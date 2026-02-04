Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong 3 lĩnh vực trọng tâm

Xúc tiến đầu tư và thương mại, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch là 3 lĩnh vực trọng tâm mà các doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) muốn đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới…

Ngày 04/02, tại trụ sở UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi tiếp và làm việc với Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết trước đây, các địa phương cũ gồm Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã có nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh Gyeonggi trong các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, phát triển văn hóa, du lịch và thương mại.

Vì vậy, sự kiện lần này diễn ra sau khi tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, sẽ mở ra một không gian phát triển mới, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO HỢP TÁC

Tỉnh Phú Thọ hiện sở hữu diện tích tự nhiên trên 9.300 km2, đứng thứ 15 trên cả nước. Quy mô dân số của tỉnh đạt trên 4 triệu người, xếp thứ 11 cả nước, trong đó lực lượng trong độ tuổi lao động chiếm gần 50%.

Phú Thọ giữ vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tỉnh nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, là cửa ngõ giao thương then chốt giữa Đồng bằng Sông Hồng và khu vực Tây Bắc. Vị trí này giúp kết nối thuận lợi đến sân bay quốc tế Nội Bài, cảng Hải Phòng và các cửa khẩu quốc tế như Lào Cai, Móng Cái.

Về hạ tầng giao thông và kỹ thuật, hệ thống giao thông của tỉnh được đầu tư đa dạng với 31.000 km đường bộ, gần 680 km đường thủy nội địa và gần 113 km đường sắt quốc gia với 13 nhà ga. Các tuyến giao thông quốc gia quan trọng đi qua địa bàn bao gồm: cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc – Nam phía Tây, vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, cùng các quốc lộ QL2, QL31, QL32C, QL70B.

Đối với hạ tầng khu công nghiệp (KCN), quy hoạch đến năm 2050, tỉnh sẽ có 58 KCN với quy mô sử dụng đất hơn 14.000 ha. Hiện tại, hơn 28 KCN đã được thành lập với diện tích hơn 5.800 ha, nhiều khu đã có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận dự án công nghệ cao. Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị, điện, nước cũng được đầu tư phát triển đồng bộ.

Về quy mô và cơ cấu kinh tế, năm 2025, quy mô GRDP của tỉnh đạt 16 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hiện đại với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 55,4%, dịch vụ chiếm 32,1%, nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,5%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt trên 36,8 tỷ USD, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Riêng về thu hút đầu tư, số liệu năm 2025 cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh đạt 1,51 tỷ USD. Tính lũy kế, toàn tỉnh hiện có 735 dự án FDI với tổng vốn khoảng 13,2 tỷ USD đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hàn Quốc hiện là nhóm nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Thọ với 387 dự án và tổng vốn đăng ký gần 5 tỷ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm tới 53% tổng số dự án và 40% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực điện tử, bảng mạch và may mặc. Nhiều dự án quy mô lớn của Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả như Daewoo Bus, Partron Vina, Interflex, Haesung Vina.... Khu vực FDI từ Hàn Quốc đã giải quyết việc làm ổn định cho gần 200.000 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 11 đến 12 triệu đồng/tháng.

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN HỢP TÁC

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Phú Thọ bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi trên ba lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, về xúc tiến đầu tư và thương mại, tỉnh định hướng thu hút FDI trong giai đoạn tới tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ số. Các ngành nghề cụ thể được ưu tiên bao gồm: linh kiện điện tử, chip bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa, robot, vật liệu mới, dược phẩm, pin năng lượng và các sản phẩm công nghệ thông tin – truyền thông (ICT). Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng thu hút các dự án chế biến, chế tạo nông sản theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ sạch.

Thứ hai, về đào tạo nguồn nhân lực, tỉnh mong muốn hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề để nâng cao chất lượng lao động.

Thứ ba, về du lịch, Phú Thọ mời gọi hợp tác phát triển các loại hình du lịch thế mạnh như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch golf.

Lãnh đạo UBND tỉnh cam kết tạo lập môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình tìm hiểu và mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, và chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện Hàn Quốc tại Việt Nam để giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng sẽ được đẩy mạnh để cung cấp nguồn lao động lành nghề, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ quan trọng giữa hai bên nhằm mở ra các phương hướng hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai.