Plug and Play muốn hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực cho startup

Nền tảng đổi mới sáng tạo Plug and Play tại Silicon Valley mong muốn TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm hiện diện trong mạng lưới toàn cầu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Ngày 27/5, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo Plug and Play Tech Center (Plug and Play) tham dự hội thảo "Làn sóng tăng trưởng mới: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên AI" do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã mở ra những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

TP. Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và khu vực công cùng tham gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là mô hình hợp tác giữa khu vực công và tư nhân nhằm kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước để cùng chia sẻ tri thức.

Ông Minh cũng nhấn mạnh những tín hiệu tích cực của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố trong thời gian gần đây. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đã tăng 12 bậc, lên vị trí thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên lọt Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất thế giới. Thành phố hiện đứng thứ ba tại Đông Nam Á, thứ bảy khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tiếp tục củng cố vai trò là một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực.

ĐƯA TP. HỒ CHÍ MINH VÀO MẠNG LƯỚI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TOÀN CẦU

Ở chiều ngược lại, ông Jojo Flores, đồng sáng lập Plug and Play Tech Center, cho biết nền tảng này mong muốn TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành một điểm hiện diện trong mạng lưới toàn cầu của mình.

Ông Flores cho biết nền tảng này được hình thành từ một tòa nhà nhỏ tại trung tâm của Silicon Valley. Nơi đây từng được gọi là "tòa nhà may mắn" khi là nơi khởi đầu của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Google, PayPal, Logitech hay Danger. Hệ sinh thái của Plug and Play từng hỗ trợ hoặc kết nối nhiều doanh nghiệp phát triển thành các kỳ lân công nghệ như PayPal, Dropbox, Honey và LendingClub.

"Từ một tòa nhà nhỏ ban đầu, hiện chúng tôi đã hiện diện tại hơn 70 thành phố thuộc 20 quốc gia trên thế giới. Và cá nhân tôi rất mong TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành một trong những điểm hiện diện đó", ông Flores nói.

Hiện nền tảng này đã hiện diện tại hơn 60 địa điểm trên thế giới, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), fintech, bán dẫn, logistics, mobility, đô thị thông minh và công nghệ bền vững. Plug and Play hoạt động dựa trên ba trụ cột chính: đầu tư mạo hiểm, nền tảng đổi mới sáng tạo mở và chương trình tăng tốc khởi nghiệp.

Ở mảng đầu tư, nền tảng này thực hiện khoảng 200–250 thương vụ mỗi năm và hiện sở hữu danh mục khoảng 2.700 doanh nghiệp, trong đó có hơn 35 kỳ lân công nghệ.

Song song đó, Plug and Play đang hợp tác với gần 600 tập đoàn lớn trên toàn cầu trong 25 lĩnh vực nhằm tìm kiếm và phát triển các công nghệ được dự báo sẽ trở thành xu hướng trong 10–20 năm tới, từ trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện đến công nghệ tự lái hay kết nối thông minh.

Mỗi năm, nền tảng này tiếp cận khoảng 20.000 start-up trên toàn cầu và lựa chọn khoảng 2.500–3.000 doanh nghiệp tham gia các chương trình tăng tốc kéo dài ba tháng để kết nối trực tiếp với các tập đoàn lớn, thử nghiệm mô hình kinh doanh và triển khai dự án hợp tác.

Ông Flores nhấn mạnh Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác đầy đủ trong mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế. "Dù Việt Nam hiện có khoảng 3.000–4.000 start-up, nhưng trong năm vừa qua đội ngũ phụ trách Đông Nam Á của chúng tôi chỉ tiếp cận khoảng 70 doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó cho thấy Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển hơn nữa", ông nhận định.

Ông kỳ vọng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ trở thành một điểm hiện diện chính thức trong mạng lưới của nền tảng của Plug and Play, đồng thời xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ đủ năng lực vươn ra thị trường toàn cầu.

