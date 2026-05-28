Không bán được như đăng ký, Rox Living chi 1.500 tỷ mua 100 triệu cổ phiếu MSB
Hà Anh
28/05/2026, 07:07
Nếu thành công, Rox Living sẽ tăng sở hữu từ gần 31,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,988% vốn lên gần 131,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,2% vốn tại MSB.
CTCP ROX LIVING thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).
Theo công bố trước đó, CTCP Rox Living - tổ chức có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên HĐQT MSB đăng ký bán hết 31.159.718 cổ phiếu, chiếm 0,998%, từ ngày 3/4 đến 29/4 nhưng kết thúc thời gian này, Rox Living không bán được bất kỳ cổ phiếu nào do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Sau giao dịch này, CTCP Rox Living đang nắm giữ gần 31,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,998% vốn tại MSB. Còn ông Tạ Ngọc Đa đang sở hữu 118.300 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn tại MSB.
Sau giao dịch bán ra không được, CTCP Rox Living đã đăng ký mua vào 100 triệu cổ phiếu MSB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/5- 8/6/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Nếu thành công, Rox Living sẽ tăng sở hữu từ gần 31,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,988% vốn lên gần 131,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,2% vốn tại MSB.
Chốt phiên ngày 27/5, giá cổ phiếu MSB tăng thêm 2,39% lên 15.000 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, Rox Living có thể phải chi 1.500 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.
Mới đây, MSB công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB vào ngày 25/5/2026. Theo đó, MSB có thêm cổ đông ngoại mới là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) với lượng nắm giữ 32,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,06% vốn điều lệ. Ngoài ra, người liên quan của VEIL cũng đang sở hữu hơn 20,5 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 0,66% vốn tại MSB.
Cổ đông Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội đã giảm sở hữu tại MSB từ 155 triệu cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn xuống còn gần 121,98 triệu cổ phiếu, chiếm 3,91% vốn; Công ty CP Sapphire Invest cũng giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 138 triệu cổ phiếu, chiếm 4,43% vốn xuống còn 98,98 triệu cổ phiếu, chiếm 3,17% vốn.
Trong khi đó, Công ty CP ROX Key Holdings cùng người liên quan và Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài vẫn giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ, lần lượt ở mức 101,6 triệu cổ phiếu, chiếm 2,26% vốn MSB và 154,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,96% vốn.
Các cổ đông lớn khác cũng không thay đổi tỷ lệ sở hữu gồm: VNPT nắm giữ hơn 188,7 triệu cổ phiếu, chiếm 6,05% vốn, CTCP Đầu tư Ricohomes gần 155,4 cổ phiếu, chiếm 4,98%, CTCP Jasper Investment nắm giữ gần 152 triệu cổ phiếu, chiếm 4,87% và quỹ ngoại Buenavista Holdings Limited sở hữu hơn 74 triệu cổ phiếu, chiếm 2,37% vốn điều lệ.
Được biết MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+15,9% so với cùng kỳ nhưng -17,7% so với quý trước), nhìn chung phù hợp với dự báo của SSI Research.
Theo SSI Research thì kết quả khả quan này chủ yếu được thúc đẩy bởi thu nhập lãi thuần tăng mạnh (+27,7% so với cùng kỳ), trong khi thu nhập từ phí dịch vụ (-40,5% so với cùng kỳ) và kinh doanh ngoại hối (-53,5% so với cùng kỳ) sụt giảm. Theo đó, MSB đã hoàn thành 23,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong quý 1/2026.
Theo quan điểm của SSI Research, thì SSI Research duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng NIM của MSB trong năm 2026, khi ngân hàng hiện áp dụng mức lãi suất huy động tương đối cao, khoảng 8,3–8,6% cho các kỳ hạn 6–12 tháng, cho thấy chi phí vốn vẫn còn chịu áp lực. Chất lượng tài sản dự kiến dự báo có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt ở phân khúc bán lẻ, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất hiện vẫn ở mức cao.Tuy nhiên, SSI Research nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận nhờ khoản thu từ nợ xấu đã xử lý ước tính từ 1–1,5 nghìn tỷ đồng, góp phần hỗ trợ triển vọng lợi nhuận ròng cũng như khả năng định giá lại cổ phiếu trong năm 2026. SSI Research cho biết MSB hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng 2026 là 0,89x, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 1,10x.
