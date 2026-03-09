Phối hợp lan tỏa sức sống hàng Việt

Thị trường nội địa đang từng bước mở rộng về quy mô. Việc “người Việt dùng hàng Việt” trở thành bài toán lâu dài, cộng hưởng từ sự nỗ lực của doanh nghiệp và chính sách, chiến lược của Nhà nước; sự phối hợp hỗ trợ của các hiệp hội, ngành hàng...
Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam 2025 của Cục Quản
lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), dự kiến thị trường bán
lẻ hàng hóa tại Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục phát triển mạnh.
Với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10 - 12%/năm, ước tính tổng mức bán lẻ
hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam đến năm 2030 đạt khoảng 450 tỷ USD.
Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, nhất
là hàng tiêu dùng, chinh phục thị trường trong bối cảnh sự phân mảng về kinh tế
đang gia tăng trên thị trường thế giới. Theo các chuyên gia, thị trường
nội địa Việt Nam hiện không thiếu nền tảng, cũng không thiếu dư địa. Điều cần
thiết là niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng hàng hóa và sự minh bạch của
thị trường. Khi niềm tin được củng cố, sức mua sẽ không chỉ phục hồi mà còn tạo
ra lực tăng trưởng bền vững.
Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã ghi
nhận doanh thu "khủng", khẳng định sức hút mãnh liệt của nông sản Việt
từ khắp mọi miền Tổ quốc. Điển hình, có thể kể đến gian hàng giò bê Tiến Giáp
(Hà Tĩnh). Tại Hội chợ Mùa Xuân, cơ sở này đã bán được hơn 2 tấn giò bê. Với mức
giá 300 nghìn đồng mỗi kg, doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng, cao hơn dự kiến
ban đầu.
Cũng vậy, gian hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (Đồng Tháp)
mang đến hội chợ các sản phẩm bánh gạo. Doanh thu mỗi ngày tại hội chợ của công
ty đạt khoảng 10 triệu đồng… Đại diện Doanh nghiệp Sản xuất Thương mại Quang Đăng (Cần Thơ) cho biết: Các sản phẩm chủ lực gồm gạo ST25 chính gốc, sữa gạo lứt tím than, đường thốt nốt... liên tục “cháy hàng”, phản
ánh niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc
rõ ràng.
Với hệ thống bán lẻ hiện đại, giai đoạn trước và sau Tết Bính Ngọ 2026, hàng
Việt cũng chiếm ưu thế rõ rệt trên các quầy kệ. Từ thực phẩm tươi sống, thực
phẩm chế biến, đồ gia dụng đến hóa mỹ phẩm, phần lớn sản phẩm bày bán đều mang
thương hiệu trong nước, với bao bì ngày càng bắt mắt, thông tin minh bạch.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central
Retail Việt Nam, hiện nay hàng Việt Nam chiếm khoảng 90% lượng hàng trên quầy kệ
của hệ thống này. “Chúng tôi tích cực hỗ trợ hàng Việt thông qua các chương
trình kết nối kinh doanh (business matching), tạo cơ hội gặp gỡ giữa các nhà
cung cấp hiện tại và nhà cung cấp tiềm năng”, bà Vân cho biết.
Tương tự, ông Phạm Văn Trọng, Tổng Giám đốc Bách Hóa Xanh,
cho biết quan điểm của doanh nghiệp là trở thành cầu nối giữa người tiêu dùng với
các nhãn hàng, các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước. “Chúng tôi lựa chọn những
nhà sản xuất có tâm, có trách nhiệm và đủ năng lực để tạo ra sản phẩm bảo đảm
an toàn. Không chỉ an toàn, sản phẩm còn phải có mức giá hợp lý để mang lại lợi
ích thiết thực cho người tiêu dùng”, ông Trọng nhấn mạnh.
Thống kê của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội cho thấy, hơn 90% người tiêu dùng cho
biết ưu tiên lựa chọn hàng Việt khi mua sắm; 75% sẵn sàng khuyên người thân, bạn
bè dùng hàng Việt. Đây không chỉ là con số mang tính thống kê, mà còn phản ánh
sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và thói quen tiêu dùng.
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh, giai đoạn 2021 - 2025, từ
22 điểm bán hàng Việt đã nhân rộng lên hơn 800 điểm bán ở các địa phương trên cả nước.
Phạm vi chương trình cũng được mở rộng từ “hàng hóa Việt Nam” sang “sản phẩm Việt
Nam”, bao gồm cả dịch vụ do người Việt cung cấp như du lịch, tài chính, công
nghệ số. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, người dân
ngày càng quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, yếu tố xanh -
sạch - bền vững và trải nghiệm số.
Trong bối cảnh đó, từ ngày 7 - 9/3, tại 62 Tràng Tiền, phường
Hoàn Kiếm (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tổ chức
không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm
2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu,
có chất lượng như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và các sản
phẩm chế biến từ dừa (một trong những nông sản thế mạnh của nước ta), theo hình
thức trực tiếp kết hợp nền tảng số.
Sự kiện diễn ra vào thời điểm gắn với nhiều dấu mốc ý nghĩa
như Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng (15/3),
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Tham gia kỳ trưng bày lần này có hai doanh nghiệp
tiêu biểu đại diện cho các ngành hàng giàu tiềm năng.
Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dừa
Lương Quới mang đến chuỗi sản phẩm từ dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy
tế bào chết, son dưỡng môi, nước cốt dừa, nước màu dừa thương hiệu Cofusions,
Vietcoco,… Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Viginseng sẽ giới thiệu
các dòng chăm sóc và làm đẹp chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa thương
hiệu Visante, gồm: dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm gội trẻ
em…
Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream
quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 8/3 trên kênh TikTok
của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Cục trưởng Trần Hữu Linh,
Hoa hậu Ngọc Hân và nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh “Hoa hậu vỉa hè”)
đã cùng tham gia phiên livestream bán sản phẩm. Sự đồng hành của các nhân vật
có sức ảnh hưởng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng hiệu ứng lan tỏa, đặc biệt đối
với nhóm người tiêu dùng trẻ trên môi trường số.
Trước đó, Chương trình Sức sống hàng Việt số 1 đã được tổ chức
từ ngày 5 đến 7/2. Với sự đồng hành của NSND Trọng Trinh trong phiên
livestream, tính riêng trong 3 ngày triển khai, chương trình đã hỗ trợ quảng bá
và kết nối tiêu thụ tổng cộng 1.020 đơn hàng. Các sản phẩm được tiêu thụ gồm:
Socola Ladolvita, Trà Hương Quê và Hương Từ Bi của Công ty Cổ phần Sweet Life
Việt Nam, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương và hộ kinh doanh Nguyễn Thu Phương.