ĐẠI HỌC SẼ LÀ NGUỒN CUNG NHÂN LỰC CHO HỆ SINH THÁI

Song song với dòng vốn đầu tư và hoạt động tăng tốc khởi nghiệp, Plug and Play tổ cũng đang thúc đẩy mô hình "AI Center of Excellence" (Trung tâm xuất sắc về AI) nhằm kết nối doanh nghiệp, trường đại học, nhà đầu tư và cơ quan quản lý để phát triển các ứng dụng AI theo từng lĩnh vực cụ thể.

Nhằm hiện thực hoá mô hình này tại Việt Nam, cùng ngày, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) và Plug and Play phối hợp tổ chức Diễn đàn đối thoại "From Vietnam to Silicon Valley: How Startups Enter Global Innovation Ecosystems" nhằm tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, quỹ đầu tư và các tổ chức đổi mới sáng tạo.

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, quá trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đòi hỏi sự kết nối giữa năng lực nghiên cứu trong nước với nguồn lực quốc tế. "Plug and Play Tech Center và SAM là những đối tác chiến lược dài hạn cùng chia sẻ niềm tin rằng tương lai sẽ thuộc về những ai sẵn sàng cùng nhau kiến tạo", ông Hùng cho biết.

UEH đang đào tạo hơn 37.800 sinh viên đại học và khoảng 5.000 học viên sau đại học mỗi năm, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ và AI, kinh doanh và công nghệ, cũng như phát triển bền vững. UEH sẽ mang đến nền tảng học thuật, năng lực nghiên cứu, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực, trong khi các đối tác quốc tế hỗ trợ mạng lưới toàn cầu, đầu tư, đổi mới sáng tạo mở và thương mại hóa các ý tưởng nghiên cứu.

Plug and Play Tech Center và SAM là những đối tác chiến lược dài hạn cùng chia sẻ niềm tin rằng tương lai sẽ thuộc về những ai sẵn sàng cùng nhau kiến tạo. UEH mang đến nền tảng học thuật, năng lực nghiên cứu, hạ tầng công nghệ hội tụ, mạng lưới cựu sinh viên, đội ngũ nhà khoa học, sinh viên tài năng cùng mối liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương và quốc gia. Cùng nhau, chúng tôi tin rằng Việt Nam không chỉ có cơ hội tham gia vào nền kinh tế đổi mới sáng tạo mà còn có thể đóng góp một cách ý nghĩa vào việc định hình nền kinh tế toàn cầu PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH

Phía UEH kỳ vọng mở rộng kết nối giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam với Silicon Valley và các mạng lưới quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ở góc độ phát triển nhân lực, ông Mike Maseda, Phó Chủ tịch Plug and Play, cho biết tổ chức này hiện hợp tác với hơn 50 trường đại học trên toàn cầu thông qua các chương trình khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp - nhà đầu tư - startup và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong môi trường học thuật. "Khoảng một nửa trong số hơn 35 kỳ lân công nghệ thuộc danh mục đầu tư của Plug and Play xuất phát từ các khoản đầu tư liên quan đến trường đại học", ông chia sẻ.

Plug and Play cũng triển khai các chương trình thực tập, đào tạo, tăng tốc khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa nghiên cứu. Theo ông Maseda, nhiều trường đại học hiện không chỉ dừng ở nghiên cứu mà đang thúc đẩy sinh viên chuyển từ giai đoạn ươm tạo sang phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Đối với mô hình "AI Center of Excellence" Plug and Play đang đẩy mạnh nhằm kết nối doanh nghiệp, trường đại học, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và cộng đồng khởi nghiệp để phát triển ứng dụng AI theo từng lĩnh vực cụ thể. "Chúng tôi nhìn thấy cơ hội lớn tại Việt Nam, không chỉ ở việc ứng dụng AI trên thiết bị cá nhân mà còn trong các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, robot, logistics, năng lượng và công nghệ công nghiệp", ông nói.

Ông cũng kỳ vọng mô hình này có thể được mở rộng tại Việt Nam trong thời gian tới. "Thay vì trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong một thị trường hơn 100 triệu dân, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều nếu công nghệ có thể tiếp cận thị trường hàng tỷ người", ông Maseda nhận định.