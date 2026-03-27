Phú Thọ công bố thông tin về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026
Chu Minh Khôi
27/03/2026, 15:27
Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế của địa phương.
Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương và các hoạt động liên
quan sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26/4/2026 (tức từ ngày 01/3 đến hết ngày
10/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều
địa phương trong tỉnh. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, gồm hai phần chính
là phần lễ và phần hội, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
TRANG NGHIÊM PHẦN LỄ, ĐA SẮC MÀU PHẦN HỘI
Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phú Thọ cho biết sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng
định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - quốc lễ của dân tộc Việt Nam.
Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước
nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng
nước, giữ nước, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về cội nguồn.
Phần lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm,
trọng thể, theo đúng nghi thức truyền thống. Các hoạt động chính bao gồm lễ
dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh, được tổ chức
theo 18 cụm từ ngày 7 đến 21/4/2026. Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng
hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ diễn ra ngày 22/4. Ngày 23/4 là lễ rước kiệu của
các địa phương trong khu vực Đền Hùng.
Song song với phần lễ, phần hội diễn ra sôi động với chuỗi
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ.
Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra vào tối 17/4 tại Quảng trường Hùng
Vương (thành phố Việt Trì), mở màn cho chuỗi sự kiện kéo dài suốt 10 ngày.
Nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như hội trại văn
hóa, trưng bày sản phẩm địa phương tại Đồi Phú Bùng; liên hoan văn nghệ quần
chúng; lễ hội văn hóa dân gian đường phố; các chương trình biểu diễn nghệ thuật,
thể thao và võ thuật; cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm với nhiều chủ đề
đặc sắc.
Đáng chú ý, các không gian văn hóa như Thư viện tỉnh, Bảo
tàng Hùng Vương và khu vực Quảng trường Hùng Vương sẽ diễn ra nhiều triển lãm,
trưng bày tư liệu, hình ảnh về di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các giá
trị văn hóa thời đại Hùng Vương. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu
sâu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM ĐẶC SẮC
Lễ hội năm nay tiếp tục duy trì và phát huy nhiều hoạt động
văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; biểu
diễn múa rối nước, múa rối cạn; trình diễn hát Xoan tại các làng cổ; biểu diễn
nhạc cụ dân tộc, múa lân - sư - rồng…
Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao và trải nghiệm đa dạng
như giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, giải bơi chải truyền thống trên hồ Công
viên Văn Lang, các trò chơi dân gian, chương trình giáo dục di sản dành cho học
sinh, hay tour du lịch đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”.
Các sự kiện du lịch và xúc tiến thương mại cũng được đẩy
mạnh, tiêu biểu như chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ 2026”, hội
chợ Hùng Vương, hội sách Đất Tổ và chương trình kích cầu du lịch. Đặc biệt, màn
bắn pháo hoa tầm cao vào tối 25/4 tại Công viên Văn Lang hứa hẹn sẽ là điểm nhấn
thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngoài ra, một số hoạt động thể thao, văn hóa được xã hội
hóa như giải Marathon “Về nguồn”, giải Golf Cúp Hùng Vương, trưng bày hoa lan
nghệ thuật… góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho lễ hội.
So với các năm trước, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa -
Du lịch Đất Tổ năm 2026 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Các hoạt động được mở rộng
về quy mô và không gian tổ chức, không chỉ diễn ra tại Khu di tích Đền Hùng mà
còn lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh, tạo thành chuỗi sự kiện liên hoàn.
Đặc biệt, năm 2026 là lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức
triển lãm mỹ thuật quốc tế trong khuôn khổ lễ hội. Đây được xem là bước tiến
quan trọng trong việc mở rộng hoạt động đối ngoại văn hóa, góp phần quảng bá
hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.
Một điểm nhấn khác là việc khôi phục lễ hội văn hóa dân
gian đường phố, kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và các tiết mục
xuất sắc từ liên hoan văn nghệ quần chúng. Chuỗi hoạt động này tạo nên không
gian văn hóa sống động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Tình trạng ùn tắc là khó tránh khỏi tại Lễ hội Đền Hùng 2023
17:31, 15/04/2023
Hơn 25 hoạt động đặc sắc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025
10:22, 14/03/2025
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 nghỉ 1 ngày, dịp 30/4, 1/5 nghỉ 2 ngày
Chuyển đổi vật liệu: Cơ hội chiến lược cho ngành gỗ và xây dựng Việt Nam
Ngành kiến trúc và nội thất hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn về giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn vật liệu trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt khi các xu hướng công trình xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon đang ngày càng rõ nét.
Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro và ngã rẽ của danh tiếng “xanh” nước Đức
Chương trình chi tiêu khí hậu mới trị giá 8 tỷ Euro của Đức tập trung vào điện gió và phương tiện điện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để giúp nước này đạt mục tiêu phát thải đã đề ra...
Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” lần thứ IV, mùa giải 2026
Ngày 27/3/2026, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV chính thức công bố thể lệ, cơ cấu giải thưởng và phát động mùa giải năm 2026. Đây là lần thứ tư liên tiếp giải được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi báo chí chuyên ngành uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng.
Ứng dụng công nghệ cao và cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản
Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, quản lý môi trường, phát triển xanh và bền vững…
Ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến động, giữ nhịp tăng trưởng
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thích ứng linh hoạt. Đặc biệt, các giải pháp ứng phó với xung đột Trung Đông được đưa ra nhằm giảm thiểu tác động đến sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: