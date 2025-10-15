Phú Gia Bảo Lộc - Tâm điểm đầu tư bền vững giữa làn sóng phát triển Tây Nguyên

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của Tây Nguyên, Bảo Lộc đang vươn mình trở thành “ngôi sao mới” trên bản đồ bất động sản Việt Nam, nhờ cú hích hạ tầng từ tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương.
Tuyến đường trọng điểm này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Bảo Lộc còn khoảng 2 giờ, mà còn mở ra cơ hội bứt phá về kinh tế, du lịch và đô thị hóa cho khu vực.
Giữa xu thế đó, Khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc nổi bật như một trong những dự án hiếm hoi hội tụ ba yếu tố cốt lõi: pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản, và vị trí chiến lược.
Với quy mô 9,1 ha, Khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 20, vị trí vàng kết nối trực tiếp đến trung tâm thành phố Bảo Lộc và các tuyến giao thông huyết mạch. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận khu hành chính, trường học, bệnh viện và các điểm du lịch nổi tiếng của vùng.
Dự án bao gồm 357 sản phẩm đất nền, nhà phố, shophouse thương mại và biệt thự, được quy hoạch theo mô hình khu đô thị sinh thái hiện đại. Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như khu thương mại – dịch vụ, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng mang đến một môi trường sống xanh – sạch – an toàn cho cư dân.
Điểm nhấn quan trọng là tính pháp lý minh bạch của dự án. Phú Gia Bảo Lộc đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, sở hữu sổ đỏ từng lô và giấy phép xây dựng đầy đủ, đảm bảo an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn pháp lý.
Không chỉ tập trung vào hạ tầng và tiện ích, chủ đầu tư Phú Gia Bảo Lộc còn hướng đến xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết.
Gần đây, dự án đã tổ chức chương trình Trung Thu “Vui Hội Trăng Rằm” dành cho cư dân và con em tại khu đô thị cũng như khu vực Phường 3, TP. Bảo Lộc. Sự kiện mang đến không khí ấm áp, vui tươi, đồng thời thể hiện tinh thần kết nối giữa các cư dân trong khu đô thị và cộng đồng xung quanh. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng biến Phú Gia Bảo Lộc thành một nơi đáng sống, nơi cư dân thực sự được tận hưởng giá trị cộng đồng.
Hạ tầng luôn là đòn bẩy quyết định giá trị bất động sản. Với tiến độ triển khai mạnh mẽ của cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, các dự án nằm dọc trục này đang gia tăng giá trị rõ rệt. Nằm ngay cửa ngõ đô thị Bảo Lộc, Phú Gia Bảo Lộc được dự báo sẽ hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng, trở thành tâm điểm đầu tư sinh lời bền vững.
Với mức giá dưới 30 triệu đồng/m2, Phú Gia Bảo Lộc đang ở giai đoạn “vàng” để đầu tư. Sự kết hợp giữa pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện và nhu cầu an cư ngày càng cao khiến dự án trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược.
Với những lợi thế vượt trội về vị trí, pháp lý, tiện ích và cộng đồng cư dân, Phú Gia Bảo Lộc không chỉ là khu đô thị đáng sống mà còn là kênh đầu tư chiến lược giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Bảo Lộc. Phú Gia Bảo Lộc – Sống xanh giữa lòng đô thị, an cư trọn vẹn, đầu tư bền vững.
Ngày 15/10/2025, Vingroup công bố triển khai các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động.
Năm tháng chảy trôi, bốn mùa đơm hoa kết trái, dòng sông Vàm Cỏ Đông hàng trăm năm qua đã đắp bồi vùng đất Nam Bộ. Nép mình bên dòng chảy huyền thoại ấy, chắt lọc những tinh túy ngọt lành, The Pearl được kiến tác từ chính thiên nhiên nguyên bản, để trở thành kiệt tác di sản độc bản ghi dấu ấn với thời gian.
Quý 3/2025, thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục ghi nhận những diễn biến sôi động, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư…
Phát triển nhà ở và bất động sản xanh, ứng dụng vật liệu mới tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, quy hoạch đô thị và hạ tầng xanh, giải pháp quản lý thông minh, thúc đẩy giao thông xanh là những nội dung chính của hội thảo và triển lãm "Tuần lễ công trình xanh, giao thông xanh Việt Nam 2025" diễn ra ngày 29/10 tại TP. Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP. Cần Thơ đã nhấn mạnh: Các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, do đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn kịp thời, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng theo kế hoạch đề ra, góp phần tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới...
