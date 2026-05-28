Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) với tổng số tiền là 222,5 triệu đồng.

Trong đó, CMG bị phạt với mức phạt nặng nhất là 92,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo ĐHĐCĐ thường niên đối với việc mua lại 18.100 cổ phiếu của người lao động ngày 22/9/2023, 41.800 cổ phiếu của người lao động ngày 06/9/2024 và 38.800 cổ phiếu của người lao động ngày 06/3/2025;

Tiếp theo CMG bị phạt 2 mức với số tiền phạt là 65 triệu đồng do: Một là, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2023;

Hai là, công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Cụ thể: công ty không công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược lũy kế đến ngày 31/3/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 giai đoạn từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/3/2024 và giai đoạn từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/3/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn UHY tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025); áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt một loạt công ty gồm: Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An-Vneco (Nghệ An); - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1 (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hudeco (Hà Nội); Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Cần Thơ) và Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) với cùng 1 nguyên nhân và cùng một mức phạt là 92,5 triệu đồng do các công ty này đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025, năm 2026; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025...