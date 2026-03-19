Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Thu Hằng

19/03/2026, 09:15

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem, xét quyết định mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trong năm 2026 trên cơ sở dự báo về mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2026 (từ 4 – 4,5%), nhằm nâng cao mức sống của người nghỉ hưu...

Người hưởng nhận chi trả lương hưu. Ảnh: T.H.

Bộ Nội vụ cho biết căn cứ trên số liệu thống kê do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp (tại thời điểm năm 2025), người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng chủ yếu thuộc nhóm có mức hưởng từ 3 đến dưới 10 triệu đồng/tháng, với hơn 2,4 triệu người, chiếm gần 80%.

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng bình quân theo các nhóm đối tượng như sau:

Đối với nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo, mức lương hưu bình quân là 5,7 triệu đồng/người/tháng; mức trợ cấp bảo hiểm xã hội (mất sức lao động) bình quân là 3,3 triệu đồng/người/tháng; mức trợ cấp hằng tháng bình quân từ 2,2 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo, mức lương hưu bình quân là 6,7 triệu đồng/người/tháng; mức hưởng bình quân của cán bộ xã, phường là 2,7 triệu đồng/người/tháng.

Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, đề xuất hai phương án tăng từ ngày 1/7/2026. Cách thức điều chỉnh có kết hợp theo số tương đối (tỷ lệ phần trăm) và theo số tiền tuyệt đối.

Theo phương án 1, thực hiện điều chỉnh tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng đối với các nhóm, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hàng tháng; lực lượng vũ trang mà dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.

Điều chỉnh tăng 8% đối với 3 nhóm còn lại, gồm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Phương án 2, điều chỉnh tăng 8% đối với tất cả các đối tượng.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo phương án 1 hoặc phương án 2 nêu trên đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì tiếp tục được điều chỉnh như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Lý giải về đề xuất cách thức điều chỉnh kết hợp theo tỷ lệ phần trăm và theo số tiền tuyệt đối, Bộ Nội vụ cho biết được căn cứ theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Trong đó, có quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ trước năm 1995, bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem, xét quyết định mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trong năm 2026 trên cơ sở dự báo về mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2026 (từ 4 – 4,5%), nhằm nâng cao mức sống của người nghỉ hưu.

Theo đó, mức điều chỉnh chung 8% đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc áp dụng mức chung điều chỉnh 8% cho toàn bộ đối tượng người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sẽ không khắc phục được hạn chế hiện nay trong việc điều chỉnh lương hưu.

Cụ thể, chưa thể chế hoá được quan điểm tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, đó là thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Đồng thời, chưa làm giảm bớt được vấn đề chênh lệnh lương hưu giữa người có mức lương hưu thấp, và mức lương hưu cao sau khi thực hiện điều chỉnh, thậm chí còn làm gia tăng chênh lệch về giá trị tuyệt đối, đặc biệt là người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ năm 1995 trở đi.

Mức tăng có thể cũng chưa đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của đa số những người đang hưởng lương hưu hiện nay, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội.

Do đó, khi việc thực hiện điều chỉnh lương hưu kết hợp giữa việc điều chỉnh theo số tương đối (điều chỉnh tăng thêm theo tỷ lệ %) và số tuyệt đối (tăng thêm số tiền tuyệt đối), cụ thể là thực hiện điều chỉnh tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thì đối với những người có mức hưởng thấp sẽ nhận được mức điều chỉnh tương đối cao hơn trên mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng.

Điều này thể hiện tính chia sẻ hơn so với việc chỉ thuần điều chỉnh theo mức điều chỉnh theo mức tăng tương đối (tỷ lệ phần trăm). Trong khi đó, vẫn đảm bảo việc bảo toàn giá trị khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước yếu tố lạm phát, do vẫn thực hiện việc điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm”, Bộ Nội vụ lý giải.

Về nguồn kinh phí thực hiện, đối với phương án 1, Bộ Nội vụ dự kiến tăng thêm so với năm 2025 trên 9.100 tỷ đồng. Đối với phương án 2, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 ước hơn 9.700 tỷ đồng.

Riêng kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương hưu, đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp khi thực hiện 2 phương án ước khoảng 200-300 tỷ đồng.

Đọc thêm

Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, tạo chuyển biến rõ ràng, thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) cùng các mô hình dự báo độ phân giải cao được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.

Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, địa phương này hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình du lịch hiện đại, bền vững.

VnEconomy

"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam

Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...

Kết luận điều tra xác định, Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy