Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng giải ngân nhanh 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân

Song Hoàng

21/11/2025, 15:14

Trưa 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả thiên tai, sạt trượt, ngập lụt trên địa bàn tỉnh những ngày qua...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng tại Đèo Prenn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng tại Đèo Prenn

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 17-21/11. Những ngày qua, ở tỉnh có mưa lớn và kéo dài gây nhiều thiệt hại về người, tài sản cho người dân, đặc biệt là khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.

Mưa lũ khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và tài sản, tập trung tại các xã D’ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên…

Ngay khi nước lũ dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, với khoảng 1.640ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị hư hỏng hoặc mất trắng.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông và đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tuyến đèo cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt (trung tâm hành chính của Lâm Đồng) như Prenn, Mimosa, D’ran bị sạt lở nặng, phải tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn tại các địa phương như Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng cũng bị hư hại. Thống kê sơ bộ, mưa lũ trong những ngày qua tại Lâm Đồng đã gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại tại các khu vực.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Lâm Đồng về những thiệt hại do mưa lũ bất thường trong những ngày qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, cơ quan ban ngành, địa phương trong việc phòng chống, di dời tài sản giúp giảm thiệt hại cho người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với người dân tỉnh Lâm Đồng
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với người dân tỉnh Lâm Đồng

Thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng cần có biện pháp thống kê các điểm nguy cơ sạt lở, vùng ngập lụt nguy hiểm để chủ động di dời người và tài sản đảm bảo an toàn.

Lâm Đồng cần rà soát các hồ đập thủy điện, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn; lưu ý các chủ hồ chứa, chấn chỉnh việc điều tiết xả lũ trong mùa mưa, nhằm ít gây thiệt hại cho người dân vùng hạ du và phải có trách nhiệm, phương án khắc phục, hỗ trợ thiệt hại cho người chịu ảnh hưởng bởi xả lũ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là đối với hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đèo trọng điểm như Prenn, Mimosa, D’ran...

Tỉnh cần nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. "Trung ương đã hỗ trợ 200 tỷ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên số một.

Trong một tuần Lâm Đồng phải có phương án, nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ, gạo cho người dân thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, nếu địa phương không giải ngân kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên người dân tại xã D’ran, nơi vừa hứng chịu trận lũ lịch sử do thủy điện Đa Nhim xả lũ.

Phó Thủ tướng cũng đến kiểm tra hiện trạng tuyến đèo Prenn và Mimosa hiện đang tạm dừng lưu thông hai chiều do bị sạt lở nặng trong 4 ngày vừa qua. Dịp này, Phó Thủ tướng trao 200 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng triển khai khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh để khắc phục thiệt hại do mưa lũ

10:26, 21/11/2025

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh để khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Nghệ An: Khẩn cấp khôi phục hạ tầng y tế ở vùng cao bị thiệt hại do mưa bão

10:04, 21/11/2025

Nghệ An: Khẩn cấp khôi phục hạ tầng y tế ở vùng cao bị thiệt hại do mưa bão

Mưa lũ từ ngày 15/11 đến nay làm 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng.

10:03, 21/11/2025

Mưa lũ từ ngày 15/11 đến nay làm 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng.

Từ khóa:

đánh giá thiệt hại Lâm Đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai Hỗ trợ người dân mưa lũ Đà Lạt Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sạt lở đường Prenn thiên tai Lâm Đồng thiệt hại nông nghiệp thủy điện Đa Nhim tình hình mưa lũ

Đọc thêm

Sẵn sàng thu dung cấp cứu, kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng ngập lụt

Sẵn sàng thu dung cấp cứu, kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng ngập lụt

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cần tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra...

Bộ Y tế: Các tiêu chí để cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được cấp giấy phép hoạt động

Bộ Y tế: Các tiêu chí để cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được cấp giấy phép hoạt động

Bộ Y tế đồng ý cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức khi đáp ứng những tiêu chí tối thiểu về khí y tế, bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng cháy chữa cháy và có ý kiến đồng thuận của cơ quan chức năng, Bộ ngành liên quan...

Mưa lũ từ ngày 15/11 đến nay làm 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng.

Mưa lũ từ ngày 15/11 đến nay làm 52 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng.

Mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 21/11 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ, làm 52 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông tê liệt, tổng thiệt hại kinh tế theo thống kê sơ bộ ước vượt 3.000 tỷ đồng.

WHO cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh

WHO cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh

Hiện nay, sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam...

Nhân lực cho nông nghiệp là vấn đề chiến lược, cấp thiết

Nhân lực cho nông nghiệp là vấn đề chiến lược, cấp thiết

Theo đại biểu Quốc hội, vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp và các ngành thiết yếu, một vấn đề theo đại biểu là "mang tính chiến lược và cấp thiết hiện nay", song lại đang gặp khó khăn trong việc thu hút người học...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ

Tiêu điểm

2

“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư

3

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Chứng khoán

5

Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy