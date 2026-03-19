Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Nhật Dương

19/03/2026, 10:31

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để có căn cứ báo cáo Chính phủ...

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Theo đề cương gửi kèm, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 27, cũng như hệ thống chính sách tiền lương quốc gia hiện nay so với mục tiêu tổng quát Nghị quyết đề ra.

Cụ thể, đối với khu vực công, đánh giá việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở; định kỳ nâng mức lương cơ sở; việc xây dựng chế độ tiền lương mới (theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương).

So sánh tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức với mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp (thống kê tình hình tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2025).

Đối với khu vực doanh nghiệp, đánh giá việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng định kỳ trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Việc tự chủ của các doanh nghiệp về chính sách tiền lương (tự thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động về tiền lương).

Việc thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt (đánh giá kết quả thí điểm và áp dụng sau thí điểm).

Việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025, và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 27, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cải cách, bao gồm đánh giá mức độ đạt được, các nội dung chưa đạt được - nguyên nhân khách quan và chủ quan theo các nội dung.

Cụ thể, ở khu vực công, đánh giá nội dung cải cách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng; quy chế thưởng định kỳ; việc tự cân đối ngân sách thực hiện chi thu nhập tăng thêm; việc tự chủ tiền lương ở các đơn vị sự nghiệp công lập...).

Tại khu vực doanh nghiệp, báo cáo về mức lương tối thiểu vùng (chính sách tiền lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ; việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng); cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; chế độ tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước.

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các cơ quan báo cáo theo đề cương, cung cấp số liệu theo các biểu mẫu do Bộ này cung cấp và gửi về Bộ trước ngày 27/3/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương

10:42, 19/12/2025

Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

11:11, 30/12/2025

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

09:15, 19/03/2026

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Từ khóa:

bộ nội vụ cải cách tiền lương công chức lương tối thiểu Nghị quyết số 27-NQ/TW

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam – Algeria thúc đẩy hợp tác năng lượng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược

Tiêu điểm

2

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Dân sinh

3

Phân cấp quản trị trong kỷ nguyên số

Đầu tư

4

Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo chỉ giảm một lần trong năm 2026

Thế giới

5

Nghệ An đốc thúc 18 dự án hạ tầng miền Tây

Địa phương

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy