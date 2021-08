Phó Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Việt Nam, kỳ vọng mở ra chương mới trong quan hệ hai nước

Trong bài phát biểu đầu sự kiện, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Việt Nam và Mỹ đã có cam kết lâu dài cho mối quan hệ hai nước bởi đây là điều quan trọng với an ninh và sự thịnh vượng của cả người dân Mỹ và người dân Việt Nam.

"Tôi muốn cảm ơn Việt Nam vì sự tiếp đón nồng hậu với chúng tôi. Như các bạn đã biết, tôi là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Và tôi tin rằng chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Mỹ - Việt", bà Harris bày tỏ.

MỞ RA CHƯƠNG MỚI CHO QUAN HỆ HAI NƯỚC

“Giờ đây, chúng ta đang tiếp tục củng cố quan hệ này và sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề truyền thống cũng như sẵn sàng đương đầu với các thách thức trong tương lai. Chúng ta cũng có thể cùng nhau phát triển những khía cạnh mới trong quan hệ song phương”, Phó Tổng thống Mỹ phát biểu.

Bà Harris cho biết Mỹ sẽ duy trì sự hợp tác cấp cao về an ninh, ủng hộ một Việt Nam độc lập và thịnh vượng và sát cánh cùng Việt Nam chống lại những mối đe dọa tới đe dọa hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Phó Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định cam kết đã đề cập trước đó trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đó là sẵn sàng cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19.

Sáng ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lần lượt gặp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam - Ảnh: Reuters/TTXVN

“Hôm nay, 1 triệu liều vaccine Covid-19 Mỹ hỗ trợ Việt Nam đã đến Việt Nam qua cơ chế COVAX. Trước đó, chúng tôi đã chia sẻ với Việt Nam 5 triệu liều”, bà Harris cho biết. “Trong những tháng đầu tiên của đại dịch, từ mùa xuân năm 2020, chúng tôi đã ở đây vì các bạn và hiện tại cũng như vậy”.

Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới việc Mỹ đã hỗ trợ tủ đông âm sâu cho Việt Nam để trữ vaccine, đồng thời hỗ trợ hàng triệu USD cho các hoạt động y tế công cộng tại Việt Nam.

“Chúng tôi mở văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Chúng tôi thực sự muốn người Việt Nam hiểu rằng chúng tôi ở đây vì các bạn khi các bạn đang đương đầu với đợt bùng dịch mới”, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định.

Đề cập tới việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, bà Harris cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác và củng cố mối quan hệ kinh tế với Việt Nam. Mỹ cũng sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mới như chuyển đổi sang nền kinh tế số, hỗ trợ cho phụ nữ và những người thuộc nhóm dân tộc thiểu số; hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu cũng như năng lượng sạch. Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ hợp tác với Việt Nam và khu vực nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới sông Mekong.

Bên cạnh đó, bà Harris cũng thông tin về một số lĩnh vực mới sẽ được quan tâm thúc đẩy hợp tác thời gian tới như nông nghiệp số, không gian…

Trong bài phát biểu, Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới dự án trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD.

“Nhìn vào chương tiếp theo trong quan hệ Mỹ - Việt, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khi ký kết được hợp đồng thuê đất 99 năm nhằm xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì hợp đồng đó là 99 năm. Thời hạn rất dài này minh chứng cho cam kết của chúng tôi với mối quan hệ hợp tác với Việt Nam”, bà Harris xúc động chia sẻ.

TIẾP TỤC HỢP VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ ĐỘC LẬP

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, thông qua chuyển thăm này, Mỹ tái khẳng định cam kết đối với tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

“Trong chuyến thăm này, tôi đã xác nhận cam kết của nước Mỹ về một tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Nước Mỹ sẽ vẫn tiếp tục với sự hợp tác an ninh cấp cao và hỗ trợ cho một Việt Nam thịnh vượng và độc lập. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam nhằm đương đầu với những mối nguy hại đến tự do hàng hải và hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ”, Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

Theo bà, Mỹ tự hào với vai trò của mình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Đông Nam Á là một phần trong đó. Việt Nam đóng vai trò quan trọng với Mỹ.

“Việt Nam là một trong hai điểm dừng chân đầu tiên của tôi trong khu vực này. Dù ở Singapore hay Việt Nam hay bất kỳ nước nào khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ vẫn sẽ tăng cường củng cố mối quan hệ hợp tác với các nước đối tác và đồng minh, đồng thời phát triển những sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Bà chia sẻ, sau khi gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao cùng nhiều nhân vật khác tại các nước, bà thấu hiểu hơn về tiềm năng củng cố quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh, đối tác và có thể làm những gì để đảm bảo hướng tới mục tiêu chung.

“Việc củng cố hơn nữa các mối quan hệ đối tác vô cùng quan trọng với người Mỹ. Do đó, những năm tới, chúng tôi sẽ trở lại khu vực nhiều lần nữa để phát triển hơn nữa mối quan hệ mà chúng ta đã có, dựa trên tinh thần thấu hiểu, cùng có lợi và hướng đến tương lai”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 25/8, bà Harris đã gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chiều cùng ngày, bà dự lễ khai trương văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội và chứng kiến lễ ký thỏa thuận thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ.

Sáng nay, Phó Tổng thống đã có cuộc gặp với các nhà hoạt động và lãnh đạo cộng đồng trẻ tuổi của Việt Nam để thảo luận về tầm quan trọng của xã hội dân sự như một đòn bẩy cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho mọi người. Sau đó, bà đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội và chứng kiến bàn giao số vaccine Mỹ mới viện trợ cho Việt Nam.

Sau sự kiện gặp gỡ báo chí chiều nay, bà Harris rời Việt Nam để đến Honolulu, Hawaii, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm đầu tiên của một Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Việt Nam.