng cao do mưa bão số 10.

Tại Hà Tĩnh, hàng ngàn người dân ở các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao đã được tổ chức sơ tán đến nơi an toàn.

Xã Thiên Cầm có 800 hộ dân với 1.746 nhân khẩu đã được huy động sơ tán khẩn cấp. Nhiều lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ được điều động giúp dân chằng chống nhà cửa, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, người bệnh đến địa điểm an toàn.

Tại phường Sông Trí, hơn 1.000 người dân ở các tổ dân phố Hải Phong 1, Hải Phong 2 và Hải Thành cũng đã được đưa đến trụ sở UBND cũ và trạm y tế để tránh bão. Ở xã Cẩm Trung, 222 hộ dân với 375 nhân khẩu đã được sơ tán khẩn cấp; xã Cẩm Lạc cũng tổ chức di dời dân ở các điểm xung yếu đến trường học và trạm y tế.

Các lực lượng phường Sông Trí hỗ trợ ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật.

Không chỉ đảm bảo nơi ở an toàn, các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh còn bố trí cán bộ trực tại các điểm sơ tán để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, đồng thời chuẩn bị phương án hậu cần, y tế để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Tại Nghệ An, do mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được tại nhiều điểm vượt 200 mm, gây ngập úng, sạt lở đất đá ở nhiều xã miền Tây. Trên tuyến Quốc lộ 7, Tỉnh lộ 543D, Quốc lộ 48 và Quốc lộ 16, hàng loạt điểm sạt lở khiến giao thông ách tắc, nhiều khu vực bị cô lập tạm thời. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc, phương tiện để san gạt, khơi thông, đảm bảo thông tuyến sớm nhất.

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò (Nghệ An) sơ tán dân đến nơi an toàn.

Sạt lở và ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Thông Thụ

Nhiều tuyến đường ở khu vực miền núi Nghệ An có nguy cơ bị cắt đứt, cô lập khi có mưa to do cơn bão số 10 gây ra.

Nước dâng cao, gây ngập lụt ở xã Tiền Phong

Nhiều diện tích rau ở phường Vinh Hưng cũng ngập sâu trong nước

Tại Thanh Hóa, từ đêm 26/9 đến nay, mưa lớn diện rộng đã gây ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt giao thông nhiều nơi. Ở xã Vạn Xuân, 6/10 thôn bị ngập; tại Xuân Chinh, Tân Thành, Tam Thanh có hơn 20 ngầm tràn ngập sâu, 9/14 thôn bị cô lập. Chính quyền và lực lượng công an đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ di dời tài sản, cứu trợ dân kịp thời. Tại các xã Yên Nhân, Văn Phú, Hóa Quỳ, nhiều điểm nguy cơ cao sạt lở đã được lập lán tạm, barie chốt chặn, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trường THCS Tam Thanh bị sạt lở bờ kè móng

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn các xã trung du, miền núi tỉnh Thanh Hóa bị ngập

Một số tuyến đường bị hư hỏng

Để ứng phó bão số 10 và hoàn lưu sau bão, Thanh Hóa đã chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán hơn 7.300 nhân khẩu tại 59 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Công tác phòng chống, cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.