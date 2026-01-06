Phó Tổng giám đốc HAGL thoái vốn 8,24% tại HNG

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/1 đến ngày 6/2/2026 theo phương thức thỏa thuận.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-UPCoM).

Theo đó, bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HAGL đăng ký bán toàn bộ 91,3 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 8,24% vốn điều lệ nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/1 đến ngày 6/2/2026 theo phương thức thỏa thuận.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh HAGL Agrico ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan, tuy nhiên vào phiên giao dịch đầu năm 2026, giá cổ phiếu này tăng 6,67% lên 6.400 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 3/2025, HNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lỗ 63 tỷ đồng, so với cùng kỳ quý 3/2024 lỗ 188,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại công nợ có gốc ngoại tệ.

Còn lỗ sau thuế trên BCTC hợp nhất quý 3/2025 là 118,9 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 18 liên tiếp thua lỗ. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay phát sinh trong quý 3/2025 132,9 tỷ đồng biến động giảm so với cùng kỳ quý 3/2024 là 63,5 tỷ đồng, nguyên nhân do doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trái cây và mủ cao su tăng so với cùng kỳ quý 3/2024.

Qua đó, nâng lỗ lũy kế lên 9.762 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm còn 1.601,1 tỷ đồng.

Năm 2025, HNG dự kiến doanh thu thuần đạt 1.088 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 854 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ đông HNG đã thông qua mức đầu tư cho năm 2025 với tổng mức chi đầu tư dự kiến là 2.044 tỷ đồng, chủ yếu cho sản xuất trồng trọt là 1.543 tỷ và 501 tỷ cho đầu tư chăn nuôi bò.

Đáng chú ý, tại BCTC năm 2024 đã kiểm toán, bên kiểm toán đã có lưu ý đến Thuyết minh số 2.6 của báo cáo tài chính hợp nhất trình bày rằng, Nhóm Công ty đã phát sinh khoản lỗ thuần với số tiền là 1.281.878.648 ngàn đồng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Đồng thời, cũng tại ngày này, Nhóm công ty có khoản lỗ lũy kế là 9.384.124.776 ngàn đồng và nợ ngắn hạn của Nhóm Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 11.829.754.262 ngàn đồng. Bên kiểm toán cho biết với các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kẻ về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.