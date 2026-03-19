Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để có căn cứ báo cáo Chính phủ...

Bộ Nội vụ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Theo đề cương gửi kèm, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 27, cũng như hệ thống chính sách tiền lương quốc gia hiện nay so với mục tiêu tổng quát Nghị quyết đề ra.

Cụ thể, đối với khu vực công, đánh giá việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở; định kỳ nâng mức lương cơ sở; việc xây dựng chế độ tiền lương mới (theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương).

So sánh tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức với mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp (thống kê tình hình tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2025).

Đối với khu vực doanh nghiệp, đánh giá việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng định kỳ trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Việc tự chủ của các doanh nghiệp về chính sách tiền lương (tự thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động về tiền lương).

Việc thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt (đánh giá kết quả thí điểm và áp dụng sau thí điểm).

Việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025, và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 27, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cải cách, bao gồm đánh giá mức độ đạt được, các nội dung chưa đạt được - nguyên nhân khách quan và chủ quan theo các nội dung.

Cụ thể, ở khu vực công, đánh giá nội dung cải cách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng; quy chế thưởng định kỳ; việc tự cân đối ngân sách thực hiện chi thu nhập tăng thêm; việc tự chủ tiền lương ở các đơn vị sự nghiệp công lập...).

Tại khu vực doanh nghiệp, báo cáo về mức lương tối thiểu vùng (chính sách tiền lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ; việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng); cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; chế độ tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước.

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các cơ quan báo cáo theo đề cương, cung cấp số liệu theo các biểu mẫu do Bộ này cung cấp và gửi về Bộ trước ngày 27/3/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.