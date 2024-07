[Phóng sự ảnh]: Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trang nghiêm và xúc động

Đúng 13 giờ hôm nay, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian trên, Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Dọc hai bên đường từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông cho đến Nghĩa trang Mai Dịch, người dân đứng rất đông chờ xe đưa linh cữu Tổng Bí thư đi qua để đưa tiễn bác thêm lần nữa. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và 394 nhân vật từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang... Nghĩa Trang Mai Dịch cũng là nơi an nghỉ dành cho nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước.

Sau khi đi qua một số tuyến phố của thủ đô Hà Nội, linh xa chở theo linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển đến khu vực Đại lộ Thăng Long. Đoàn xe nghi lễ đang tiến về khu vực Nghĩa trang Mai Dịch.

Đoàn xe nghi lễ đang tiến về hướng Nghĩa trang Mai Dịch.

Dù trời nắng nóng, nhiều người dân đã có mặt tại khu vực xung quanh Nghĩa trang Mai Dịch để mong được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

Người dân nghẹn ngào thương tiếc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết từ 7 giờ đến 24 giờ ngày 25/7; từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 26/7/2024 có hơn 5.600 đoàn (với hơn 252.000 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, có 434 đoàn (với 136.886 lượt người); tại Đông Anh với 1.588 đoàn (với 56.600 lượt người); tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM có 3.585 đoàn (với 58.532 lượt người). Đã có 100 đoàn khách quốc tế tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và tại Hội trường Thống nhất, TP.HCM. Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Sổ tang điện tử trên VNeID đã có hơn 483.000 lượt người truy cập viết lời chia buồn.

Đoàn xe nghi lễ chở di hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đến Nghĩa trang Mai Dịch trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Lực lượng nghi lễ làm công tác chuẩn bị Lễ an táng, chuyển Linh cữu vào vị trí.

Trước linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau các nghi thức truyền thống, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế và gia đình thả hoa và nắm đất đầu tiên xuống mộ, tiếp đó đi quanh phần mộ, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gia quyến, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh mộ, thắp nén hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình cùng đồng bào, đồng chí cả nước dành một phút mặc niệm.

Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, đọc lời cảm ơn.