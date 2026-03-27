Phú Thọ công bố thông tin về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026

Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế của địa phương.

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương và các hoạt động liên quan sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26/4/2026 (tức từ ngày 01/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

TRANG NGHIÊM PHẦN LỄ, ĐA SẮC MÀU PHẦN HỘI

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - quốc lễ của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về cội nguồn.

Ông Nguyễn Huy Ngọc: đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Đoàn Hoa.

Phần lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, theo đúng nghi thức truyền thống. Các hoạt động chính bao gồm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh, được tổ chức theo 18 cụm từ ngày 7 đến 21/4/2026. Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ diễn ra ngày 22/4. Ngày 23/4 là lễ rước kiệu của các địa phương trong khu vực Đền Hùng.

Đỉnh cao của phần lễ là Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), với nghi thức dâng hương, dâng hoa của các đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhân dân cả nước. Hoạt động này thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với tổ tiên, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa dân tộc". Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ,

Song song với phần lễ, phần hội diễn ra sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ. Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra vào tối 17/4 tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Việt Trì), mở màn cho chuỗi sự kiện kéo dài suốt 10 ngày.

Nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như hội trại văn hóa, trưng bày sản phẩm địa phương tại Đồi Phú Bùng; liên hoan văn nghệ quần chúng; lễ hội văn hóa dân gian đường phố; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao và võ thuật; cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm với nhiều chủ đề đặc sắc.

Đáng chú ý, các không gian văn hóa như Thư viện tỉnh, Bảo tàng Hùng Vương và khu vực Quảng trường Hùng Vương sẽ diễn ra nhiều triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh về di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM ĐẶC SẮC

Lễ hội năm nay tiếp tục duy trì và phát huy nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; biểu diễn múa rối nước, múa rối cạn; trình diễn hát Xoan tại các làng cổ; biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa lân - sư - rồng…

Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao và trải nghiệm đa dạng như giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, giải bơi chải truyền thống trên hồ Công viên Văn Lang, các trò chơi dân gian, chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh, hay tour du lịch đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”.

Các sự kiện du lịch và xúc tiến thương mại cũng được đẩy mạnh, tiêu biểu như chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ 2026”, hội chợ Hùng Vương, hội sách Đất Tổ và chương trình kích cầu du lịch. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa tầm cao vào tối 25/4 tại Công viên Văn Lang hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngoài ra, một số hoạt động thể thao, văn hóa được xã hội hóa như giải Marathon “Về nguồn”, giải Golf Cúp Hùng Vương, trưng bày hoa lan nghệ thuật… góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho lễ hội.

So với các năm trước, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Các hoạt động được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức, không chỉ diễn ra tại Khu di tích Đền Hùng mà còn lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh, tạo thành chuỗi sự kiện liên hoàn.

Đặc biệt, năm 2026 là lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế trong khuôn khổ lễ hội. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hoạt động đối ngoại văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.

Một điểm nhấn khác là việc khôi phục lễ hội văn hóa dân gian đường phố, kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và các tiết mục xuất sắc từ liên hoan văn nghệ quần chúng. Chuỗi hoạt động này tạo nên không gian văn hóa sống động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.