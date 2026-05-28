Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

Hà Anh

28/05/2026, 07:10

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) với tổng số tiền là 222,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Trong đó, CMG bị phạt với mức phạt nặng nhất là 92,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo ĐHĐCĐ thường niên đối với việc mua lại 18.100 cổ phiếu của người lao động ngày 22/9/2023, 41.800 cổ phiếu của người lao động ngày 06/9/2024 và 38.800 cổ phiếu của người lao động ngày 06/3/2025;

Tiếp theo CMG bị phạt 2 mức với số tiền phạt là 65 triệu đồng do: Một là, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2023;

Hai là, công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Cụ thể: công ty không công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược lũy kế đến ngày 31/3/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 giai đoạn từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/3/2024 và giai đoạn từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/3/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn UHY tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025); áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. 

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt một loạt công ty gồm: Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An-Vneco (Nghệ An); - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1 (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hudeco (Hà Nội); Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Cần Thơ) và Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) với cùng 1 nguyên nhân và cùng một mức phạt là 92,5 triệu đồng do các công ty này đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025, năm 2026; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025...

"Bán chui", người nhà Tổng giám TLH bị phạt tiền và bị đình chỉ giao dịch 4 tháng

09:57, 25/05/2026

Bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ làm Trưởng phòng Môi giới, Chứng khoán EVS bị phạt tiền

08:49, 16/04/2026

Sông Đà Nhật Nam cùng Chủ tịch bị phạt tiền do giao dịch "chui" cổ phiếu SJC

08:55, 18/01/2026

Sông Đà Nhật Nam cùng Chủ tịch bị phạt tiền do giao dịch

Không bán được như đăng ký, Rox Living chi 1.500 tỷ mua 100 triệu cổ phiếu MSB

Nếu thành công, Rox Living sẽ tăng sở hữu từ gần 31,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,988% vốn lên gần 131,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,2% vốn tại MSB.

Ngân hàng ACB sẽ rót thêm 2.000 tỷ cho Chứng khoán ACB

Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hình thức tăng vốn là do chủ sở hữu (Ngân hàng ACB) góp vốn thêm.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em hoàn tất bán 2 triệu cổ phiếu MWG để đầu tư vào DMX

Theo thông báo trước đó, ông Hiểu Em cho biết bán 2 triệu cổ phiếu MWG nhằm tham gia vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.

SZL muốn bán hết hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ

Trước đó, công ty chỉ bán được 558.000 cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 49.237 đồng/cổ phiếu...

GAS bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

GAS thông báo miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Triệu Quốc Tuấn do hết nhiệm kỳ; ông Nguyễn Thanh Hào do ông Hào xin từ nhiệm; ông Nguyễn Công Minh - Kiểm soát viên do ông này hết nhiệm kỳ.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Quảng Trị đối thoại với nông dân, tháo gỡ khó khăn phát triển nông nghiệp xanh

Tân Cảng Lạch Huyện "mở" dư địa mới cho kinh tế biển

Doanh nghiệp đề xuất cơ chế đột phá cho Luật Đô thị đặc biệt TP. Hồ Chí Minh

Sáu hiểu nhầm của doanh nghiệp trong thực thi Cơ chế CBAM

Nhiều doanh nghiệp châu Âu vẫn mở rộng sản xuất ở Trung Quốc

