Phó Tổng thống Kamala Harris: "CDC Đông Nam Á là minh chứng cho cam kết của Mỹ với khu vực"

Tham dự lễ khai trương có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và các quan chức, bộ trưởng y tế của các nước ASEAN và Papua New Guinea.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện cho Văn phòng CDC Đông Nam Á.

Tại buổi lễ, Phó Tổng thống Mỹ Harris khẳng định việc Mỹ chọn Đông Nam Á làm 1 trong 4 nơi đặt văn phòng khu vực của CDC là một minh chứng cho các cam kết của Mỹ với khu vực. Bà cũng nhắc lại thông báo Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ với hợp tác an ninh y tế khu vực và nhắc lại những lời kêu gọi hành động về công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại dịch.

Văn phòng khu vực mới sẽ tăng cường năng lực của CDC nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ người dân Mỹ và người dân trong khu vực thông qua việc ứng phó với các mối đe dọa về y tế một cách nhanh chóng hơn, dù các mối đe dọa này xảy ra ở bất cứ nơi nào, đồng thời xây dựng các mối quan hệ chủ chốt nhằm giải quyết những ưu tiên chung về y tế.

Phó Tổng thống Mỹ phát biểu tại lễ khai trương - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

“Thông qua văn phòng này, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đối tác khu vực nhằm chia sẻ các chiến lược và tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm hiện nay và trong tương lai. Thành tựu này là kết quả của nhiều năm hợp tác cấp cao giữa các chính phủ của chúng ta. Đây cũng là một cơ hội quan trọng cho các quốc gia chúng ta cùng nhau thảo luận các ưu tiên an ninh y tế chung”, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Xavier Becerra phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc CDC, Tiến sĩ Y khoa Rochelle Walensky, cho biết: CDC có sự hiện diện lâu dài ở khu vực Đông Nam Á. Quan hệ đối tác lâu dài của Mỹ với các quốc gia trong khu vực ASEAN đã giúp tăng cường năng lực của các cơ sở xét nghiệm y tế công cộng, các trung tâm ứng phó khẩn cấp, các hệ thống giám sát và tất cả các công cụ này đều đang được phát huy tối đa trong đại dịch hiện nay.

"Văn phòng khu vực mới sẽ xây dựng dựa trên các quan hệ đối tác hiện có và giúp chúng ta cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn,” bà Walensky cho biết.

Văn phòng CDC giúp tăng cường gắn kết và hợp tác của Mỹ với các lãnh đạo Đông Nam Á, nâng cao năng lực khu vực trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm và các mối đe dọa y tế mới nổi khác.

Những ưu tiên dành cho văn phòng khu vực mới này bao gồm: xây dựng lực lượng y tế công cộng cho tương lai, mở rộng đào tạo-tập huấn cho các cơ sở xét nghiệm y tế công cộng trong khu vực, phát triển các chương trình sáng tạo nhằm cải thiện sức khỏe cho các nhóm dân số lưu động và di cư, bảo đảm công tác phối hợp đồng bộ ứng phó trước các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng...

Văn phòng sẽ do Tiến sĩ Y khoa John MacArthur làm Giám đốc. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, Tiến sĩ MacArthur là Giám đốc quốc gia CDC Thái Lan trong hơn 6 năm. Ông đã dành tới một nửa thời gian trong sự nghiệp 23 năm tại CDC để tập trung cải cải thiện an ninh y tế tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có việc quản lý ngân sách hơn 100 triệu USD trong lĩnh vực các bệnh truyền nhiễm tập trung vào kiểm soát các bệnh sốt rét, lao, sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút Zika, bệnh cúm và Covid-19.

Tiến sĩ MacArthur cũng từng đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm CDC phụ trách Sáng kiến phòng chống bệnh Sốt rét của Tổng thống Mỹ - một chương trình có nguồn ngân sách 620 triệu USD mỗi năm với mục tiêu kiểm soát bệnh sốt rét tại khu vực Châu Phi cận Sahara và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Ngoài Văn phòng khu vực Đông Nam Á, CDC Mỹ mới đây đã thành lập các văn phòng khu vực Đông Âu/Trung Á (đặt tại Gruzia), khu vực Trung Đông/Bắc Phi (đặt tại Oman) và khu vực Nam Mỹ (đặt tại Brazil).