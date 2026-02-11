Phú Quốc lọt top điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng dịp Tết

Dữ liệu mới nhất từ Booking.com về xu hướng du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026 cho thấy thị hiếu của du khách Hàn Quốc đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bức tranh đó, Phú Quốc (Việt Nam) nổi lên như một điểm sáng, từng bước khẳng định vị thế điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu trong khu vực.

Theo báo cáo phân tích dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com tại thị trường Hàn Quốc, trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm lên tới 71% so với cùng kỳ năm trước. Thành tích này giúp “đảo ngọc” của Việt Nam bứt phá từ vị trí thứ 15 lên vị trí thứ 5 trong danh sách những điểm đến được du khách Hàn Quốc quan tâm nhất cho kỳ nghỉ Tết sắp tới.

Đà tăng trưởng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Hàn Quốc. Thay vì ưu tiên các đô thị du lịch sôi động như Bangkok (Thái Lan) hay thậm chí là “thủ phủ du lịch” Đà Nẵng, xu hướng của khách du lịch Hàn Quốc đang nghiêng về những điểm đến nghỉ dưỡng yên tĩnh, cao cấp, nơi trải nghiệm thư giãn được đặt lên hàng đầu.

Đáng chú ý, mức độ quan tâm dành cho Phú Quốc còn vượt qua nhiều điểm đến theo mùa nổi tiếng khác, như Sapporo (Nhật Bản), nơi chỉ ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm khoảng 31%.

Phân tích cho thấy sức hút của Phú Quốc trong năm 2025 và giai đoạn đầu năm 2026 đến từ quá trình đầu tư đồng bộ vào hạ tầng và dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, kết nối hàng không ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ khi đến cuối năm 2025, tần suất các chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc tới Phú Quốc đã đạt mức cao kỷ lục. Nhiều hãng hàng không lớn như Korean Air, Asiana Airlines, cùng các hãng giá rẻ gồm Jeju Air, Jin Air và VietJet Air liên tục tăng chuyến từ Seoul, Incheon và Busan, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 5 giờ bay.

Song song với đó, Phú Quốc đang hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp phù hợp với thị hiếu của du khách Hàn Quốc - nhóm khách có xu hướng ưu tiên các resort 5 sao, không gian riêng tư và dịch vụ được cá nhân hóa. Hệ thống khách sạn cao cấp tại khu vực Nam đảo và Bắc đảo, với đội ngũ nhân sự sử dụng tiếng Hàn cùng thực đơn được điều chỉnh theo khẩu vị, đã góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến này.

Một yếu tố then chốt khác nằm ở mức chi phí hợp lý cho trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. So với các điểm đến nội địa tại Hàn Quốc hay Nhật Bản, Phú Quốc mang đến mô hình “xa xỉ vừa tầm”, với chi phí lưu trú, dịch vụ và ẩm thực có tính cạnh tranh cao, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Theo bà Laura Houldsworth, Giám đốc điều hành Booking.com khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dữ liệu cho thấy du khách Hàn Quốc ngày càng cởi mở với những hình thức du lịch đề cao nghỉ dưỡng và giá trị cảm xúc, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tham quan đơn thuần.

Với đà tăng trưởng hiện nay, Phú Quốc được kỳ vọng sẽ sớm trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho nhóm ba điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng nhất trong thời gian tới.

Năm 2025, Phú Quốc đón 8,3 triệu lượt khách, vượt 18,1% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, vượt 86% kế hoạch, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đảo Ngọc cũng liên tục được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới, khẳng định thương hiệu điểm đến quốc tế ngày càng rõ nét.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, tháng 01/2026, đặc khu Phú Quốc ước đón 983.387 lượt khách, tăng 60,7% so với cùng kỳ, đạt 11,6% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt khoảng 278.347 lượt, tăng tới 122,9%, tương đương 13,8% kế hoạch năm, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Cùng với đà tăng mạnh về lượng khách, tổng thu từ du lịch tháng 1 của Phú Quốc ước đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 140,9% so với cùng kỳ, đạt 13,5% kế hoạch năm. Mức tăng trưởng vượt trội này phản ánh rõ hiệu quả từ thị trường khách quốc tế trong mùa cao điểm đầu năm.

Phú Quốc cho thấy sức bật vượt trội với mức tăng lên tới 122,9% lượng khách quốc tế trong tháng 1/2026. Tốc độ tăng trưởng này cho thấy Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ rệt, từng bước khẳng định vị thế như một điểm đến quốc tế mới giàu sức hút của Việt Nam.