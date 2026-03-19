Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương
đề nghị báo cáo sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền
lương.
Theo đề cương gửi kèm, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn
vị báo cáo đánh giá kết quả 8
năm thực hiện Nghị quyết số 27,
cũng như hệ thống chính sách tiền lương quốc gia hiện nay so với mục
tiêu tổng quát Nghị quyết đề ra.
Cụ thể, đối với khu vực công, đánh giá việc điều chỉnh
tăng mức lương cơ sở; định kỳ nâng mức lương cơ sở; việc xây dựng chế độ tiền lương mới
(theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành
chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương).
So sánh tiền lương thấp nhất của
cán bộ, công chức, viên chức với mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu
vực doanh nghiệp (thống kê tình hình tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức
năm 2025).
Đối với khu vực doanh nghiệp, đánh giá việc điều chỉnh
tăng mức lương tối thiểu vùng định kỳ trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền
lương quốc gia. Việc tự chủ của các doanh nghiệp về chính sách tiền lương (tự
thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại
diện tập thể người lao động về tiền lương).
Việc thí điểm quản lý lao động,
tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách
chính sách tiền lương được phê duyệt (đánh giá kết quả thí điểm và áp dụng sau
thí điểm).
Việc thực hiện quản lý lao động,
tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền
lương, gắn với nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025, và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.
Bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện mục
tiêu Nghị quyết số 27, Bộ Nội
vụ cũng đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cải
cách, bao gồm đánh giá
mức độ đạt được, các nội dung chưa đạt được - nguyên nhân khách quan và chủ
quan theo các nội dung.
Cụ thể, ở khu vực công, đánh giá nội
dung cải cách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Về cơ chế quản lý tiền
lương và thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm sử dụng quỹ tiền
lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có
tài năng; quy chế thưởng định kỳ; việc tự cân đối ngân sách thực hiện chi thu
nhập tăng thêm; việc tự chủ tiền lương ở các đơn vị sự nghiệp công lập...).
Tại khu vực doanh nghiệp, báo cáo về mức
lương tối thiểu vùng (chính sách tiền lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ;
việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng); cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; chế độ tiền lương đối với doanh nghiệp
nhà nước.
Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các cơ quan báo cáo theo đề cương, cung cấp số liệu
theo các biểu mẫu do Bộ này
cung cấp và gửi về Bộ trước ngày 27/3/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ.