Sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào ngày 19/12

Đường Vành đai 3 TP.HCM, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An; Dự kiến, ngày 19/12, khoảng 24,1 km đường cao tốc sẽ được thông xe, cùng với 41,4 km đường sẽ được thông xe kỹ thuật…

Chiều 25/9, Đoàn kiểm tra số 07 do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn Thành phố.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đang được triển khai với tổng chiều dài khoảng 76,3 km, đi qua các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Với tổng mức đầu tư lên tới hơn 75.378 tỷ đồng, dự án này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông mà còn hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư và việc làm cho người dân.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hiện tại, các dự án thành phần đang được triển khai đồng loạt, với nhiều hạng mục đã đạt được tiến độ đáng kể. Cụ thể, DATP1 (TP.HCM) đã hoàn thành 58,7% khối lượng hợp đồng, trong khi DATP3 (Đồng Nai) đạt 47%, DATP5 (Bình Dương) đạt 45,6% và DATP7 (Tây Ninh) đạt 81,9%. Dự kiến, vào ngày 19/12/2025, khoảng 24,1 km đường cao tốc sẽ được thông xe, cùng với 41,4 km đường sẽ được thông xe kỹ thuật.

Tuy nhiên, dự án cũng gặp phải một số vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là việc di dời một số vị trí cột điện cao thế tại các nút giao. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã nhấn mạnh rằng các đơn vị liên quan cần tập trung xử lý các vấn đề này để đảm bảo tiến độ thi công. Đáng chú ý, các chủ đầu tư và nhà thầu đã ký cam kết thi đua “100 ngày cao điểm”, tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp" nhằm hoàn thành các mốc tiến độ trọng yếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguồn vật liệu xây dựng, các địa phương như Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp đã cấp phép đủ 16 mỏ cát, đáp ứng nhu cầu thi công các hạng mục đắp nền và xây dựng. Điều này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và các đơn vị thi công, nhằm đảm bảo không để thiếu hụt vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc với UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường khẳng định rằng các địa phương và đơn vị thi công đã tích cực phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh giải pháp hợp lý nhằm rút ngắn thời gian thi công. Công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, và Thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư làm việc với các địa phương để đảm bảo đủ nguồn cung cát, đá phục vụ thi công.